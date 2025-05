Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej her z univerza Star Wars a kompletní série XCOM za 220 Kč

1 / 11



GOG – May the 4th Svátek filmové série Star Wars sice připadá na neděli, ale GOG si tematickou slevovou akci připravil už nyní. Ušetřit s ní můžete opravdu dost, obzvlášť pokud sáhnete po některém z balíků. Třeba Star Wars RPG Bundle (4,54$) obsahuje oba díly výborné série Knights of the Old Republic, která do dnešních dní zůstává tím nejlepším převedení Hvězdných válek do RPG hry. Jde vás v první řadě o akci? V tom případě pro vás bude lepší Star Wars Force Bundle (9,9$) se třemi tituly. The Force Unleashed vám ukáže tu nejtemnější stránku síly a v průběhu hry se na scéně objeví i Luke Skywalker. Pokračování The Force Unleashed II pak naváže příběhem spadajícím mezi třetí a čtvrtou filmovou epizodu. Tuto dvojici doplní Jedi Knight – Jedi Academy, kde si střihneme roli začínajícího studenta. Není to tak dávno, co se na scénu vrátil Star Wars: Bounty Hunter (10,68$). Studio Aspyr poladilo optimalizaci a hraní této klasiky s Jango Fettem v hlavní roli není problém ani na moderních platformách. V tomhle případě si prožijeme příběh, který na časové ose patří před druhou epizodu. Taktické Star Wars: Zero Company vyjde v roce 2026. Žoldnéři předvedou novou stránku Klonových válek Na GOGu najdete také několik leteckých arkád z prostředí Hvězdných válek. Klasiky X-Wing a Tie Fighter v době vydání slavily velký úspěch. Tady jich můžete mít šest pohromadě v balení Star Wars Pilots Bundle (10,65$).

Steam – Golden Week K oslavám japonských prázdnin se přidala řada dalších vydavatelství, a tak se výprodej na Steamu pěkně rozrostl. Nejsou to ale jen japonské společnosti, o polovinu levnější jsou třeba i všechny edice výborné závodní arkády Forza Horizon 5 (29,99€). Jen těžko v této kategorii najdete lepší záležitost. Ve hře navíc teď probíhá několik událostí k příležitosti vydání hry na PlayStationu. Zapojit se do nich ale mohou i PC hráči. Ani na českou stopu se nezapomnělo. Ve slevě je nyní Arma Reforger (31,99€), předělový díl vojenské série od Bohemia Interactive, na který za pár let naváže plnohodnotná čtyřka. Od původního vydání se Reforger stále rozšiřuje skrz dodatečné updaty. Zatím poslední velké novinky přišly na konci března. V Rising (17,49€) si od vydání prvotní verze také ušel slušný kus cesty. Z ukázek může vypadat jako diablovka, ovšem ve skutečnosti jde vedle akčního RPG také o upírský survival, do kterého se můžete pustit i s partou přátel. Za zmínku stojí i rozšíření, mezi kterými najdete i dodatek inspirovaný Castlevanií. Ten se slevou můžete získat pouze při nákupu Premium balíku. Polda 4 HD vyšel na Steamu. Tvůrci si ve hře připravili soutěž o osmý díl Fanoušky tahových RPG pak jistě budou zajímat WarTales (17,49€). Zdejší kraje si procházejí nemilosrdnou epidemií zákeřné nemoci. Vy se budete starat o bandu žoldáků. Občas se najde nějaká prácička, jindy musíte vyrazit na průzkum opuštěných oblastí, jestli po dřívějších obyvatelích náhodou nezůstalo něco užitečného. Ve slevě jsou navíc i obsáhlá rozšíření.

Epic Store – Super Space Club zdarma Po výborných českých adventurách z minulých týdnů je to tentokrát v rozdávačce na Epic Store o něco chudší. Zdarma si můžete aktivovat menší arkádovku Super Space Club, ve které v pestrobarevné galaxii budete sestřelovat nekonečné vlny vesmírných letounů. Každou explozi doprovází atmosférický hudební doprovod, který má z hraní udělat hlavně příjemný relax.

Humble XCOM Complete Bundle Neodolatelná nabídka pro všechny fanoušky taktických tahovek čeká na Humble Bundle. Kompletní sérii XCOM můžete mít za 8,79€, tedy nějakých 220 Kč, za což byste si v běžném stavu nepořídili ani jeden z novějších dílů samostatně. Do hraní se můžete pustit od úplných počátků série s díly UFO Defense, Terror From the Deep, Apocalypse, Interceptor a Enforcer. Tyto díly budou hlavně pro pamětníky vzhledem k tomu, že všechny jsou starší než 20 let. XCOM se znovuzrodil až v roce 2012, když ho do rukou dostalo studio Firaxis. Jejich první díl Enemy Unknown tady nemůže chybět, stejně jako povedený přídavek Enemy Within. Navázali na něj pak ve velkém stylu s plnohodnotným XCOM 2. K němu dostanete šest rozšíření včetně velkého War of the Chosen. Nechybí ani samostatně hratelný dodatek Chimera Squad. Součástí balíků je také jedna zvláštnost. The Bureau: XCOM Declassified není tahovka, jak by očekával neznalec. Namísto toho se 2K pokusilo tento svět převést do podoby akce z pohledu třetí osoby v 60. letech minulého století. Bohužel se to moc nepovedlo, ale jako doplněk k výše jmenovaných hitům neuškodí.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switch také dorazil výprodej her z univerza Star Wars. Ani tady nepřijdete o možnost pořídit si oba díly kultovních RPG Knights of the Old Republic v jednom balení (231,7 Kč). Příběhy se odehrávají tisíce let před událostmi, které můžete znát z filmů. Nemusí to tedy být špatná volba ani v případě, že nepatříte mezi dlouholeté fanoušky tohoto univerza. Abychom se neopakovali s Bounty Hunterem a dalšími jmenovanými Star Wars hrami, dáme si raději akci Republic Commando (150 Kč), která se odehrává v té nejintenzivnější části Klonových válek. V roli člena elitního komanda musíte proniknout k nepříteli a bez výjimky zlikvidovat každého, kdo se vám postaví do cesty. Není to ale jen o Star Wars. Na Switchi je vůbec poprvé ve slevě bojovka Guilty Gear Strive (936 Kč), které se tady daří kupodivu dobře. Už dlouhou dobu je dostupná na dalších platformách, verze pro Switch dle hodnocení nestrádá ani trochu. Rozhodně se do ní ale nepouštějte, pokud už v bojových hrách nemáte něco nahráno. Guilty Gear totiž patří mezi ty nejkomplexnější záležitosti v žánru.

Xbox Store – Golden Week A zase zpátky k japonským prázdninám, tentokrát na Xboxu. V místním výprodeji najdete výhradně tvorbu japonských studií a vydavatelství. Mezi ty nejpovedenější novinky z minulého roku patří Metaphot: ReFantazio (1 154 Kč), kde se podíváme do světa, který je čerstvě bez vládce. Zájemců o trůn je spousta a do tahanic se samozřejmě sami zapojíme. Můžete se těšit na komplexní tahové RPG v kombinaci se simulací sociálního života, jak to mají ostatně tvůrci série Persona ve zvyku. Série Little Nightmares sice není přímo japonská záležitost, ale vydává ji společnost Bandai Namco, takže ji najdete i v tomto výprodeji. Little Nightmares I & II Bundle (396 Kč) zahrnuje oba díly, každý s jiným hlavním hrdinou. V obou ale budete utíkat před zrůdnostmi, které z místních obyvatel udělal tajemný signál vycházející z majáku. Nier: Automata: Become as Gods Edition (480 Kč) vám k základní hře přihodí i několik balíků se skiny. I bez nich si užijete tento výborný příběh plný akce, kde se kloubí hned několik žánrů dohromady. Prvním dohráním to navíc teprve začíná. V dalších průchodech uvidíte některé události z odlišné perspektivy nebo rovnou hrajete za jinou postavu. Little Nightmares II: stejné klady, stejné zápory | Recenze S hrami podle slavných anime a manga sérií to většinou dopadá docela neslavně. Lehkou výjimkou je One Piece: World Seeker (320 Kč), který pro jednou známé jméno nezpracovává jako arénovou mlátičku. Místo toho ve stylu akční adventury navštívíme ostrov, který dříve býval vězením. Luffy musí nejdřív najít posádku, pak přijde na řešení místních problémů. I přesto, že World Seeker patří mezi povedenější adaptace, bychom ho stále doporučili hlavně hráčům, kteří předlohu dobře znají.

Stále probíhá: Steam – Capcom Golden Week Sale Blíží se japonské prázdniny. Abyste je mohli slavit, nemusíte nutně zamířit do země vycházejícího slunce. Řada tamních vydavatelství si přichystala slevy pro hráče z celého světa a Capcom není výjimka. Za polovic si tak můžete pořídit skvělý remake Resident Evil 4 (20€). Leon pro záchranu prezidentovy dcery udělá cokoliv. Nejste si jistí, jestli je nový Monster Hunter to pravé pro vás? Pokud se chcete seznámit s tímto stylem RPGček a nepotřebujete nutně nejnovější díl, stále se vyplatí sáhnout po Monster Hunter World (9,9€). Po řadě let to byl velký návrat na velké platformy a tvůrci se pěkně vyřádili i po vydání s přidáváním obsahu. Nováčci tedy budou mít hromadu věcí, do kterých se mohou pustit. Chybu neuděláte ani v případě, pokud rovnou přikoupíte zlevněné rozšíření Iceborne. Ve slevě je i řada jednohubek. Z dob arkádových automatů si můžete pamatovat třeba akci Strider (4,49€), tentokrát však nejde o původní hru. V roce 2014 se Strider dočkal remaku, který z něj udělal povedenou akční plošinovku, ve které budete nepřátele kosit hlavně ostřím svého meče. Hráli jsme Onimusha 2: Samurai's Destiny. Remaster, který vám dá vzpomenout na doby PlayStationu 2 Za pozornost stojí také Onimusha: Warlords (9,99€), remaster prvního dílu samurajské série, jejíž pokračování ve vylepšené verzi vyjde v květnu a zároveň se na příští rok chystá úplně nový díl. Je to jen pár dní, co do hry přibyl update s vylepšeními a novou Hell obtížností. Ta je ovšem jen pro ty nejodvážnější. Jeden utržený úder a je po vás.

Stále probíhá: PlayStation Store – Big Games, Big Deals Jarní výprodej na PlayStationu hned vystřídala další slevová akce. Tentokrát tady máme klasickou směsici všeho možného, ale najde se pár titulů, které přeci jenom zatím nebyly levnější. Do této kategorie spadá třeba Ghostrunner(175 Kč), výborná parkourová akce, ve které musíte vyšplhat na vrchol věže, poslední bašty lidstva, abyste vyřídili autoritářského vládce. Pokud si potrpíte na povedených 3D plošinovkách, SpongeBob na tom v posledních letech není vůbec špatně. To platí i pro nejnovější díl SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (427 Kč), kde společně s Patrickem a dalšími ujetými postavičkami navštíví různé galaxie. Pacific Drive (415 Kč) je zvláštní spojení závodní hry a rogue-like survivalu, které funguje překvapivě dobře. Čekají vás cesty skrz nehostinnou krajinu, kde se skrývá spousta užitečných věcí, které musíte nasbírat. Není ale čas na zdržování. Pomalu se k vám totiž blíží bouře, které musíte včas ujet, jinak vás se vším ostatním smete z povrchu zemského.

Stále probíhá: Humble id and Friends Bundle Humble Bundle si pro tento týden připravil opravdu šťavnatou nabídku. Příští měsíc nás čeká nový přírůstek do série Doom, ale pokud ještě žádný z předchozích v knihovně nemáte, můžete mít za nějakých 600 korun vše najednou. A novodobé díly série Wolfenstein k tomu.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble Train Sim World 5 Bundle Vlakové simulátory jsou nechvalně známé tím, že pokud chcete mít obsah kompletní se vším všudy, přijde vás to pěkně draho. Výjimkou není ani Train Sim World 5. No řekněte, 2 800€ za všechna DLC už je trochu moc. V balíku na Humble Bundle sice nenajdete všechno komplet, ale za minimální příspěvek 13,51€, cca 340 Kč dostanete základní hru s devíti rozšířeními, což by vás v běžném stavu vyšlo na 250€. Hru samotnou nerozšiřují jen další lokomotivy, ale rovnou i celé další tratě. V rámci tohoto balíku můžete navštívit třeba Londýn nebo německé Drážďany. Train Sim World 5 se ale neomezuje jen na Evropu. Další přídavek vás zavede i do Barstow v Kalifornii.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Dredge, Tomb Raider a další Dubnová nabídka předplatného Humble Choice se nám velmi zamlouvá. Vezmeme to popořadě. První hrou z nabízené osmičky jsou vlastně 3 hry dohromady. Tomb Raider 1-3 Remastered vylepšuje úplně původní dobrodružství Lary Croft. Zahrát si můžete ve vyšším rozlišení a s lepšími texturami. Pokud se vám nový vzhled nebude líbit, můžete kdykoliv přepnout na původní. Určitě ale tak jako tak oceníte vylepšené ovládání. Dredge je mysteriózní hra o rybolovu. V okolí místního souostroví se to hemží podivnostmi. S tím, jak si budete vylepšovat vaši loď, budete moci navštívit nová místa a odhalit tak nová tajemství. Ta budete odhalovat i ve hře 1000xRESIST. Nenechte se odradit anime stylizací. Pro mnohé hráče jde o skrytý klenot hlavně díky sci-fi příběhu o šířící se nákaze a pokrouceným skutečnostem v této společnosti. Oproti tomu Aliens: Dark Descent na to jde přímočařeji. S jednotkou vojáků vyrazíte na průzkum základny na cizí planetě. Uhnízdili se tady vetřelci, na vás je, abyste převzali kontrolu. Je tady ale víc frakcí, které se snaží základnu obsadit. Zajímavé je, že i když Aliens vypadají jako tahová strategie, ve skutečnosti se celá akce odehrává v reálném čase. Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii Zbylé čtyři tituly nepatří mezi známá jména, ale jsou to stále výborně hodnocené kousky. Diplomacy is Not an Option zaujme fanoušky strategií s válčením a budováním města. Pokud vám více vyhovují sci-fi strategie, jsou tady pro vás Distant Worlds 2. Nomad Survival vás pak zavede do úplně jiného žánru. V pixel artové grafice se poperete s nekončícími vlnami nepřátel. Posledním titulem jsou Nova Lands, pestrobarevná manažerská hra, kde stavíte automatizovanou továrnu. Takže i fanoušek Factoria si tady najde to své.

