Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej herních klasik a simulátor stěhováka zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!
GOG – Classic Promo
Výprodej klasických her jsme na GOGu sice měli docela nedávno, tentokrát ale nejdeme až k samotným počátkům hraní. Místo toho si dáme modernější klasiky, na které dá dopustit jen málokdo. A odpálit to můžeme s Alien: Isolation The Collection (10,96$). Aktuálně vychází nový seriálový vetřelec, který sklízí nadšené ohlasy. Pokud chytíte slinu, můžete se pustit do této výborné hororové adaptace.
Hry s rychlým pohybem a skákáním po střechách existuje celá řada. Málokteré se ale parkour podařilo zpracovat tak dobře jako prvnímu Mirror’s Edge (6,99$). Faith se snaží uniknout utopistickým úřadům, které křivě obvinily její sestru ze zločinu. Na první pohled byste ani neřekli, že vyšlo v roce 2009. Díky zvolenému grafickému stylu vypadá skvěle i dnes.
Bývaly časy, kdy se EA necpalo pouze do live service her a čas od času vydali i příběhovou jednohubku. Díky spolupráci s Pandemic Studios vyšla hra The Saboteur (4,99$), ve kterém se irský mechanik Sean Devlin postaví na odpor proti německým okupantům. Během druhé světové války se zaseknul v Paříži a nehodlá dát nepříteli kontrolu nad městem zadarmo.
A nakonec jedna bizarnost, ve které uslyšíte i hlas nedávno zesnulé legendy Ozzyho Osborna. Brütal Legend (3,74$) je pekelná výprava neohroženého kytaristy, kterého nesehrál nikdo jiný než Jack Black. Provedení je sice docela krkolomné, ale něco takového opravdu jinde nezažijete.
Steam - Humble Games Sale
Vydavatelství Humble Games má pod sebou menší hry, ale jak tak na to koukáme, je to jeden skrytý klenot vedle druhého. Většinu z nich si nyní můžete pořídit se slevou na Steamu. Loni do jejich repertoáru přibyla třeba nádherně malovaná metroidvania Bo: Path of the Teal Lotus (13,99€), ve které se hlavní hrdina zrozený ze slzy měsíce snaží zastavit mocné zlo.
Jestli je na vás Bo moc barevný, mrkněte na Moonscars (9,99€). Jde také o metroidvanii, ale o dost temnější. V tohle rozlehlém světě se chopíte role uměle vytvořeného člověka, který se snaží najít svého vlastního tvůrce a odhalit pravdu o nelehkém osudu tohoto světa.
Žánr 3D plošinovek je docela ohrožený druh, ale minimálně jednou za rok ukáže, že má stále co nabídnout. Letos to byl Donkey Kong, loni Astro Bot. Od Humble Games tady máme A Hat in Time (14,49€), nápadité dobrodružství o cestování časem, které je zahrnuté i do herních mechanik. Díky preciznosti ovládání a celkově skvělé technické stránce se hra stala populární i v komunitě speedrunnerů.
PlayStation Store – Gamescom Sale
Příští týden nás čeká největší videoherní veletrh roku. Pokud na Gamescom nemůžete vyrazit osobně, můžete jeho atmosféru načerpat třeba skrz naše články, kterých jistě nebude málo, nebo přes nový výprodej v obchodě PlayStationu. Nikdy nebylo levnější například Assassin’s Creed Syndicate (127 Kč), díl odehrávající se v dobách viktoriánské Anglie. Navíc jako jeden z mála dostal patch, se kterým na PlayStationu 5 běží v 60 FPS.
Od Ubisoftu si dáme ještě jednu věc, tentokrát z úplně jiného soudku. South Park: The Video Game Collection (232 Kč) nabízí oba díly nejlepší adaptace oblíbeného seriálu. Ve Stick of Truth se jako nováček zapojíme do války mezi elfy a lidmi, v jejímž středu stojí velký čaroděj Cartman. Pokračování Fractured But Whole pak celou akci přesouvá do superhrdinské tematiky.
Poprvé od vydání je zlevněné také Days Gone Remastered (892 Kč). I když patří mezi hrami přímo od PlayStationu mezi ty horší kousky, stále jde o povedenou akční adventuru. Stále ale platí, že pokud máte v knihovně původní verzi, na remaster si můžete upgradovat za menší poplatek.
Fanoušci bojovek mají v posledních letech žně a nevypadá to, že by se to v blízké době mělo měnit. Zároveň je ale pravdou, že jde o drahou záležitost, pokud si chcete postupně dokupovat další bojovníky. Proto není na místě váhat, když přijde slevy, jako je nyní u Street Fighteru 6 (712 Kč). Sice je zlevněná i samotná hra, ale to hlavní je Characters Pass Year 1 (461 Kč) a Characters Pass Year 2 (567 Kč). Celkově dostanete osm dalších postav.
Epic Store – Epic Saving, Hidden Folks a Totally Reliable Delivery Service zdarma
Epic opět rozdává dvojici her z menších ranků. Hidden Folks je ideální záležitost pro klidné chvíle. Každá hra nemusí být výzva, u které budete mít chuť prohodit ovladač televizí. Tady zkrátka musíte hledat věci ze seznamu. Obtížnost toho, co a v jakém prostředí hledáte, se postupně navyšuje. Tuhle hru si navíc můžete zdarma aktivovat i v mobilním Epic Store.
Totally Reliable Delivery Service je taktéž odpočinková, i když se může proměnit v adrenalinový zážitek. Společně s partou přátel se stanete členy společnosti stěhováků. Ve zdejším světě funguje fyzika všemi možnými způsoby, což vám moc nehraje do karet. I přes to všechno se ale musíte postarat o to, aby se všechny věci vašich zákazníků dostaly na novou destinaci v celku.
Xbox Store – Capcom Sale
Capcom v posledních letech vypouští ven jednu pecku za druhou a spoustu z nich najdete ve výprodeji na Xboxu. Ať to máme hned z cesty, stejně jako na PlayStationu je zlevněný Street Fighter 6 (712 Kč) včetně Characters Passu Year 1 (519 Kč) a Characters Passu Year 2 (639 Kč). Aktuálně jde o nejpopulárnější bojovku na trhu.
Začátkem příštího roku nás čeká nový díl ze série Resident Evil. Abyste se na něj dobře připravili, rozhodně byste si měli projít nejnovější Resident Evil Village (262 Kč). V roli Ethana Winterse se snažíte najít svoji unesenou dceru. Pátrání vás zavede do tajemné vesnice, která je k vaší smůle sídlem upířích a vlkodlačích monster. A jestli vám to nestačí, rovnou vezměte i vydařený Resident Evil 4 (475 Kč).
Většina velkých značek za poslední generaci dostala pokračování, na nástupce Devil May Cry ale stále čekáme. Pokud vás tato intenzivní akce minula, běžte klidně rovnou do Devil May Cry 5 + Vergil (200 Kč). Legendární lovci démonů se vracejí na scénu a dostane se vám do rukou i jeden naprostý nováček s úplně odlišným stylem boje.
V propadlišti dějin končí spousta bojových her. Capcom je jedna z mála společností, která svoje legendy postupně vrací na scénu. Jedním z nejpovedenějších návratů je Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (713 Kč). Dlouhou dobu nebylo možné tyhle hry sehnat. Oproti mainstreamovým bojovkám jde o velmi odlišný zážitek.
Nintendo eShop – Games on Sale
Se slevami je to na Switchi tentokrát chudé. Dáme si jen pár menších kousků. Je tady i jeden ze Slovenska. Blue Brain Games se pomalu chystají na vydání návštěvy Teslova domu. Zatím ale můžete zajít za ještě starším vynálezcem v The House of Da Vinci (100 Kč). Čeká vás dobrodružství plné hlavolamů, na jehož konci snad naleznete samotného génia.
Capcom vytvořil světově úspěšné série jako Resident Evil nebo Monster Hunter. Z těch trochu přehlížených si nyní se slevou můžete pořídit soudní adventury Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (297 Kč). Kromě toho, že musíte přesvědčit soudce o tom, jak případ skutečně probíhal, si sami sháníte důkazy a výpovědi svědků. to vše v typicky atypickém japonském stylu.
Pokud do života potřebujete trochu barev, v The Artful Escape (170 Kč) si jich užijete víc než dost. Francis se chystá na svoje první vystoupení, kterým má navázat na naprostou legendu. Předvečer jeho premiéry se vydává do světa představivosti a kosmických snů, kde se na psychedelické cestě pokusí vyrovnat těm nejlepším hudebníkům.
Stále probíhá: GOG – Shooter Promo
Když už vychází nová střílečka, většinou se do ní motají online prvky. Za klasickým zážitkem pro jednoho hráče je lepší vyrazit do minulosti. Pěknou zásobu si můžete udělat za pár stovek díky výprodeji na GOGu. Najdete tady třeba XIII (2,13$), jednu z prvních FPS her, která na pohled vypadá jako stránky komiksu. Celkem dlouho nebyla k sehnání, což se před pár lety naštěstí změnilo.
Už dlouho čekáme na další kovbojku ze série Call of Juarez. Poslední Gunslinger (2,74$) je totiž zábavná akce, ve které si zastřílíte po boku i proti těm největším jménům divokého západu. Vše vidíme z pohledu pistolníka, který vypráví své příběhy přísedícím u sklenice whiskey. Občas si to i trochu přibarví. Díky tomu, že je hra značně stylizovaná, na ní ani moc není poznat, že vyšla už před 12 lety.
Nemusíme ale chodit tak hluboko do minulosti. Máme tady i zastoupení české tvorby. Hrot (9,21$) je výborný boomer shooter od jediného vývojáře, který se odehrává v alternativním Československu. Naši domovinu napadli neznámí vetřelci, a tak se jako správný člen civilní obrany pouštíme do protiútoku.
A máme tady ještě novější kousek. S.T.A.L.K.E.R. 2 (52,64$) při vydání trpěl na spoustu technických problémů. Vývojáři z GSC Game Worldu ale od té doby vylepšili, co se dalo, a stále pracují na dalších opravách a obsahových přídavcích. Na návrat do Zóny je tedy ideální čas.
Stále probíhá: Humble Choice – Pesona 5 Royal, My Time at Sandrock a další
V srpnové nabídce předplatného Humble Choice jsou rovnou tři větší lákadla. Persona 5 Royal se už dlouho řadí mezi nejlepší moderní JRPG. Kombinuje v sobě simulátor školního života, fantasy a tahové souboje. Společně se skupinou Phantom Thieves se budete vydávat do podivných světů a pokusíte se osvobodit lidská srdce.
Pokud vám nesedí manga stylizace, ale rádi si dáte pořádný příběh, je tady pro vás Banishers: Ghosts of New Eden od studia Don’t Nod. Zahrajeme si za dvojici vymítačů, kteří chodí krajem a pomáhají lidem zbavovat se duchů. Antea se ale sama jedním stane a společně s Redem hledají způsob, jak jí navrátit její fyzickou podobu.
My Time at Sandrock pak potěší fanoušky relaxu a craftingu. Tuhle krajinu plnou písku a kamení můžete razantně zkultivovat, ale bez snahy a tvrdé práce to nepůjde. V Sandrocku navíc nežijete sami, takže si na pomoc můžete pozvat i některé z místních nebo k nim jen zaskočit na kus řeči.
Zbytek nabídky už tvoří jen menší kousky. Máme tady Let’s School, což je simulátor ředitele školy. Lil Gator Game je nenáročná hra o průzkumu a přátelství. Na podobnou cílovku míří i Tiny Terry’s Turbo Trip. Pokud chcete něco intenzivnějšího, ve Wildmenderu se musíte vypořádat s nástrahami pouště a přežít všemi dostupnými prostředky. A jako poslední se přidávají Warpips, klasická real-time strategie.
Stále probíhá: Humble Play the Legends Bundle
Nový balík na Humble Bundle, ve kterém nám servírují hry od vydavatelství Warner Bros, je velká chuťovka. Abyste ho získali celý, musíte přispět minimálně 12,72€, tedy nějakých 310 korun. Už je to, že v něm dostanete celou arkhamskou sérii komiksovek, by stačilo na to, aby se vám vyplatil. Kromě všech čtyř dílů Batmana sem spadají i Gotham Knights a Suicide Squad: Kill the Justice League. Z komiksovek dostanete také obě části Watchmen: The End is Nigh.
To není zdaleka všechno. Pro fanoušky bojovek je tady také několik velkých lákadel. Dostanete oba díly Injustice, kde také řádí postavy z DC komiksů. Spolu s tím vás čeká i komplet Mortal Kombat XL a Mortal Kombat 11 Ultimate. To znamená, že ve všech případech dostanete rovnou i všechny dodatečné postavy.
Nezajímají vás hrdinové ani Mortal Kombat? Nevadí, je tady toho mnohem víc. Dostanete třeba i výborného Mad Maxe, který se stejně jako předloha točí okolo vozidel poskládaných ze všeho, co je zrovna po ruce. A co takhle pořádný horor? F.E.A.R. dodneška patří mezi nejlepší akční horory, na které ani jeho vlastní pokračování nestačila. Pokud vám jde ale hlavně o akci, můžete zkusit kooperaci Back 4 Blood.
Fanoušci Pána prstenů už je budou mít nejspíš za sebou, ale pokud by vás náhodou minuly, v rámci balíku dostanete i výborné akční adventury Shadow of War a Shadow of Mordor. Sice nepatří do oficiálního kánonu, ale rozhodně patří mezi to nejlepší, co jsme z tohoto světa v herní podobě dostali za poslední dekádu.
