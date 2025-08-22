Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej nezávislé tvorby a dvě relaxační hry zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!
GOG – Indie Promo
Na nezávislé scéně se každou chvíli rodí kreativní hry, které svými nápady často hravě strčí do kapsy tu největší světovou produkci. Právě na takové kousky se zaměřuje aktuální výprodej na GOGu, ve kterém najdete třeba i prvoválečný horor Amnesia: The Bunker (9,4$). V zákopech nejsou jediným nebezpečím nepřátelští vojáci. Temnota skrývá cosi mnohem horšího. Od vydání se hra výrazně zlepšila a skrz nové možnosti můžete udělat zážitek ještě intenzivnější.
Pokud sledujete indie odvětví, dobře víte, že klikací adventury nejsou tak mrtvé, jak by se mohlo zdát. Randal’s Monday (2,19$) je sice už starší záležitost, ale svým humorem a stylizací dá vzpomenout na naprosté klasiky v konce minulého tisíciletí. Randal se probouzí po velké party. Teprve si dává myšlenky dohromady, kdy si vybavuje, že musí získat zpět zásnubní prsten a tím zachránit svého nejlepšího kámoše.
Hry se řadí mezi umění už dlouho. Některé k tomu mají blíž, ať už grafickým zpracování nebo herní náplní. Genesis Noir (3,28$) je vesmírná odysea, která vám pěkně zamotá hlavu. V noirovém prostředí prožijete kosmický příběh, kde někdo zaútočí na samotný Velký třesk.
Do podobné kategorie bychom mohli zařadit i Gris (3,24$), i když tady si užijete více barviček, než je jen černá a bílá. Sledujeme příběh dívky ztracené ve svém vlastním světě, která se snaží vyrovnat s bolestí v jejím životě. Úrovně představují její emoce a snahu překonat ty nejtěžší chvíle.
Pokračování 2 / 10
Steam – Gamescom Sale
Na stránce věnované německému veletrhu Gamescom na Steamu najdete hlavně všechny oznámené novinky pohromadě. Její součástí je ale i výprodej kousků, které dostaly nová rozšíření či aktualizace. Sem spadá i graficky úchvatný simulátor života inZOI (31,99€), v jehož prvním přídavku zdarma vyrazíme na tropický ostrov.
Ve slevě je také česká Silica (15,99€). Kombinuje akci z pohledu první osoby se strategií v reálném čase. Je na vás, jestli budete svá vojska vést z oběžné dráhy, nebo se naopak ke svým svěřencům přidáte přímo na bojišti. Projekt je stále v předběžném přístupu a postupně do něj autoři přidávají nový obsah a další vylepšení.
Hráči na PlayStation na návrat do zóny teprve čekají, na PC už má ale S.T.A.L.K.E.R. 2 (41,99€) své místo už skoro rok. Při vydání hru trápily nemalé technické problémy. Snad ve všech směrech je ale nyní znatelně lepší. Vývojáři v aktualizacích vylepšili umělou inteligenci a optimalizaci, což byly hlavní neduhy, které znepříjemňovaly hraní nejvíc.
Pokračování 3 / 10
PlayStation Store – PlayStation Indies
I na PlayStationu si posvítíme na tvorbu z nezávislé scény. Trochu pod radarem nám proletělo RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon (909 Kč). Dle ohlasů hráčů jde o dobrodružství, které nemá daleko od zážitků ze série The Elder Scrolls. Nutno ovšem počítat s tím, že optimalizace na konzolích není ideální, takže můžete na PlayStationu narazit na trable.
Metroidvanií vychází hromada, ale málokterá se dokáže dostatečně odlišit. Pro Nine Sols (482 Kč) to ale není žádný problém. Od komunity si vysloužila přezdívku 2D Sekiro. Soubojový systém je založený na odrážení nepřátelských útoků. S tím se pojí i vyšší obtížnost. Devítka vládců tohoto světa není složená z žádných ořezávátek. Náš hlavní hrdina se ale nehodlá zastavit před ničím.
Návraty devadesátkových klasik vždycky vidíme rádi. Musí se to ale povést. Legendě od Revolution Software se to naštěstí povedlo. Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged (489 Kč) je výborný remake prvního dílu adventurní série, ve kterém se snažíme odhalit templářské tajemství. Během toho procestujeme pořádný kus světa. Hra se může pochlubit i skvělým českým překladem.
Firewatch (119 Kč) pochází z doby, kdy simulátory chození nabízely zajímavý příběh s neotřelým zvratem. Tady se chopíte role hlídače přírodní rezervace. Ze své věže máte přehled o tom, jestli se v okolí zrovna neděje něco nekalého. Do vašeho revíru jednoho dne zavítají návštěvníci, čímž začíná podivuhodný příběh plný záhad.
Pokračování 4 / 10
Humble IGN Gamescom Bundle
Gamescom svoji stopu zanechal i na Humble Bundle, který si ve spolupráci s IGN připravil balíček s osmi různorodými hrami. Abyste je získali všechny, musíte přispět alespoň 18,62€, tedy nějakých 460 Kč. Z tohoto výčtu byste neměli minout třeba loňskou novinku Antonblast, která se inspiruje plošinovkami s Wariem.
Bomb Rush Cyberfunk se také inspiruje legendou. Sega před několika generacemi přišla se značkou Jet Set Radio, nyní o ní ale není moc slyšet. Proto se tahle arkáda, ve které je celé město vaším hřištěm, docela hodí. Naberte rychlost, tvořte graffiti a vystřihujte během toho parádní triky.
Homeworld patří mezi kulty žánru sci-fi strategií. Homeworld 3 se tolik nepovedl, ale po řadě oprav a vylepšení už se dostal do lepšího stavu, než v jakém původně vyšel. Jestli místo strategie máte chuť na sci-fi zaměřené na příběh, dostanete také The Expanse: A Telltale Series, adaptaci oblíbeného seriálu.
Zbytek balíku je složený hlavně z menších záležitostí. Victory Heat Rally je závodní arkáda s hezkou pixel artovou stylizací. V tahovce Lost Eidolons se pokusíte vypořádat s vroucí občanskou válkou a Pyrene do cesty vašich hrdinů zamotá hrátky s kartami.
Pokračování 5 / 10
Epic Store – Kamaeru a Strange Horticulture zdarma
Pokud potřebujete trochu oddechu, potěší vás obě hry z rozdávačky na Epic Store, které si celý týden můžete aktivovat zdarma. Ve Strange Horticulture se stanete majitelem květinářství. Skrz řešení hlavolamů objevujete nové rostliny, hrajete si se svojí kočičkou a možná vás i vezmou do řad místního kultu. Zkrátka běžný den v životě květináře.
V Kamaeru se místo o kytky budete starat k žabky. Stojíte v čele záchranného centra pro tyto obojživelníky. Snažíte se jich do své sbírky dostat co nejvíc, je také potřeba se o ně náležitě starat. Řada přijde i na minihry a dekorace, díky kterým si svoje centrum můžete uzpůsobit dle svého.
Pokračování 6 / 10
Xbox Store – Keep on Gaming Sale
Ani na Xboxu nechybí další výprodej. O více než polovinu je v něm zlevněný výborný horor Alan Wake 2: Deluxe Edition (848 Kč). Slavný spisovatel je uvězněný v příběhu, který sám napsal. Nemůže se dostat ven, ale svítá mu naděje s příchodem agentky Sagy Anderson, která hraje jednu z hlavních rolí. Jelikož je řeč o Deluxe edici, dostanete rovnou i obě příběhová rozšíření.
Někdy není nad návrat ke klasice, ještě navíc když v žánru závodních arkád toho poslední roky moc nevychází. Burnout Paradise Remastered (150 Kč) je i po letech výborná odpočinková zábava, ve které se můžete vyblbnout při závodění v otevřeném světě a získávat rychlá auta všeho druhu.
Člověk by řekl, že nejlepší bude pustit se do nejnovějšího Diabla. Rozhodně byste ale neměli přehlédnout výborný remaster Diablo II: Resurrected (330 Kč), který vrátil na scénu jednu z nejlepších žánrovek. Na pozadí hra běží stále v původním stavu, díky čemuž si zachovala původní nádech. Kdyby se vám ale nová grafika nelíbila, vždy můžete přepnout na originál.
Pokračování 7 / 10
Nintendo eShop – Games on Sale
Kouzelnické Hogwarts Legacy (300 Kč) bylo na Switchi ve slevě už několikrát, nyní je zase ještě o trochu levnější. Pokud máte doma i Switch 2 a chcete si zahrát vylepšenou verzi, nepořizujte si ji rovnou. Po nákupu verze pro původní Switchi si ji totiž můžete upgradovat za menší poplatek, čímž výrazně ušetříte.
Nejnovější Mortal Kombat bychom vám nedoporučili, ale Mortal Kombat 11 (140 Kč) běží a vypadá na Switchi až překvapivě dobře. Bohyně Kronika si pohrává s časem, což není zrovna po chuti obyvatelům naší říše a jejímu ochránci Raidenovi. Vedle základní hry můžete vzít rovnou i rozšíření Aftermath (100 Kč) a Ultimate Add-On Bundle (140 Kč), se kterým získáte všechny dodatečné postavy.
Ve slevě je sice i druhý díl, ale fanoušci temných rogue-like her stále nedají dopustit na první Darkest Dungeon (180 Kč). Dostanete na starosti partu dobrodruhů, se kterou se vydáváte do nebezpečného podzemí. S nepřáteli bojujete v soubojích na tahy, kde kromě síly a obrany hraje roli mnohem více věcí. Starat se musíte nejen o jejich fyzické zdraví, vliv má i psychika.
Adventurní série Deponia je jednou z moderních značek, která po první úspěšné hře navázala hned několika pokračováními. V balení Deponia Collection (100 Kč) najdete rovnou všechny čtyři. Prožijete si tedy celou eskapádu vynálezce Rufuse, který dělá všechno pro to, aby se dostal do bájného Elysia.
Pokračování 8 / 10
Stále probíhá: PlayStation Store – Gamescom Sale
Příští týden nás čeká největší videoherní veletrh roku. Pokud na Gamescom nemůžete vyrazit osobně, můžete jeho atmosféru načerpat třeba skrz naše články, kterých jistě nebude málo, nebo přes nový výprodej v obchodě PlayStationu. Nikdy nebylo levnější například Assassin’s Creed Syndicate (127 Kč), díl odehrávající se v dobách viktoriánské Anglie. Navíc jako jeden z mála dostal patch, se kterým na PlayStationu 5 běží v 60 FPS.
Od Ubisoftu si dáme ještě jednu věc, tentokrát z úplně jiného soudku. South Park: The Video Game Collection (232 Kč) nabízí oba díly nejlepší adaptace oblíbeného seriálu. Ve Stick of Truth se jako nováček zapojíme do války mezi elfy a lidmi, v jejímž středu stojí velký čaroděj Cartman. Pokračování Fractured But Whole pak celou akci přesouvá do superhrdinské tematiky.
Poprvé od vydání je zlevněné také Days Gone Remastered (892 Kč). I když patří mezi hrami přímo od PlayStationu mezi ty horší kousky, stále jde o povedenou akční adventuru. Stále ale platí, že pokud máte v knihovně původní verzi, na remaster si můžete upgradovat za menší poplatek.
Fanoušci bojovek mají v posledních letech žně a nevypadá to, že by se to v blízké době mělo měnit. Zároveň je ale pravdou, že jde o drahou záležitost, pokud si chcete postupně dokupovat další bojovníky. Proto není na místě váhat, když přijde slevy, jako je nyní u Street Fighteru 6 (712 Kč). Sice je zlevněná i samotná hra, ale to hlavní je Characters Pass Year 1 (461 Kč) a Characters Pass Year 2 (567 Kč). Celkově dostanete osm dalších postav.
Pokračování 9 / 10
Stále probíhá: Humble Choice – Pesona 5 Royal, My Time at Sandrock a další
V srpnové nabídce předplatného Humble Choice jsou rovnou tři větší lákadla. Persona 5 Royal se už dlouho řadí mezi nejlepší moderní JRPG. Kombinuje v sobě simulátor školního života, fantasy a tahové souboje. Společně se skupinou Phantom Thieves se budete vydávat do podivných světů a pokusíte se osvobodit lidská srdce.
Pokud vám nesedí manga stylizace, ale rádi si dáte pořádný příběh, je tady pro vás Banishers: Ghosts of New Eden od studia Don’t Nod. Zahrajeme si za dvojici vymítačů, kteří chodí krajem a pomáhají lidem zbavovat se duchů. Antea se ale sama jedním stane a společně s Redem hledají způsob, jak jí navrátit její fyzickou podobu.
My Time at Sandrock pak potěší fanoušky relaxu a craftingu. Tuhle krajinu plnou písku a kamení můžete razantně zkultivovat, ale bez snahy a tvrdé práce to nepůjde. V Sandrocku navíc nežijete sami, takže si na pomoc můžete pozvat i některé z místních nebo k nim jen zaskočit na kus řeči.
Zbytek nabídky už tvoří jen menší kousky. Máme tady Let’s School, což je simulátor ředitele školy. Lil Gator Game je nenáročná hra o průzkumu a přátelství. Na podobnou cílovku míří i Tiny Terry’s Turbo Trip. Pokud chcete něco intenzivnějšího, ve Wildmenderu se musíte vypořádat s nástrahami pouště a přežít všemi dostupnými prostředky. A jako poslední se přidávají Warpips, klasická real-time strategie.
Pokračování 10 / 10
Stále probíhá: Humble Play the Legends Bundle
Nový balík na Humble Bundle, ve kterém nám servírují hry od vydavatelství Warner Bros, je velká chuťovka. Abyste ho získali celý, musíte přispět minimálně 12,72€, tedy nějakých 310 korun. Už je to, že v něm dostanete celou arkhamskou sérii komiksovek, by stačilo na to, aby se vám vyplatil. Kromě všech čtyř dílů Batmana sem spadají i Gotham Knights a Suicide Squad: Kill the Justice League. Z komiksovek dostanete také obě části Watchmen: The End is Nigh.
To není zdaleka všechno. Pro fanoušky bojovek je tady také několik velkých lákadel. Dostanete oba díly Injustice, kde také řádí postavy z DC komiksů. Spolu s tím vás čeká i komplet Mortal Kombat XL a Mortal Kombat 11 Ultimate. To znamená, že ve všech případech dostanete rovnou i všechny dodatečné postavy.
Nezajímají vás hrdinové ani Mortal Kombat? Nevadí, je tady toho mnohem víc. Dostanete třeba i výborného Mad Maxe, který se stejně jako předloha točí okolo vozidel poskládaných ze všeho, co je zrovna po ruce. A co takhle pořádný horor? F.E.A.R. dodneška patří mezi nejlepší akční horory, na které ani jeho vlastní pokračování nestačila. Pokud vám jde ale hlavně o akci, můžete zkusit kooperaci Back 4 Blood.
Fanoušci Pána prstenů už je budou mít nejspíš za sebou, ale pokud by vás náhodou minuly, v rámci balíku dostanete i výborné akční adventury Shadow of War a Shadow of Mordor. Sice nepatří do oficiálního kánonu, ale rozhodně patří mezi to nejlepší, co jsme z tohoto světa v herní podobě dostali za poslední dekádu.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.
Chci Premium a Živě.cz bez reklam
Od 41 Kč měsíčně