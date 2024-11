Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej nezávislé tvorby a herní balík pro bytové designéry

1 / 11



GOG – Dark Setting Promo I když už máme po dušičkách, horory se do podzimní atmosféry stále hodí. GOG si pro vás připravil další zásobu her, které jsou zasazené do temnot. Můžeme to odpíchnout třeba s klasikou Outlast II (4,6$). V roli kameramana Blakea Langermanna se pokusíte najít svoji ženu, která se po nehodě vrtulníku dostala do rukou kultistů. I když se dvojka odehrává ve stejném univerzu jako jednička, nemusíte příběh předchozího dílu znát. Více než 50 PC her můžete mít za 79 Kč, či rovnou zadarmo. Mezi nimi Guardians of the Galaxy, Mafii a další pecky Není to sice horor, ale v sérii S.T.A.L.K.E.R. si temnoty užijete až až. Navíc se bude hodit příprava před novým dílem, který vychází za pár týdnů. Podivné anomálie v radioaktivní zóně prozkoumáte v díle Shadow of Chernobyl (4,38$). Pokud je vám to málo, můžete pokračovat v Clear Sky (2,73$), během kterého vás do Zóny zavede další velký incident přímo v jaderné elektrárně. Z novějších přírůstků tady máme Conscript (14,24$). V tomto survival hororu se vrátíme do roku 1916 jakožto francouzský voják v první světové válce. Ztratí se nám jeden z kamarádů během bitvy u Verdunu. Musíme se tedy proplést mezi nepřáteli a pokusit se druha ve zbrani najít. Je na vás, jak tato nelehká mise dopadne. Conscript má několik různých zakončení. Detektiv Sherlock Holmes umí vyřešit i takové případy, které má spousta dalších vyšetřovatelů za nemožné. Co když se mu ale do cesty připlete nadpřirozeno? Přesně to se stane v Sherlock Holmes: The Awakened (10,96$), kdy se pouští do vyšetřování záhadného kultu. Tvůrci si tady půjčují témata z díla H. P. Lovecrafta. Dokážete najít racionální vysvětlení rituálů?

Steam – Microids Publisher Sale Společnost Microids patří mezi středně velké vydavatele. Možná vás překvapí, jaké značky pod něj spadají. Jejich výčet najdete i v aktuálním výprodeji na Steamu, kde se slušnou slevou můžete mít třeba klasickou 3D skákačku Šmoulové: Mise Zlobýl (3€). Gargamel kvůli svým zlotřilým plánům otrávil celý les. Taťka Šmoula nás tak požádal, abychom vyrazili na cestu za nalezením protijedu. Máme tady i několik adventur. Syberia 20th Anniversary Bundle (38,67€) obsahuje kompletní sérii příběhů odehrávajících se v několika časových linkách. Už od počátků je v hlavní roli Kate Walker, mladá právnička z New Yorku, která se vydává do Evropy kvůli rutinní záležitosti. Tak to alespoň na první pohled vypadá, ale začíná tím pro ni nezapomenutelný příběh, který patří mezi to nejlepší v moderních adventurách. Recenze hry Syberia: The World Before. Prozkoumejte temnou minulost Pokud máte radši komiksovější adventury, za zkoušku stojí Blacksad: Under the Skin (5€). Tahle verze 50. let minulého století je trochu atypická. Místo lidí v ní totiž vystupují zvířecí humanoidi. Příběh se točí okolo boxerského klubu, jehož majitel je nalezen mrtvý. Vycházející hvězda Bobby Yale je pak z ničeho nic nezvěstný. Je tedy na nás, abychom v roli kočičího detektiva rozlouskli, jak to celé bylo.

PlayStation Store – November Savings Jeden výprodej skončil a hned tady máme další porci slev v obchodě PlayStationu. Potěšit by mohl fanoušky bojových her. Tekken 8 (950 Kč) ještě nikdy dřív nebyl zlevněný víc. To platí i pro Ultimate edici za 1 709 Kč, ve které mimo jiné dostanete i první Character Pass se čtveřicí dodatečných bojovníků. Lze je ale poté dokoupit i samostatně. Začátkem příštího roku nás čeká další velký lov v novém díle série Monster Hunter. Pokud chcete tato osobitá RPG nejprve ochutnat, doporučujeme Monster Hunter Rise (237 Kč), což je komornější díl, který původně vyšel jen na Switch. I když jeho svět není tak obrovský, principy si Rise zachovává, a navíc můžete využívat více vertikálního boje díky světluškám fungujícím jako přitahovací háky. Zlevněné je mimo základní hru také velké rozšíření Sunbreak (380 Kč). Letos vyšla příběhová novinka Nobody Wants to Die (420 Kč). I když hratelností nejde o nic výjimečného, tak děj a zpracování futuristického světa za to stojí. Navštívíme rok 2329, kdy smrt z lidské společnosti v podstatě vymizela. My se ale v roli detektiva zapleteme k případu, kterému se smrt nevyhnula. Postupně budeme odhalovat tajemství elit tohoto města. Recenze hry Indika. Ruská jeptiška se noří do hlubin své rozedrané duše za doprovodu samotného ďábla Silně na příběhu je založená také nezávislá hra Indika (480 Kč). V ní si zahrajeme za jeptišku, která se musí potýkat nejen s povinnostmi v klášteře, zároveň ji neustále obtěžuje šepot v její hlavě. Promlouvá k ní snad samotný Satan? Nad touto otázkou bude přemýšlet po celou dobu svojí cesty.

Humble Choice – Persona 4, Warhammer 40 000: Darktide a další Listopadová nabídka předplatného Humble Choice zahrnuje hned několik her, které si cenu 9,99€ ospravedlní samy o sobě. Největším tahákem bude JRPG Persona 4 Golden, která v sobě vedle komplexních tahových soubojů kombinuje také simulátor sociálního života. Naše parta hrdinů začíná svoji cestu v moment, kdy dojde k sérii několika vražd. Warhammer 40 000: Darktide je populární FPS akce ideální pro hraní v kooperaci. Čtyřčlenná parta se vydává pobíjet stoupence chaosu. Každá herní třída má trochu jinou výbavu. Někdo se specializuje hlavně na střelné zbraně či výbušniny, ale nic vám nebrání chopit se obrovského kladiva a rozmáčknout cokoliv, co vám přijde do cesty. Zpočátku se Darktide potýkalo s nemalými problémy, ale většinu jich vyřešily dodatečné patche. Jméno The Lamplighter League vám možná nic moc neříká. Tahle tahovka během loňského vydání docela zapadla. Pro nadšené dobrodruhy by to ale mohlo být příjemně strávených několik hodin. Společně s partou objevitelů se vydáváte prozkoumávat starobylé hrobky a artefakty. Jenže nejste jediní, kdo si na ně brousí zuby. The Bookwalker: Thief of Tales je pak menší záležitost, která přichází se zajímavým konceptem. Navštívíme několik knižních světů, kde se pokusíme nalézt vzácné artefakty. Našim cílem je pak získat zpět schopnost psát vlastní příběhy. Abychom toho dosáhly, musíme ale nejdřív důkladně prozkoumat díla jiných autorů. Zbytek nabídky tvoří už jen méně známé kousky. Cassette Beasts je komediální RPG v pixelartovém světě. KarmaZoo vám zamotá hlavu při řešení logických hádanek v 2D prostoru. Hexarchy kombinuje tahovou strategii společně se stavěním balíku karet. A nakonec je to Garden Life, odpočinková záležitost, kde se staráte o vlastní zahradu.

Humble House Flipper Bundle Domácí práce nejsou moc oblíbenou kratochvílí. Kdo by se jim chtěl věnovat i ve virtuálním světě? House Flipper dokázal, že to platí pro spoustu lidí. Navíc si tady kromě úklidu můžete vyhrát i s designem pokojů, nebo rovnou celého domu. Pokud jste ještě neokusili jeho kouzlo, Humble Bundle má pro vás bezkonkurenční nabídku. Abyste z balíku získali všechno, musíte přispět minimálně 13,86€. Společně se základní hrou dostanete také verzi pro virtuální realitu a několik DLC navíc. Mezi nimi je například farmářské rozšíření. Další z nich vás zase zavede do luxusního sídla, které potřebuje obšírnou renovaci.

Epic Store – Epic Savings a Deceive Inc. zdarma Máte chuť na trochu špiónské akce? Tak to vás potěší hra Deceive Inc., kterou si tento týden můžete zdarma aktivovat na Epic Games Store. Vyberete si jednoho z agentů a společně s dalšími hráči soupeříte o to, kdo bude tím nejlepším špiónem. Můžete se přestrojit za obyčejného člověka a skrývat se v davu tím, že se zkrátka chováte jako NPC. Musíte ale dávat dobrý pozor, protože ostatní hráči mají stejnou schopnost. a navíc každý agent má ve výbavě několik technologických vychytávek. Jako menší bonus si můžete uzmou také Ash Free Unlock Bundle pro Apex Legends, se kterým se vám zpřístupní Ash jako hratelná postava a dostanete také exkluzivní skin. Kromě toho na Epicu do konce příštího týdne probíhá velký výprodej. Tady toho máme opravdu dost. Třeba Sid Meier's Civilization VI (81 Kč) je nejnovějším přírůstkem do oblíbené série strategií a za těch pár korun opravdu stojí. Zlevněná jsou i některá rozšíření. Nenechte se zmást, postavičky v Kerbal Space Program (126 Kč) sice vypadají infantilně, ale hra jako taková je to velmi komplexní. Jde o simulaci vesmírného létání, která vás provede celým procesem od stavby vašeho korábu přes počítání trajektorie až k úspěšnému přistání na povrchu cizí planety. Mezi tím vším ale bude určitě řada nepovedených pokusů. Ve slevě je už i nedávná novinka SteamWorld Heist II (416 Kč), což je dvojrozměrná tahová strategie. Už jedničky ukázala, že tento koncept funguje velmi dobře. I tentokrát u každého člena posádky určujete trajektorii, kterou opíše projektil z jeho zbraně. Rozdíl je ale v tom, že místo ve vesmíru se budeme plavit mořskými vodami.

Xbox Store – ID@Xbox Family Sale Program ID@Xbox pomohl na svět řadě nezávislých her, které svými kvalitami občas i přesahují tříáčkovou produkci. Řadu z nich najdete v tomto výprodeji na Xbox Store, kde můžeme vypíchnout třeba Bugsnax (180 Kč). Roztomilé objevitelské dobrodružství nás zavede na ostrov s neobjevenými zvířecími druhy. Je libo pochodující meloun či koblihu v podobě stonožky? Plošinovka A Hat in Time (300 Kč) je často přehlížená, ale pro mnoho hráčů je na úrovni těch nejlepších her z tohoto žánru. V hlavní roli je mladá slečna, která si vyrábí klobouky s unikátními schopnostmi. Pustíte se s ní do průzkumu rozsáhlých úrovní, kde se snažíte najít kousky samotného času. A Hat in Time je také velmi oblíbená záležitost mezi speedrunnery. U našich slovenských sousedů před pár lety vznikla pohádková adventura Catie in MeowmeowLand (86 Kč), která má celkem blízko k tvorbě studia Amanita Design. Catie se vydá za kočkou, která se objevila na zahradě jejího domu. Cesta ji ale zavede do podivuhodné kočičí říše, ze které jí musíme pomoct dostat se zase zpět. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze A když už byla řeč o Amanitě, máme tady Creaks (100 Kč), což není jejich klasická adventura. Místo toho se přesouváme k logické plošinovce, ve které v roli mladíka prozkoumáváme podzemní obydlí skrývající se přímo pod jeho pokojem. Co jsou zač ptačí lidé? A jak se dostane zpět domů, kdy se pod ním podlomil žebřík.

Pokračování 8 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Tentokrát vezmeme slevy na Switchi trochu jinak. Každá z vypíchnutých her ještě nikdy dřív nebyla levnější. Tedy alespoň v digitální podobě. Začínáme s letošní novinkou Inkulinati (360 Kč), což je strategie zpracovaná v grafickém stylu, který se inspiruje středověkými kresbami. I když bojujete na život a na smrt, Inkulinati se vážně rozhodně neberou. Pokračujeme k logické plošinovce Teslagrad 2 (44 Kč). Protagonistkou druhého dílu je Lumina, mladá teslamancerka, která se se svojí vzducholodí zřítí k zemi nedaleko další magnetické věže. Vyrážíme tedy na průzkum, během kterého naplno využijeme schopnosti magnetismu, elektřiny a dalších fyzikálních záležitostí. Celý příběh se pak odehrává v ručně kreslených krajinách Skandinávie. Těžko se tomu věří, ale FPS střílečky na Switchi mají své právoplatné místo. Project Warlock (94 Kč) patří mezi boomer-shootery, takže v něm jde hlavně o čirou akci. Úkol máte nelehký. Vaším cílem je vyhladit veškeré zlo z povrchu zemského. Nejsou to jen démoni, kdo vám zkříží cestu. Narazíte i na posednuté roboty. Každý problém ale jistě zvládne vyřešit jedna z téměř 40 zbraní. Project Warlock: nostalgické retro (recenze) Owlboy (144 Kč) není je další typická plošinovka s pixelartovou grafikou. Což o to, skákat budete dost, ale náš soví hrdina nebude na cestách sám. Proti nebezpečím tohoto světa je totiž bezbranný, takže si musí hledat kamarády, kteří ho dostanou ze všech prekérních situací.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: PlayStation Store – PlayStation Indies Na PlayStationu tento týden dostávají prostor hry od nezávislých týmů. A že jich není málo. Moc novinek tady nenajdete, zlevněné jsou hlavně už pár let staré, ale stále kvalitní tituly. Třeba v Limbo & Inside Bundle (160 Kč) najdete dvojici atmosférických plošinovek, které vás zvládnou pěkně zneklidnit, ať už procházíte černobílým světem Limba nebo dystopickým Inside. The Bookwalker: Thief of Tales (180 Kč) je vcelku nenápadná záležitost, ale originalitou by vás měla zaujmout. Pokusíte se získat do svých rukou legendární artefakty, abyste se dostali na svobodu. Vaše cesta ale nevede do dalekých krajin, místo toho procházíte stránkami různých knih. Každá z nich ukrývá unikátní svět a obyvatele. Dalším podobným případem je hra Tinykin (150 Kč). Do tohoto malého světa plného ještě menších potvůrek se podíváme na Zemi v roce 1991. Něco je tady ale špatně a čas neplyne tak, jak by měl. Společně s tinykiny připomínajícími mravence se pokusíte této záhadě přijít na kloub. Hratelností se tvůrci na první pohled inspirovali sérií Pikmin. Při vydání trochu zapadla i pirátská akční adventura Pepper Grinder (230 Kč). Pepper se vydává po stopách zlotřilých Narlingů, aby získala zpět, co jí ukradli. Jejím hlavním pomocníkem je vrták, kolem kterého je postavená celá hratelnost.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble A Halloween Horror Collection Bundle Potřebujete zásobu hororů na dušičkový víkend? Nemusíte dál hledat. Humble Bundle si tentokrát připravil nabitý balík, ve kterém najdete kompletní první sérii antologie The Dark Pictures společně s oběma díly hororové plošinovky Little Nightmares. To vše za minimální příspěvek 18,48€, což je cena, za kterou byste si běžně nepořídili ani jednu z těchto her samostatně. The Dark Pictures vás provede čtyřmi samostatnými příběhy, kde se děj odvíjí podle vašich rozhodnutí. Tvůrci také chytře zpracovali hraní ve více hráčích, kdy se můžete střídat při výběru voleb nebo každý ovládat jinou postavu. Man of Medan vypráví o partě mladých lidí, kteří si vyrazí a vodu a narazí na záhadný vrak. V Little Hope prozkoumáte strašidelné městečko. S House of Ashes zamíříte do Iráku s americkými vojáky. Zakončí to Devil in Me, což je příběh o odkazu vraha H. H. Holmese. Little Nightmares dokázaly skloubit plošinovku, logickou hru a horor dohromady. V prvním díle se pokusíme utéct z lodi, jejíž posádka je složená z hrůzných zrůd, které člověka připomínají jen zdánlivě. Pokračujeme pak ve dvojce s novou hlavní postavou, kde je naším cílem maják, z něhož vychází signál, který dost možná může za mutaci zdejších obyvatel. Součástí balíku je navíc rozšíření Secrets of the Maw.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Microids Game Bundle Vydavatelství Microids má pod sebou hned několik světově známých značek, ovšem s herními adaptacemi se jim nezadaří úplně pokaždý. V jeho balíku na Humble Bundle najdete převážně příběhové adventury. Za minimální příspěvek 18,25€ dostanete jich dostanete hned 18. Hlavním tahákem je kompletní série Syberia, která pochází z pera komiksového tvůrce Benoita Sokala. Dostanete klíč na trilogii, jejíž součástí je také rozšíření An Automaton with a plan. Nejnovější díl The World Before je pak k dispozici zvlášť. Čeká vás tak dlouhý příběh odehrávající se v různých časových linkách současně, kdy se skrz řešení hádanek a dlouhosáhlé konverzace budete prokousávat k vyvrcholení. V dalších čtyřech adventurách sehraje hlavní roli Hercule Poirot. Máme tady příběhy od Aghaty Christie, jako je Vražda v Orient Expresu, Londýnský případ nebo Vraždy podle abecedy. Je škoda, že jejich provedení není zrovna kvalitní, a i v rámci svého žánru působí Poirotovo pátrání kostrbatě. Alespoň že v každém z nich najdete oficiální české titulky. Recenze hry Alfred Hitchcock: Vertigo. Psychologický thriller zaujme více jako film než hra Podobný případ je Alfred Hitchcock – Vertigo. Tato adaptace vyšla před třemi lety, ale kvalitativně je na tom o něco lépe než výše zmíněný detektiv. Psychologický horor je to stále velmi dobrý a při hraní vám dokáže pořádně zamotat hlavu. O něco hůř je na tom Blacksad: Under the Skin, kde podíváme do světa z francouzského komiksu. Kočičí detektiv to nemá v korupcí prolezlém New Yorku vůbec lehké. Zbytek balíku tvoří menší jednohubky. Jmenovitě jde o Nostradamus: The Last Prophecy, Sinking Island, Post Mortem a dvojici dílů Still Life. Microids k tomu přidávají ještě Yesterday Origins a Murder Mystery Machine. Milovník adventur tak bude mít na pěkných pár desítek hodin o zábavu postaráno. Jako bonus na závěr dostanete kupón s 20% slevou a Once a Thief.

