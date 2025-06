Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej remasterů a nemocniční tycoon Two Point Hospital zdarma

1 / 9



GOG – Open World Promo Otevřené herní světy vás mohou pohltit na desítky hodin. Pokud jich ještě nejste přejedení, můžete si doplnit zásoby ve výprodeji na GOGu , kde není nouze o starší hitovky. Hned z první doporučíme Middle-earth: Shadow of Mordor (4,38$) od dnes již zaniklého studia Monolith Software. I když nejde o příběh z oficiálního kánonu, lepší moderní výpravu do Středozemě nenajdete. Jestli vám je jeden svět málo, můžete objevovat rovnou celé galaxie. No Man’s Sky (24,12$) ani po letech nepřestává s podporou. Jeden z posledních velkých updatů vylepšil variabilitu planet. Z dřívějška tady máme multiplayer, survival prvky stavění vlastní základny na kterémkoliv světě. Polský Techland pomalu dokončuje svoji novinku. Pokud jste nehráli jejich předchozí hry, je nejvyšší čas. Dying Light: Definitive Edition (10,96$) je totiž výborná zombie akce, která se bude líbit i fanouškům parkouru. V tomhle balení navíc najdete i všechny doplňky včetně velkého rozšíření The Following. Mad Max: šílená hra (recenze) Mad Max (3,28$) v jeho postapokalyptickém světě zářil hlavně na filmových plátnech. Jeho herní adaptace na tom ale také není špatně. Auta opět hrají prim a to svoje si můžete vyšperkovat skrz vychytávky všeho druhu.

Pokračování 3 / 9 PlayStation Store – Remasters & Retro Remasterování starých klasik se s herním průmyslem táhne už desítky let a na posledních generacích je ho snad ještě víc než kdy dřív. Pokud si chcete nějakou z klasik připomenout, mrkněte na výprodej na PlayStationu . Najdete tady třeba Crash Bandicoot N’sane Trilogy (380 Kč). Skákačková legenda nemohla dostat lepší předělávku. Najdete tady původní tři díly, které jsou stejně skvělé, jak si je můžete pamatovat z prvního PlayStationu. Velmi dobře zestárla i dobrodružná adventura Beyond Good & Evil (350 Kč), jejíhož pokračování se nejspíš nikdy nedočkáme. Tady je řeč o edici vydané k 20. výročí, která upravuje pár věcí, vylepšuje grafiku a přihazuje k tomu i menší rozšíření příběhu. Už jen pár měsíců zbývá do vydání Metal Gear Solid Delta, což je remake třetího dílu v sérii. Pokud o předělávky nemáte zájem a chtěli byste raději originál, je pro vás ve slevě Metal Gear Solid: Maste Collection Vol.1 (800 Kč). Zatím jste tenhle balík nemohli na PSku pořídit levněji. První tři díly dostanete v jen lehce vylepšené podobě. K tomu navíc můžete zkusit i oba původní díly Metal Gear. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vyjde v srpnu. Konami si neohlídalo trailer s datem vydání Pokud máte pár stovek hodin volna, můžete se během nich zabavit s Yakuza Complete Series (1 169 Kč). Tohle balení obsahuje sedm dílů této výborné akční příběhovky. Než se dostanete od nuly až šestce, čeká vás horská dráha emocí s hromadou vedlejších příběhů a aktivit k tomu. Jednička a dvojka je tady ve verzi Kiwami, což znamená, že byly předělané do enginu šestého dílu.

Pokračování 4 / 9 Humble IGN Live Bundle Magazín IGN měl o víkendu vlastní akci. K této příležitosti si společně s Humble Bundle připravili balík s osmi hrami ze všech možných žánrů. Abyste je měli všechny, musíte přispět alespoň 19,4€. Což se vyplatí, protože víc zaplatíte za samostatné WarTales, které jsou hlavním tahákem balíku. Jde o taktickou tahovku, kde máte na povel bandu žoldáků ve světě postiženém morovou epidemií. Další známé jméno je Medium. Byl to jeden z prvních hororů, které se zaměřovali čistě na aktuální generaci. Tvůrci tady pracují s přecházením mezi realitou a světem nočních můr. Bez toho, abyste správně využili možnosti každého z nich, nikdy s hlavní hrdinkou neodhalíte tajemství strašlivé tragédie. Slay The Spire je jedno z největších jmen v žánru karetních rogue-like her. S každým průchodem si skládáte odlišný balík karet a snažíte se dostat až do finále přes všechny nástrahy. Zajímavý je také Potion Craft, kde si zahrajete na alchymistu a pokusíte se namíchat i ty nejpokročilejší driáky. The Medium: cestování mezi světy | Recenze Ve zběsilé akci Bloodroots stačí jeden zásah a jdete k zemi. Na druhou stranu se ale ani vy s nepřáteli moc nepářete. I mrkev se ve vaší ruce změní ve smrtonosnou zbraň. Pokud vám víc vyhovují hry pomalejšího rázu, je tady také Black Book, kde se kombinuje tahovka a karetní souboje. V roli mladé čarodějky si prožijete příběh inspirovaný slovanskými mýty. Hlouběji do mechanik strategií jde Old World, kde skrz několik generací vedete vlastní dynastii proti znepřáteleným královstvím. A na závěr tady máme silně stylizované závody Art of Rally, které vás pozadí za volant legendárních vozů z 60. let minulého století.

Pokračování 5 / 9 Epic Store – Two Point Hospital zdarma Že je s tycoony už dávno konec? Ale kdeže. Tým z Two Point Studios si na nich postavil jméno. Pokud jste se s jeho tvorbou ještě nesetkali, na Epic Store je tento týden k dispozici zdarma Two Point Hospital , kde si zahrajete na manažera vlastní nemocnice. Stylizace je sice docela ujetá a budete řešit i bizarní nemoci, jako je žárovka místo hlavy či proměna v ducha. Manažerské systémy má ale hra docela komplexní.

Pokračování 6 / 9 Xbox Store – Deals Unlocked Na Xboxu se také rozběhl další velký výprodej, jehož součástí je zase jednou Kingdom Come 2. Gold edice (1 604 Kč) je opět o kousek levnější než dřív. Spolu s ní dostanete všechna vydaná i budoucí rozšíření. Warhorse pro letošní rok chystají ještě dva další dodatky, takže je stále na co se těšit. Abyste byly připraveni na nový přírůstek do hororové série od Capcomu, můžete si v mezičase projít Resident Evil Village: Gold Edition (396 Kč). Toto balení vám zpřístupní i všechny části Winter’s Expansion, což znamená, že celou hru lze hrát v pohledu ze třetí osoby namísto první osoby. Důležitější je ale samozřejmě příběhový přídavek, kde hrajeme za dceru hrdiny ze základní hry. Ve slušné slevě je také Mortal Kombat 1: Definitive Edition (660 Kč). Graficky na trhu stále nenajdete hezčí hru. Je ale nutné počítat s tím, že vývojáři skončili s podporou a po druhém balíku s dodatečnými postavami už nebude přicházet žádný nový obsah. Což je škoda, protože jednička měla obrovský potenciál. Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu Sice už se pomalu blížíme k období, kdy budou vycházet další ročníky sportovek, ale EA Sports FC 25 (380 Kč) na tu dobu může ještě dobře zabavit. Na rozdíl od předchozího dílu se hratelnost více zaměřuje na defenzivu a není tak rychlá.

Pokračování 7 / 9 Nintendo eShop – Games on Sale Metal Gear si můžete připomenout i na Switchi. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (750 Kč) také ještě nebyla na této platformě levnější. Pokud vás zajímá jen některá z her v tomto balení, můžete si je pořídit i jednotlivě. V této verzi ale hlavně trojka neběží tak dobře, jako na ostatních platformách. Fanoušci plošinovek z přelomu tisíciletí si určitě budou pamatovat klokana Kaa. I když jde v porovnání s Crashem nebo Spyrem o méně známou postavu, tak se také před pár lety dočkala kompletní předělávky. Nyní můžete mít Kao the Kangaroo (93 Kč) také za historicky nejnižší cenu. Bojovky, ve kterých se střetávají postavy od Capcomu a Marvelu, v našich končinách nemají takovou tradici jako v Americe. Není ale pozdě na to, abyste objevili jejich kouzlo. Obzvlášť když je můžete mít všechny pohromadě v Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Fighting Classics (713 Kč). Dostanete celkem 7 her včetně opěvovaného Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Game Fest Dnes v noci proběhne jedna z největších herních akcí roku. Na PlayStationu si v rámci oslav Summer Game Festu můžete pořídit řadu her ve velkých slevách. Nikdy dřív nebyl levnější například horor Resident Evil Village (237 Kč). Podíváme se na venkov, kde místo zombíků řádí upíři a vlkodlaci. Spekuluje se o představení nového dílu, takže se ten aktuálně nejnovější bude určitě v knihovně hodit. Jihokorejský tým Round8 v létě vydá očekávané rozšíření pro svoji úspěšnou souls-like akci. Zatím si můžete pořídit základní Lies of P (800 Kč). Nyní ušetříte nejvíc, protože i v tomhle případě zatím cena na digitálním obchodě nebyla nižší. Tvůrci zpracovávají příběh Pinocchia v dospělé a dosti temné verzi, kdy se budeme bít s oživlými loutkami v ulicích pokrokového města Krat. Série Ninja Gaiden chystá velký návrat. Příští měsíc vyjde 2D metroidvania Ragebound, na podzim má dorazit velké pokračování. Pokud vás tato série minula, můžete si ji připomenout skrz letošní remake druhého dílu. Ninja Gaiden 2 Black (832 Kč) věrně přepracovává původní hru a kromě grafiky vylepšuje také ovládání. Série Ninja Gaiden se vrací ve velkém stylu. Vyšel remaster dvojky, chystá se pokračování a plošinovkový spin-off FromSoftware zkoušel nové věci ještě předtím, než vydali multiplayerový Nightreign. Neskutečně vydařeným experimentem je Sekiro: Shadows Die Twice (825 Kč), kde se upustilo od klasické Souls formule a místo toho jste se museli spoléhat hlavně na svůj postřeh při precizním odrážení útoků nepřítele.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Nobody Wants to Die, Legacy of Kain a další Červnová nadílka předplatného Humble Choice má lákadel hned několik. Warhammer 40 000: Boltgun je sice menší, ale zato povedená FPS akce, kde se jakožto jeden z ultra mariňáků pustíte do porcování stoupenců chaosu. Jelikož jde hlavně o hratelnost, nepotřebujete znát svět Warhammeru, abyste si hraní užili. Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered před pár měsíci přinesl dva díly dobrodružné klasiky. Stylem připomíná starší díly série Tomb Raider, ovšem tématem je výrazně liší. Hrateje za upíra Raziela, jehož mentor ho zradil. Přišel o většinu své moci. Ten zbytek, co si zvládl uchovat, hodlá využít k pomstě a postupně získá zpět svoji ztracenou sílu. Jestli před akcí preferujete hlavně příběh, rozhodně si nenechte ujít Nobody Wants to Die. V této verzi budoucnosti smrt v podstatě vymizela. My se ale v roli detektiva pustíme do řešení případu, kde k úmrtí došlo. Nikdo by nedokázal odhadnout, jaká tajemství o společnosti v průběhu pátrání odhalíme. Příjemnější příběh najdete ve hře Tchia, kde s mladou dívkou poznáváte tropický ostrov. A když vám nesedí tropy, můžete vyrazit do Alp v logické adventuře Dungeons of Hinterberg. Recenze hry Warhammer 40 000: Boltgun. Porcování Chaosu ve stylu klasických stříleček A zase zpět k akci. Sker Ritual je hororová střílečka, ve které na nás útočí vlny nemrtvých. My proti nim využijeme nejen steampunkový arzenál, ale také zázraky od keltského božstva. Zahrajete si i v kooperaci, což platí také pro hru Biped, kde jakožto dvojice robůtků musíte spolupracovat, jinak není šance, že byste překonali všechny překážky. Po tom všem si můžete odpočinou v Havendock, kde si stavíte vlastní kolonii na vodě.

