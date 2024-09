Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej série Ghost Recon a akce na hry s otevřenými světy

GOG – Renowned Series Sale

V minulosti se stalo nesčetněkrát, že na pokračování oblíbené série museli fanoušci čekat opravdu dlouho. Právě značky, které si daly za dobu své existence větší pauzu, najdete v tomto výprodeji na GOGu. Ukázkovým příkladem je Wolfenstein. Jistě si mnozí s vás pamatují na legendu Wolfenstein 3D (1,64$), průkopníka FPS stříleček. V srdcích hráčů je stále také Return to Castle Wolfenstein (2,18$), který je vedle akce také slušný horor. Moderní přírůstky do série si pak můžete pořídit třeba v rámci Wolfenstein: The Two Pack (6,58$), který zahrnuje díly New Order a komornější Old Blood.

Podle žebříčku prodejnosti u hráčů boduje série Hitman. Máme tady třeba obecně uznávaný díl Blood Money (1,09$). Pořádně rozšířil možnosti toho, jak se můžete svých cílů zbavit a zároveň vás zavedl do zajímavých a rozlehlých lokací. Z modernějších dílů tady máme pouze Hitman: Absolution (2,19$), který u hráčů sklidil rozporuplné reakce kvůli uzavřenějšímu pojetí.

Jsou tady ale i případy, kdy na pokračování stále čekáme. Příkladem může být Heretic + Hexen Collection (3,28$). Tyto doomovky přenesli frenetickou akci do fantasy prostředí a kdykoliv je řeč o devadesátkových klonech Dooma, tato jména nemohou zůstat opomenuta. Bohužel se v posledních dekádách s těmito značkami vůbec nepracovalo. Momentálně jsou v rukách Microsoftu, ale zatím nic nenaznačuje, že by se měly vrátit.

Pak jsou tady ještě série, které skvěle začaly, po delší pauze se zase s velkou parádou vrátili a v posledních letech se po nich zase slehla zem. Tento popis přesně sedí na Deus Ex. První Deus Ex (3,06$) byl ve své době považovaný za ultimátní sci-fi stealth akci a má co nabídnout až do dnešních dní. Současní hráči ale spíš znají Adama Jensena z Deus Ex: Human Revolution (3,28$), který vyniká parádní atmosférou a stylovou akcí.