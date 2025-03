Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej série Resident Evil na Steamu a temná řežba Mortal Shell zdarma

Že by hra o právnících byla nudná? O opaku vás zvládne přesvědčit série Ace Attorney. Začít můžete s Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (9,9€) . Stanete se součástí řady případů, kde kromě obhajoby u soudu musíte do jisté míry zastat i roli detektiva. Pokud vás chytne, v nabídce jsou i další pokračování. Dříve byla tato série dominantou kapesních konzolí, ale Capcom ji postupně převádí na všechny dnešní platformy.

A co takhle dobrodružství, u kterého se musíte pořádně zamyslet? Hra Myst vyšla v několika různých verzích a v roce 2023 oslavila svoje 30. výročí. Nejnovější podoba Mystu vyšla v roce 2021 a najdete ji jednoduše po názvem Myst (19,08$) . Pokud byste si ale chtěli na vlastní kůži ověřit, jak se vyvíjel v průběhu let, správnou volbou je dražší, ale rozsáhlá Myst 30th Anniversary Collection (45,6$).

Trochu se nám pomotala data a výprodej her od Plaionu na GOGu nenajdete. Místo toho se podíváme na akci , která se zaměřuje na dobrodružné hry. Opravdu hutné dobrodružství zažijete v No Man's Sky (24,12$) , které docela nedávno dostalo velký update, který přepracoval generování planet. Díky tomu jsou nové světy i jejich prostředí rozmanitější.

PlayStation Store – Mega March

Chtěli jste někdy zkusit sérii Yakuza, ale nevíte, odkud začít? Like a Dragon: Ishin (355 Kč) sice nespadá do hlavní série, ale bez problému vám zvládne představit styl, jakým funguje tato série už dlouhá léta. V tomto výprodeji je navíc za doposud nejnižší cenu. Místo současnosti se podíváme do minulosti v roli rónina Sakamoto Rjómy. Ten je obviněn z vraždy svého otce a hodlá udělat všechno pro to, aby našel skutečného viníka.

Za pár měsíců vychází nový Doom, ve kterém rozpoutáme brutální vřavu v dávné minulosti. V rámci příprav se vám bude určitě hodit Doom Anthology (700 Kč), obzvlášť pokud nemáte v knihovně ani jeden díl. Tento balík totiž zahrnuje úplně všechny, od jedničky z roku 1993, až po nejnovější Eternal. Jediný problém je, že si rozšíření The Ancient Gods budete muset dokoupit zvlášť.

Odstřelovač Karl Fairburne zhatil plány nacistů už několikrát. Ve Sniper Elite 5 (355 Kč) se chystá zapojit do snažení francouzského odboje. Na zdejším venkově se pracuje na operaci Kraken, která může otočit průběh války. Pětka přináší také zajímavou novinku v podobě asymetrickému multiplayeru, kdy se k vám může připojit další hráč v roli německého odstřelovače a navzájem se lovíte.

Jestli vám vyhovují spíš hry s pomalejším tempem a důrazem na příběh, rozhodně se podívejte na The Case of the Golden Idol (256 Kč). Za netradičním pixel artem se skrývá jeden z nejlepších detektivních příběhů posledních let. Vyšetřujete celkem 12 vražd, které se staly v rozmezí 40 let během 18. století.