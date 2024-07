Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej starších klasik a tahová strategie Floppy Knights zdarma

1 / 9



GOG – Forever Great Dokázali bychom vyjmenovat spoustu her, které i přes svůj nemalý věk nabízejí spoustu zábavy a kvalitou obsahu nemají problém konkurovat dnešní produkci. Právě na takové kousky je aktuálně akce na GOGu. Jestli vás třeba loni okouzlilo třetí Baldur’s Gate, můžete se za pár korun vrátit k dalším RPG klasikám. Doporučit můžeme například Icewind Dale ve vylepšené edici (3,5$), ve kterém vás čeká cesta do promrzlých hor. Novodobé díly série Wolfenstein se opravdu povedly (pokud nepočítáme Youngblood), ale stále se velmi rádi vracíme ke klasice Return to Castle Wolfenstein (2,18$). Není to jen výborná akční střílečka, kde můžete kosit nácky po desítkách, zároveň není nouze ani o hororovou atmosféru. Není žádným tajemstvím, že nacisté měli prsty i v okultních záležitostech a v této alternativní realitě jejich experimenty měly hmatatelné výsledky, které nám půjdou po krku. Plíživých her v dnešní době vzniká jen hrstka. V jednu dobu to přitom byl velmi žádaný žánr. Důkazem toho je například série Thief. Z ní jsou ve slevě všechny tři původní díly. Chopíme se role zdatného zloděje Garretta, jehož nejlepším společníkem jsou stíny. Tohle zkrátka není akce, ve které můžete vybít celou úroveň bez starostí. Je potřeba se proplížit dovnitř, sebrat vše, co vám přijde pod ruku, a zase se nezištně dostat ven. Za zkoušku stojí i novodobý Thief z roku 2014. Ten ale momentálně zlevněný není. Vybrali jsme nejlákavější plíživé akce na trhu. Kultovní Hitman, legendární Thief a zákeřná husa U nenápadného stylu hraní ještě chvíli zůstaneme. První Deus Ex (1,3$) ale dává hráči o něco větší svobodu v tom, jak bude ke hře přistupovat. V tomto sci-fi světě se dostanete do řady rozsáhlých komplexů, kde pro vás tvůrci připravili spoustu různých cest a je jen na vás, kterou z nich zvolíte. Ve slevě je také pokračování Invisible War (1,3$). Hráči z něj ale nebyli úplně nadšení kvůli omezením, ke kterým muselo dojít kvůli vývoji verze pro původní Xbox.

Pokračování 2 / 9 Humble Flashback Classics Bundle Když se začátkem předchozí dekády pořádně rozjížděla vlna nezávislých her, vznikla řada projektů, které se do dnešních dní řadí mezi to nejlepší. Celkem 8 takových her najdete v novém balíčku na Humble Bundle. Abyste je získali všechny, stačí přispět minimálně 13,84€ a do knihovny dostanete například skvělou skákačku Super Meat Boy. Připravte si ale pevné nervy. Stačí se jednou dotknout ostnů a jdete zase na začátek úrovně. Bez precizních skoků svoji unesenou lásku nezachráníte. Do podobné kategorie spadá také VVVVVV. Místo skákání tady ale musíte perfektně pracovat se změnou gravitace. Postavička sama o sobě neskáče. Když změníte gravitaci, tak bude poletovat seshora dolů a naopak. Nenechte se odradit jednoduchou grafikou. I tenhle kousek dokáže řádně potrápit a je zatraceně návykový. Jestli vám místo skákání a hrátek s gravitací více vyhovuje běhání, Super Fancy Pants Adventure jsou záležitostí pro vás. Musíte být neustále v pohybu, parkourem překonávat překážky a vyhnout se každé potvoře, která se vám zrovna postaví do cesty. Oproti tomu v Epic Battle Fantasy Collection si s nepřáteli zabojujete pěkně na férovku. Tato kolekce spojuje několik her z různých žánrů, přičemž každá z nich je vcelku krátká záležitost. Vyšla česká hra Solar Storm ve stylu Worms. Na plně zničitelných mapách se může pobít až 32 hráčů Worms WMD je naprostá klasika, kde se s červíky odstřelujete raketami, házíte po sobě svaté granáty nebo na nepřátelský tým shazujete napalm. The Last Stand: Legacy Collection je pak také známá flashová klasika, kde bráníte svoji základnu před nabíhajícími vlnami nemrtvých. Při hraní Strike Force Heroes si pak určitě vzpomenete na legendární sérii Contra a jako poslední tady máme Submachine: Legacy, logickou hur, ve které se snažíme odhalit tajemství záhadného podzemního komplexu.

Pokračování 3 / 9 Epic Store – Floppy Knights zdarma I tento týden najdete v nabídce her zdarma na Epic Store menší hru. Tentokrát je to tahová strategie Floppy Knights, kde na bojiště vyrazíme společně s válečníky zrozenými z disket. Vědátorka Phoebe společně se svým robotickým parťákem Carltonem vynalezli způsob, jak z diskety vytěžit víc, než jsou jen obyčejná data. Vedle toho k válečníkům přidali také karty, které ovlivňují dění na bojišti. Příběh je to hodně ujetý. Phoebe se snaží svými vynálezy vydělat dostatek peněz na to, aby se mohla odstěhovat od svých rodičů. O hluboký děj tady ale nejde ani v nejmenším. Na vás bude hlavně bojovat na rozmanitých mapách proti spoustě nepřátel s válečníky a balíčkem karet, který si sami skládáte dohromady.

Pokračování 4 / 9 Xbox Store – Publisher Spotlight Sale Xbox pokračuje ve své sérii výprodejů, kde dává prostor různým vydavatelstvím. Tentokrát přichází na řadu například Nacon nebo Atari. Se slušnou slevou tak můžete mít například System Shock (664 Kč), který v kompletně předělané verzi vyšel na konzolích teprve nedávno. Tým z Nightdive Studios odvedl výbornou práci, kdy zachoval původní nádech originálu a dokázal hru zmodernizovat tak, že sedne i dnešnímu hráči. Hororů z prostředí první světové války v posledních letech vzniklo několik. Jedním takovým je Ad Infinitum (575 Kč), ve které se v roli německého vojáka pohybujeme mezi dvěma realitami. V té jedné bloumáme chodbami našeho rodinného domova. O chvíli později se ale naše vědomí přenese do temnot zákopů. Která z těchto realit je ale ta pravá? A jde se z této nekončící smyčky vůbec dostat? Pokud hledáte zábavu za pár korun, můžete sáhnout po Saints Row IV: Re-Elected (60 Kč). Čtvrtý díl této šílené akce vám ukáže, jaké to je být americkým prezidentem. Jak na potvoru ale vaši zemi v době vašeho úřadování napadnou mimozemšťané. Nejste ale jen tak obyčejným prezidentem. Vetřelcům to můžete pěkně natřít díky svým superschopnostem. Po 30 letech končí studio Volition, autoři sérií Descent, Red Faction nebo Saints Row Baldur’s Gate 3 loni uspokojilo všechny fanoušky fantasy RPG. Jestli ale preferujete sci-fi a postapo, rozhodně byste měli vyzkoušet Wasteland 3 (210 Kč). I když je to třetí díl, můžete se do něj pustit i jako nováčci. Chopíte se velení skupiny Desert Rangers, kteří jsou něco jako strážci zákona v tomto světě bez práv. Vaší snahou bude udržet v chodu domovskou Arizonu. S tím vám má pomoci samozvaný patriarcha Colorada, který za své služby ale bude chtít také protislužbu. A právě v tom vězí ten největší háček. Musíte odstranit všechny patriarchovy potomky, kteří baží po moci.

Pokračování 5 / 9 Nintendo eShop – Games on Sale I na Switchi tentokrát můžete pořádně ušetřit v jejich klasických slevách. Třeba Oxenfree II: Lost Signals (200 Kč) se ještě nikdy neprodávalo za nižší cenu. V této příběhovce budete řešit záhadu okolo městečka Camena. Televize se samovolně vypínají a zapínají. Rádiové stanice nefungují, letadlům nefungují radary. Společně s hlavní hrdinkou objevíme nezvyklé elektromagnetické vlny, které nás možná dovedou k řešení této záhady. Levnější zatím nebyla ani Gold edice hry Mario + Rabbids: Sparks of Hope (792 Kč). Pokračování tahové strategie, která pochází z rukou Ubisoftu, nás zavede na několik různých planet. Společně s Mariem a králíky musíme zažehnat hrozbu, kvůli které může dojít ke zničení celé galaxie. Tato edice vedle základní hry obsahuje také všechny doplňky, takže se můžete těšit třeba i na příběhové rozšíření, ve kterém se objeví Rayman. Není žádnou novinkou, že na Switchi velmi dobře fungují i velká RPG. Perfektní ukázkou toho je Persona 5 Royal (800 Kč), která vám bez problému ukousne stovku hodin, pokud vás opravdu chytí. Společně s hrdiny se vydáváme do hlubin lidských duší a snažíme se očistit jejich srdce. V těchto světech každá postava bojuje skrz své persony s unikátními vlastnostmi. Kromě RPG v sobě ale také kombinuje simulátor studentského života. Recenze hry Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Na pohled jednoduchá tahovka, která nabízí spoustu možností A ještě jednou si dáme hru od Ubisoftu. Gold edice South Park: Fractured but Whole (375 Kč) také nikdy dřív nebyla levnější. Poté, co se děti z městečka přejedly hrami na elfy a kouzelníky, přicházejí na řadu superhrdinové. Celý příběh samozřejmě doprovází typický nekompromisní humor. Boje jsou i tentokrát tahové, ale více záleží na pozicování a není to tedy už jen o správné volbě útoků.

Pokračování 6 / 9 Stále probíhá: PlayStation Store – Essential Picks V obchodě na PlayStationu zase jednou najdete výprodej her, které by vám neměli v knihovně chybět. Poprvé je v akci i loňská novinka Dragon’s Dogma 2 (1 245 Kč), nekompromisní RPG, ve kterém se vydáváme do boje proti všem možným potvorám jakožto vyvolený válečník, jehož osudem je postavit se draku. Osudu ale stojí v cestě nejen nepřátelé, ale také politika, která celou situaci výrazně komplikuje. The Crew Motorfest patří mezi ty povedenější hry od Ubisoftu z posledních let. Momentálně nejlepší způsob, jak se do závodních festivalů zapojit, je Gold edice (996 Kč). Obsahuje totiž kromě základní hry rovnou i Year 1 Pass, se kterým se vám značně rozšíří vozový park. Ten sám o sobě i se slevou stojí 475 Kč. S novým obsahem navíc není konec. Vývojáři plánují Motorfest rozšiřovat i v příštím roce s dalšími tematickými playlisty závodů. Jestli vám utekly poslední díly série Resident Evil a chtěli byste si doplnit příběh Ethana Winterse, máme tady pro vás balík Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition (703 Kč). Jak už z názvu vyplývá, oba díly dostanete rovnou se vším všudy, takže budete mít kompletní zážitek. V sedmičce navštívíte velmi zvláštní (a nechutnou) rodinu v domě, kde pátráte po své zmizelé lásce. Village vás pak zavede do sídla upírů a vlkodlaků, kdy půjdete po stopách Ethanovy unesené dcerky. Originální Resident Evil je k dostání v digitální podobě. Na PC znovu vyjde celá původní trilogie Kompletně předělanou legendu System Shock (664 Kč) jste si mohli zahrát na PC už nějaký pátek. Na konzole ale dorazil remake teprve nedávno a nyní ho můžete mít s příjemnou slevou. Vracíme se do dob, kdy se rodil žánr sci-fi RPG jako takový. Modernizovaný příběh o tom, jak se umělá inteligence SHODAN snaží zničit lidstvo má co nabídnou i v dnešní době. V novém provedení navíc vypadá skvěle.

Pokračování 7 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Ghostrunner 2, A Plague Tale: Requiem a další Humble si pro vás na prázdniny připravil pořádnou nálož. Jejich předplatné Choice i tento měsíc zahrnuje osm rozmanitých her a o velké pecky není nouze. Máme tady třeba pokračování francouzské příběhovky A Plague Tale: Requiem, ve kterém sledujeme další kapitolu putování sourozenců Alicie a Huga. Postarat se o mladšího sourozence není nic jednoduchého, obzvlášť když se do toho připlete trocha mysteriózna a morová epidemie. Stejně tak vřele můžeme doporučit i druhého Ghostrunnera. Věž, která je poslední baštou lidstva, byla osvobozena a robotický samuraj Jack se opět probírá k životu. Nebezpečí totiž ještě úplně není zažehnáno. Abychom zachránili situaci i tentokrát, musíme se vydat z věže ven do prostředí, které má podle všeho být neobyvatelné, nakonec se ale ukáže, že pravda je někde jinde. Pamatujete si na Hvězdnou pěchotu? Toto oblíbené sci-fi se dočkalo několika herních adaptací. V Humble Choice najdete strategii Starship Troopers: Terran Command, ve kterých musíte vyzrát na přicházející hordy vesmírných hmyzáků. Pokusíme se zachránit pouštní planetu Kwalasha. Počty vašich vojáků jsou několikanásobně menší, takže bez správné taktiky se velmi brzy stanete nepřítelovou svačinkou. Recenze hry Ghostrunner 2. Rychlá kyberpunková akce, která neodpouští chyby Největší hry z červencové nabídky máme za sebou, ale i zbytek menších titulů si zaslouží šanci. Figment 2: Creed Valley zaujme svojí grafikou a výborným využitím hudba a zvukových efektů. Sticky Business je pak relaxační záležitost, kde s pomocí spousty nálepek zdobíte balíčky a ozdoby si můžete i sami tvořit. Zoeti se inspiruje karetními tahovkami, jako Slay The Spire. S balíčkem karet musíte porazit každého nepřítele a ochránit tak svoji zemi. S kartičkami si vyhrajete i v Heretic’s Fork, kde skrz svůj balíček bráníte svoji základnu proti silám podsvětí. FPS střílečka Hyperviolent se pak inspiruje dílem H.P. Lovecrafta. Připravte se tedy na notnou dávku šílenství.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Humble Summer GDQ Bundle Ještě chvíli zůstaneme na Humble Bundlu. Ani tento rok se neobešel bez akce Summer Games Done Quick, kdy se schází spousta speedrunnerů a během týdenního streamu vybírají peníze na charitu. Pokud nechcete přispívat jen tak, můžete sáhnout právě po tomto balíčku, kde za minimální příspěvek 18,71€ dostanete sedm různých her a o velká jména mezi nimi není nouze. Byla by ostuda, pokud jste ještě nehráli Dishonored. Jedna z nejlepších plíživých her v historii vypráví příběh Corva, bodyguarda královny, který je nedlouho po úvodu hry obviněn z její vraždy. Aby očistil své jméno, připojuje se k odboji. Ve svém snažení využívá také speciální schopnosti od záhadné bytosti zvané Cizinec. Je jen na vás, jestli půjdete krvavou cestou nebo se pokusíte všude perfektně proklouznout. Penny’s Big Breakaway je vcelku čerstvá novinka. Tato klasická 3D skákačka si bere inspiraci od legend jako je Sonic. Naše postavička má ve své výbavě jojo, se kterým toho umí opravdu hodně. Jde o rychlou, precizní a krásně barevnou plošinovku, která se skvěle hodí právě pro speedrunnování. Pokud ale máte rádi retro, je tady pro vás The Elder Scrolls III: GOTY edice. Morrowind má sice už svoje roky, ale spousta hráčů na něj stále nedá dopustit. Recenze deskové hry The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra. Legendární videohra funguje i ve stolní podobě Pro fanoušky bojovek je v balíčku Nickelodeon All-Star Brawl 2, kde se potkává v ringu spousta známých tváří. Vedle SpongeBoba a Patrika se můžete chopit třeba Garfielda, želv nindža nebo Aanga z Avatar: Last Airbender. A zase zpátky ke skákání, tentokrát ve 2D prostředí. Arzette: The Jewel of Faramore je nezávislá metroidvania, která se inspiruje stylizací her z devadesátek. Pokud si chcete trochu zamotat hlavu, můžete zkusit surrealistickou Hyperbolicu, kde se prostor exponenciálně rozšiřuje. Balík pak uzavírá Blazing Chrome, který připomíná třeba legendární Contru.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Xbox Store – Capcom Publisher Sale Capcomu se v posledních letech daří s každou novinkou. Xbox v novém výprodeji nabízí celou řadu her od tohoto vydavatelství včetně jednoho z jejich posledních hitů Dragon’s Dogma 2 (1 245 Kč). Pro fanoušky klasických fantasy RPG, které nevedou hráče za ruku ke každému otazníčku na mapě, je to výborná záležitost. K dispozici je také o 3 stovky dražší Deluxe edice. Ta ale přidává jen několik předmětů, které vám ulehčí start. Na podzim se vrátí první díl série Dead Rising ve vylepšené podobě. Za pár stovek si nyní můžete pořídit všechny předchozí díly. Dead Rising 4 (150 Kč) vypráví další kapitolu ze života novináře Franka Westa, který se tentokrát probíjí skrz hordy zombíků díky spoustě různých kostýmů, které mu propůjčují unikátní schopnosti. Dead Rising 3 (300 Kč) nás vezme do města Los Perdidos, odkud musíme utéct, než vojsko vymaže z povrchu vše v blízkém okolí. A nechybí ani Dead Rising 2 (150 Kč), kde je hlavním dějištěm Fortune City, největší hřiště plné zábavy a hord nemrtvých v celé Americe. Od tohoto vydavatelství občas vzejde i menší podařený titul. Ukázkovým příkladem je Okami (275 Kč), které i po řadě let od vydání vypadá na pohled nádherně. V roli vlčice Amaterasu procházíme světem, který připomíná malby vodovými barvami. Naším cílem je porazit Orochiho, osmihlavého démona, který je zodpovědný za to, že Nippon je nyní jen prázdnou pustinou. Vylepšený Dead Rising vyjde v září. Vypadá jako remake a přidává několik žádaných vychytávek Ke Capcomu samozřejmě neodmyslitelně patří série Resident Evil. Z té tady máme hned několik lákavých nabídek. Třeba takový Raccoon City Editon (400 Kč) vás provede původními příběhy druhého a třetího dílu v kompletních předělávkách. Jestli vám vyhovuje spíš pohled z první osoby, tak i na Xboxu je dostupný balík RE 7 Gold & Village Gold (848 Kč). K dispozici jsou i odbočky Resident Evil Revelations 1 & 2 (177 Kč).

