Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej tahových her a spin-off série Borderlands zdarma

GOG – Turn Based Games Promo Že jsou tahovky mrtvý žánr? Takové předpovědi jsme před pár lety slýchali celkem často. Jenže se ani v nejmenším nestaly skutečností. Jako důkaz bohatě postačí, jak svérázně před dvěma lety vymetlo Baldur’s Gate 3 všechny ceny za hru roku. Tento skvělý fantasy příběh sice ve výprodeji na GOGu nenajdete, ale nabídka je i tak více než lákavá. Spousta hráčů se vrací ke starším dílům série HoMaM, což je naprosto pochopitelné. Songs of Conquest (12,67$) se ale jako duchovní nástupce opravdu povedl. Souboje na rozsáhlé mapě doplňuje působivý pixel art. Ve slevě je taktéž první příběhový doplněk Vanir (10,34$), který přidává novou hratelnou frakci spolu s dodatečnou kampaní. Jestli vám fantasy téma úplně nevodí, zkuste mrknout na Disco Elysium – The Final Cut (10,96$). Kombinace tahovky, RPG a cynického příběhu se řadí mezi to nejlepší z posledních let. Příběh je to opravdu hutný a vaše rozhodnutí a dovednosti ho umí rázně ovlivnit. Přitom to všechno začíná zdánlivě jednoduchým řešením případu oběšence. Recenze hry Disco Elysium - Final Cut. Detektivka, která by vydala na knižní sérii Svět Warhammeru chystá pro hráče spoustu novinek, jak se můžete dočíst v našem článku. Ze starších dobrodružství můžeme doporučit Warhammer 40 000: Mechanicus (6,36$), kde dostanete do rukou jednu z nejpokročilejších armád Impéria. Adeptus Mechanicus se vydává na znovuobjevenou planetu Silva Tenebris.

Steam – HandyGames Sale Vydavatelství HandyGames se zaměřuje na menší tituly. Jeho strategie se vyplácí, protože na trhu figuruje už 25 let. K výročí si připravilo výprodej na Steamu, kde najdete třeba Neighbours Back From Hell (4,94€), což je vylepšená verze starší klasiky. Skrz pasti a nástrahy musíte co nejvíc vytočit svého soused. V jedničce ho dráždíte přímo ve vlastním domě, v pokračování ho doprovázíte na dovolené. One Hand Clapping (4,94€) je unikátní plošinovka, ve které se neobejdete bez mikrofonu. Hlavní hrdina není zrovna atlet, a tak mu dělá problém překonávat překážky a propasti. S tím mu pomůže váš hlas. Podle výšky tónu se v prostředí tvoří různě vysoké plošinky. Koncept je to neobvyklý a neomrzí po celou dobu hraní této jednohubky. Zlevněná je také čerstvá novinka Oddsparks: An Automation Adventure (19,79€), která působí jako Factorio pro začátečníky. V pestrobarevném světě musíte uvést do provozu vlastní automatizovanou výrobu. K ruce vám při tom budou Sparks, které mají podobu nejrůznějších druhů náčiní.

PlayStation Store – Days of Play Akce Days of Play se týká nejen her, zlevněná je i většina hardwaru, o čemž se můžete dočíst v našem středečním článku. My se ale půjdeme podívat na to, co nám PlayStation nadělil ve svém digitálním obchodě. Jak už je zvykem, i tentokrát je zlevněné PS Plus, ale ne pro každého. Roční předplatné mají levnější pouze nováčci. Pokud už jste členem, můžete využití slevy pouze pro předplacení vyšší varianty. Sleva to i tak není zanedbatelná. PS Plus Premium vás na rok vyjde na 2 680 Kč místo toho, abyste platili 4 000 Kč. Ale teď už ke hrám. Alan Wake 2: Deluxe Edition (760 Kč) ještě nikdy nebyl levnější. Pokračování hororového příběhu se od akce přesouvá spíše k survival hororu a není to vůbec na škodu. Deluxe edice vám navíc zpřístupní i obě příběhová rozšíření, která jsou přímo zakomponovaná do hlavní hry, takže ani pořádně nepoznáte, že hrajete doplněk. Milujete Sekiro a zároveň patříte mezi fanoušky 2D metroidvanií? Tyto koncepty skvěle spojuje Nine Sols (482 Kč). Podíváme se do světa inspirovaného asijskou kulturou, kde vládli mimozemšťané. Nás bude zajímat hlavně pomsta. Hlavní hrdina se zavázal, že porazí všech devět vládců této říše. PlayStation 5 nikdy nebyl levnější než teď. Poprvé je ve větší akci i PS5 Pro a VR brýle koupíte za desítku Zajímavý mix je také Pacific Drive (350 Kč). Trocha závodění s časem, trocha rogue-like a k tomu špetka survivalu. Ve svém věrném voze musíte unikat před smrtící bouří. Musíte se o něj ale dobře starat a bez paliva to také nepůjde. Proto se musíte zastavovat u opuštěných stavení, kde se často ukrývá spousta užitečných věcí.

Epic Store – Mega Sale, Limbo a Tiny Tina's Wonderlands zdarma Nadílku z minulého týdne jen tak něco nepřekoná, ale ani tentokrát to není úplně špatné. Na Epicu si můžete zdarma aktivovat dvě hry. Jasným favoritem je FPS střílečka Tiny Tina's Wonderlands, která vychází ze série Borderlands. Navštívíme fantasy svět, kde musíme zatnout tipec tajemnému dračímu lordovi. Spolu s tím je v nabídce také atmosférická plošinovka Limbo, ve které se s malým chlapcem snažíte proskákat černobílým světem. Pokud hry zdarma na Epicu poctivě vyzobáváte každý týden, už tuhle indie jednohubku budete mít v knihovně. Zároveň s tím na Epicu i tento týden pokračuje jejich Mega Sale, kdy vedle slev za nákupy dostanete také o 20 % větší bonusy do zdejšího věrnostního programu. Zlevněné tady najdete třeba Kingdom Come: Deliverance 2 (1 093 Kč) nebo kouzelnické Hogwarts Legacy (375 Kč).

Xbox Store – Bundles Sale Všemožné balíky jsou v dnešní době velmi oblíbené. Na Xboxu se jich tento týden sešla pěkná hromada. Za super cenu můžete mít třeba kompletní moderní trilogii příběhů Lary Croft. Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (330 Kč) obsahuje všechny tři hry v kompletní podobě. Se základem tak dostanete i veškeré přídavky. Letos sice dostal prostor hlavně dům, ale jeho starší brácha Wolfenstein by vám taky neměl uniknout. Teď je řeč o jeho novodobých hrách. Všechny je najdete v balíku Wolfenstein: Alt History Collection (370 Kč). B.J. pořádně nakopává náckům zadek v The New Order, The Old Blood i The New Colossus. Dostanete i nejnovější díl Youngblood, ale do něj se pusťte na vlastní nebezpečí. Kvalitou není tak vysoko. Wolfenstein II: The New Colossus - natrhněte náckům sandál (recenze) Při nákupu kolekce dílů ze sére Assassin's Creed ušetříte 4 tisíce. Assassin's Creed Mythology Pack (999 Kč) zahrnuje díly Origins, Odyssey a Valhalla, což znamená, že na pěkných pár stovek hodin máte o zábavu postaráno. Je škoda, že jsou tady všechny hry v základní edici. Doplňky budete muset dokoupit samostatně, ale vzhledem k tomu, že jsou také zlevněné každou chvíli, se to zase tolik neprodraží.

Nintendo eShop – Games on Sale Občas si říkáme, jak některé hry můžou na Switchi vůbec běžet. To platí i v případě Doom 2016 (100 Kč) a Doom Eternal (250 Kč). Oba díly frenetických stříleček si zachovávají tempo, ať už hrajete v doku, nebo v handheld módu. Porcování démonu je stejně kvalitní, jako když byl Doom teprve v plenkách. Pokud by vám náhodou nestačilo, zlevněné je i rozšíření The Ancient God pro Eternal. Mario + Rabbids: Sparks of Hope v Gold edici (600 Kč) jsme tady sice měli docela nedávno, ale teď cena klesla ještě trochu níž. Tato verze kromě hry samotné obsahuje i season pass s dodatečným obsahem, kde se objevuje i Rayman. Pokud vás baví hry jako Xcom a chcete si hlavně oddechnout, Mariova taktická výprava skrz galaxii je výborná záležitost. Jestli už máte hru v knihovně, můžete si alespoň dokoupit DLCčka, která jsou také zlevněná. Podobně jako na Xboxu se i tady dostalo na pár výhodných balíků. Do oka nám padnul Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle (593 Kč). Spojuje dohromady oba díly brutální metroidvanie, kterási bere inspiraci ze španělské kultury. Zázrak v tomto případě neznamená nic pozitivního. Místo toho změní svět k horšímu a my se mu v roli kajícníka musíme postavit. Do sedel! Vybíráme nejlepší herní westerny. Red Dead je králem, ale divoký západ žije hlavně v menších hrách Call of Juarez: Gunslinger (50 Kč) můžete mít za hubičku. Už má svůj věk, ale díky parádní stylizaci to na něm ani není moc vidět. Navíc stále patří mezi nejlepší hry z divokého západu. Podíváme se na příběhy legendárního pistolníka, který za svoji kariéru poznal spoustu věhlasných jmen. Nebo tak to alespoň vypráví přísedícím v baru.

Stále probíhá: PlayStation Store – Multiverse of Games Na PlayStationu se rozjel další větší výprodej, ze kterého budou mít radost obzvlášť fanoušci Warhammeru. Loňská brutální akce Space Marine 2 (989 Kč) je za doposud nejnižší cenu, co se digitální verze týče. Nováčci do hry mohou naskočit se všemi přídavky, které pro ni vývojáři v průběhu měsíců po vydání připravili. A pokud akce není zrovna váš styl, ale univerzum Warhammer 40 000 vám není cizí, mrkněte na Rogue Trader (595 Kč). Ten také zatím nebyl na PlayStationu levnější. Jde o taktické RPG, ve kterém se vydáte do odlehlé části galaxie, kde platí jen málo pravidel. Vše samozřejmě děláte ve jménu císaře, ale někdy se vyplatí trošku si pravidla ohnout, když z toho pro vás kouká šťavnatá kořist. Sea of Stars (539 Kč) je jednou z nejhezčích indie RPGček, které jsem za poslední roky hrál. Nyní k němu navíc každý dostal rozsáhlé rozšíření a nemusíte si za něj připlatit ani korunu. Stačí vám základní hra a po dokončení příběhu o záchraně světa před jeho požírači se můžete pustit do přídavku, který mimo jiné zahrnuje i bonusovou hratelnou postavu. Pohádkové RPG Sea of Stars dostane v květnu bezplatné rozšíření. Navštívíme miniaturní svět geniálního vynálezce Minulý týden jsme smutnili, že se do výprodeje dostalo základní Diablo IV, ale jeho rozšíření je stále za plnou cenu. Karta se ale obrací a na PlayStationu si můžete za doposud nejnižší cenu pořídit i Vessel of Hatred (499 Kč). Jako hlavní novinku přináší zbrusu novou herní třídu Spiritborn, se kterou se vydáte do džungle známé z druhého dílu.

Stále probíhá: Xbox Store – Nacon Sale Vydavatelství Nacon má ve své nabídce hlavně středně velké tituly, z nichž většinu najdete ve výprodeji na Xboxu. Loni velmi mile překvapili s FPS akcí RoboCop: Rogue City (200 Kč). Tady je řeč o Alex Murphy edici, se kterou dostanete několik bonusů navíc. Stíháte se tak připravit na příchod samostatného rozšíření Unfinished Business, které vychází za pár měsíců. Rogue-like akce Ravenswatch (430 Kč) strávila celkem dlouhou dobu v předběžném přístupu. Nyní už do toho šlape naplno a přidává novinky včetně dodatečných hratelných postav. Mezi nové tváře patří Romeo a Julie, kteří se do hry dostanou příští týden. Tvůrci pracují hlavně s postavami s klasických děl převedených to temnějšího stylu, díky čemuž připomínají komiksovou ságu Mýty. Z loňských novinek tady máme také strategii War Hospital (287 Kč). Starat se o polní nemocnici nedaleko fronty během první světové války je ještě náročnější, než se může zdát. Je na vás, abyste se postarali o personál a pacienty. Časy jsou těžké a někdy se to neobejde bez nezvratných kompromisů. Recenze hry War Hospital. Temný nemocniční tycoon z první světové války Při procházení nabídkou se rozhodně vyhněte hře The Lord of The Rings: Gollum (86 Kč). Je úplně jedno, že nestojí ani stovku. Ani známé jméno ho nezachraňuje. Ne nadarmo se řadí mezi nejhorší hry loňského roku. Tohle byl opravdu nepovedený pokus o fantasy akční adventuru.

Stále probíhá: Humble Xbox Game Studios Bundle Jestli nejste fanoušky předplatného Game Pass a máte raději své hry v knihovně na Steamu, osm her od Xbox Game Studios nyní můžete mít za pakatel v balíku na Humble Bundle. Za minimální příspěvek 9,35€ dostanete několik starších klasik. Třeba strategii Age of Empires: Definitive Edition není třeba obšírně představovat. Quantum Break je nejspíš nejméně známá hra od Remedy. Tvůrci Alana Wakea se tehdy snažili vyprávění herního příběhu propojit se seriálem, což

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: Humble Choice – Thaumaturge, Evil West a další Květnová osmička her z předplatného Humble Bundle je neobvykle šťavnatá. Najdete tady několik středně velkých projektů, které zabodovaly mezi hráči i recenzenty. To platí třeba pro horor Amnesia: The Bunker, kde jakožto voják francouzské armády v dobách první světové války budete utíkat před hrůzami ukrývajícími se v zákopech. The Thaumaturge je tahové RPG z Polska zasazené do historické Varšavy. Protagonista Wiktor Szulski má díky své unikátní krvi schopnosti bojovat nejen s obyčejnými lidmi, zvládne se postavit i nadpřirozenu. V akčnějším stylu se silám z jiného světa můžete postavit v kovbojce Evil West. Ta vsází hlavně na čistou akci z pohledu třetí osoby, do které se můžete pustit i s parťákem. Pro fanoušky pomalejšího postupu tady máme taktickou strategii Shadow Gambit: The Cursed Crew. S prokletou posádkou pirátů se budete plavit po nebezpečných vlnách a vydávat se na mise, kde se musíte k cíli dostat pěkně potichu. Pokud jste někdy dumali nad tím, jak by vypadali fantasy Commandos, tady máte tu nejlepší ukázku. Recenze hry The Thaumaturge. RPG plné rozhovorů, ve kterém měníte chod dějin Mezi tahovky spadá také Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Staví na základech těch nejslavnějších sérií žánru JRPG a jako svoji největší inspiraci uvádí sérii Suikoden. Ještě aby ne, když vývoj vede Jošitaka Murajama, který stál v čele vývoje právě i u Suikodenu. Ultros zaujme především milovníky metroidvánií. Autoři této akční plošinovky se nebáli upustit uzdu fantazii, a to pořádně. Akci totiž zkombinovali s minihrou, kde se staráte o vlastní zahrádku. Oproti tomu je Star Wars: Bounty Hunter mnohem přímočařejší. V tomhle případě je řeč o vylepšené verzi z minulého roku. Poslední z květnové nabídky je pak akční RPG Corpse Keeper.

