Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej tuzemských her, dva balíky pro stratégy a kolekce Castlevanie zdarma

GOG a Steam – Czech & Slovak Games Week O celotýdenní akci věnované českým a slovenským hrám jsme už psali v separátním článku. Místo si zaslouží tady a doporučíme vám zase jiné tituly, které byste si neměli nechat ujít. Výprodej najdete jak na Steamu, tak na GOGu. Začneme jednou adventurní klasikou. Ve stínu havrana (0,79€) vypráví o mnichu Severínovi, který musí utéct z kláštera a najít nový smysl života. Celou hrou vás provede skvělý dabing Jiřího Lábuse. Nebuchadnezzar (10€) se inspiruje budovatelskými strategiemi, jako je Caesar nebo Pharaoh. Tentokrát ale zamíříme do úplně jiné části světa. Pokusíme se vybudovat Mezopotámii. Od menších domků se postupně propracujete k obřím monumentům. Rovnou můžete vzít i rozšíření The Adventures of Sargon, které je zlevněné o čtvrtinu. I když Silica (14,4€) vychází pod záštitou Bohemia Interactive, je dílem hlavně jednoho vývojáře. Tento sci-fi projekt v sobě kombinuje real-time strategii a akci z pohledu první osoby. Trojice frakcí proti sobě válčí o kontrolu a je na vás, jestli se do konfliktu pustíte jakožto stratég na pozadí, nebo do akce naběhnete po hlavně jako jeden z pěšáků. Čerstvě ve hře najdete také mód Siege. Když byla řeč o Bohemce, nesmíme vynechat ani Armu 3 (5,6€). Stále patří mezi nejlepší vojenské simulace. Těší se také velké podpory od hráčů. Kromě hry samotné si můžete pořídit se slevou i rozšíření. V tomhle ohledu je nejvýhodnější balík Arma 3 Ultimate Edition (37,6€), se kterým ušetříte skoro 100€.

Humble The Sid Meier Collection Bundle Tenhle balík na Humble Bundle si cenu 16,62€ opodstatní už jen tím, že v něm najdete Civilization VI společně s 10 rozšířeními. Mezi nimi jsou i ty velké, jako Rise and Fall nebo Gathering Storm, které přidávají či mění některé ze základních systémů. To je ale pouze začátek. Pro fanoušky strategií tady toho je mnohem víc. Ještě chvíli zůstaneme u Civilizace. Vedle šestky dostanete také třetí, čtvrtý a pátý díl. Každý v kompletní edici se všemi rozšířeními. A ještě k tomu přihodíme díl Beyond Earth, ve které své působiště rozšíříme i na Měsíc. Nejlepší strategické hry staré i nové. Vyzkoušejte Crusader Kings III, zavzpomínejte na Red Alert Sid Meier ale nestojí pouze za Civkou. Za svoji kariéru udělal i řadu dalších strategií. Pět z nich také dostanete v rámci tohoto balíku. Konkrétně jde o Pirates, Railroads, Starships, Ace Patrol a Pacifis Skies. A jestli by to pro vás náhodou bylo strategií málo, přejděte na další list.

Humble Let's Get Tactical Bundle Místo tahových strategií se přesouváme k těm taktickým. Cenově vás tohle balení na Humble Bundle vyjde na 14,02€ a najdete v něm spoustu klasik, které patří pod vydavatelství Kalypso. Jednou z největších legend taktických strategií jsou Commandos. V tomhle balení najdete všechny tři díly. Pokud vám víc vyhovuje historické zasazení, jsou tady pro vás Praetorians v HD remasteru. Nebo vás to táhne spíš směrem k fantasy? Žádný problém. Součástí balíku je také trojice dílů série Dungeons společně s rozšířeními. Hráli jsme Commandos: Origins. Pokračování průkopníka žánru plíživých strategií Zase zpět k válčení, a to rovnou několikrát. Najdete tady totiž i čtyři díly série Sudden Strike. V tomhle případě jde o klasičtější real-time strategii z druhé světové války. K tomu všemu se přidávají ještě jednohubky Disciples: Liberation a Immortal Realms: Vampire Wars. Stratégové tedy tento týden dostali opravdu pěknou nadílku, která může vydržet bez problému na několik stovek hodin.

Epic Store – Castlevania Anniversary Collection a Snakebird Complete zdarma Máme tady fanoušky retra a upírů? Jestli ano, určitě nepohrdnete jednou z her, které tento týden nabízí Epic v rozdávačce zdarma. Castlevania Anniversary Collection zahrnuje celkem 8 dílů legendární série od Konami. Jednoduše si tak můžete projít její začátky včetně Kid Dracula, což je díl, který poprvé vyšel v angličtině teprve s touto kolekcí. Navíc si můžete pročíst také knihu History of Caslevania s poznatky od vývojářů. Vedle toho si můžete aktivovat menší logickou hru Snakebird Complete, ve které budete snažit nasbírat co nejvíc ovoce, abyste nasytili každého ptáčka. Čeká vás přes 100 hlavolamů, k jejichž vyřešení častokrát budete muset ohnout samotné fyzikální zákony.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi opět mají velký výběr milovníci Lego her. Třeba takové Lego City Undercover 136 Kč) ještě nikdy nebylo levnější. Stejně tak to platí i pro Deluxe edici Lego Star Wars: The Skywalker Saga (370 Kč). Výběr je ale mnohem širší. Jsou tady kostkované hry se superhrdiny Marvelu i DC, závodní Lego 2K Drive (461 Kč) nebo Lego Ninjago Movie Video Game (119 Kč). Není to tak dávno, co bylo na Switchi v pořádné slevě Hogwarts Legacy. Podle žebříčku prodejnosti je o něj na této platformě obrovský zájem. Prodeje se určitě vyhoupnou i tentokrát, protože je Hogwarts Legacy (450 Kč) opět dostupné za doposud nejnižší cenu. Stejně tak je zlevněný i DLC balíček Dark Arts (159 Kč). Bez něj se ale bez problému obejdete, obsahuje jen několik kosmetických doplňků. Pokračování Hogwarts Legacy bude příběhově navázané na chystaný seriál Harryho Pottera Právnické adventury ze série Ace Attorney jsou vtipné detektivky, ve kterých narazíte na spoustu osobitých postav. Ve slevě jsou všechny tři moderní kolekce, které spojují několik dílů dohromady. V ohledu slevy je nejvýhodnější Ace Attorney Anthology (850 Kč), která zahrnuje původní Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a trilogii Apollo Justice. S jejím nákupem vám tak bude chybět jen The Great Ace Attorney Chronicles (380 Kč), které se odehrávají v minulosti.

Stále probíhá: PlayStation Store – November Savings Jeden výprodej skončil a hned tady máme další porci slev v obchodě PlayStationu. Potěšit by mohl fanoušky bojových her. Tekken 8 (950 Kč) ještě nikdy dřív nebyl zlevněný víc. To platí i pro Ultimate edici za 1 709 Kč, ve které mimo jiné dostanete i první Character Pass se čtveřicí dodatečných bojovníků. Lze je ale poté dokoupit i samostatně. Začátkem příštího roku nás čeká další velký lov v novém díle série Monster Hunter. Pokud chcete tato osobitá RPG nejprve ochutnat, doporučujeme Monster Hunter Rise (237 Kč), což je komornější díl, který původně vyšel jen na Switch. I když jeho svět není tak obrovský, principy si Rise zachovává, a navíc můžete využívat více vertikálního boje díky světluškám fungujícím jako přitahovací háky. Zlevněné je mimo základní hru také velké rozšíření Sunbreak (380 Kč). Letos vyšla příběhová novinka Nobody Wants to Die (420 Kč). I když hratelností nejde o nic výjimečného, tak děj a zpracování futuristického světa za to stojí. Navštívíme rok 2329, kdy smrt z lidské společnosti v podstatě vymizela. My se ale v roli detektiva zapleteme k případu, kterému se smrt nevyhnula. Postupně budeme odhalovat tajemství elit tohoto města. Recenze hry Indika. Ruská jeptiška se noří do hlubin své rozedrané duše za doprovodu samotného ďábla Silně na příběhu je založená také nezávislá hra Indika (480 Kč). V ní si zahrajeme za jeptišku, která se musí potýkat nejen s povinnostmi v klášteře, zároveň ji neustále obtěžuje šepot v její hlavě. Promlouvá k ní snad samotný Satan? Nad touto otázkou bude přemýšlet po celou dobu svojí cesty.

Stále probíhá: Humble Choice – Persona 4, Warhammer 40 000: Darktide a další Listopadová nabídka předplatného Humble Choice zahrnuje hned několik her, které si cenu 9,99€ ospravedlní samy o sobě. Největším tahákem bude JRPG Persona 4 Golden, která v sobě vedle komplexních tahových soubojů kombinuje také simulátor sociálního života. Naše parta hrdinů začíná svoji cestu v moment, kdy dojde k sérii několika vražd. Warhammer 40 000: Darktide je populární FPS akce ideální pro hraní v kooperaci. Čtyřčlenná parta se vydává pobíjet stoupence chaosu. Každá herní třída má trochu jinou výbavu. Někdo se specializuje hlavně na střelné zbraně či výbušniny, ale nic vám nebrání chopit se obrovského kladiva a rozmáčknout cokoliv, co vám přijde do cesty. Zpočátku se Darktide potýkalo s nemalými problémy, ale většinu jich vyřešily dodatečné patche. Jméno The Lamplighter League vám možná nic moc neříká. Tahle tahovka během loňského vydání docela zapadla. Pro nadšené dobrodruhy by to ale mohlo být příjemně strávených několik hodin. Společně s partou objevitelů se vydáváte prozkoumávat starobylé hrobky a artefakty. Jenže nejste jediní, kdo si na ně brousí zuby. The Bookwalker: Thief of Tales je pak menší záležitost, která přichází se zajímavým konceptem. Navštívíme několik knižních světů, kde se pokusíme nalézt vzácné artefakty. Našim cílem je pak získat zpět schopnost psát vlastní příběhy. Abychom toho dosáhly, musíme ale nejdřív důkladně prozkoumat díla jiných autorů. Zbytek nabídky tvoří už jen méně známé kousky. Cassette Beasts je komediální RPG v pixelartovém světě. KarmaZoo vám zamotá hlavu při řešení logických hádanek v 2D prostoru. Hexarchy kombinuje tahovou strategii společně se stavěním balíku karet. A nakonec je to Garden Life, odpočinková záležitost, kde se staráte o vlastní zahradu.

Stále probíhá: Humble House Flipper Bundle Domácí práce nejsou moc oblíbenou kratochvílí. Kdo by se jim chtěl věnovat i ve virtuálním světě? House Flipper dokázal, že to platí pro spoustu lidí. Navíc si tady kromě úklidu můžete vyhrát i s designem pokojů, nebo rovnou celého domu. Pokud jste ještě neokusili jeho kouzlo, Humble Bundle má pro vás bezkonkurenční nabídku. Abyste z balíku získali všechno, musíte přispět minimálně 13,86€. Společně se základní hrou dostanete také verzi pro virtuální realitu a několik DLC navíc. Mezi nimi je například farmářské rozšíření. Další z nich vás zase zavede do luxusního sídla, které potřebuje obšírnou renovaci.

