Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej tycoonů na Steamu a mlátička River City Girls zdarma

GOG – Fun & Casual Nenáročná zábava. To je téma nového výprodeje na GOGu. Do této kategorie se skvěle hodí Lego hry, kterých tady najdete opravdu dost. Z ověřených klasik můžeme doporučit třeba Lego Lord of the Rings (4,38$). Ani fanoušci superhrdinů nepřijdou zkrátka, zlevněné jsou všechny tři díly kostkových příběhů Batmana. Jestli vám jde především o relax, mrkněte se na strategii Dorfromantik (9,96$). Krajinky, vesnice a města si stavíte z procedurálně generovaných hexagonových políček. Můžete si je sice skládat, jak chcete, ale když si umístění dobře promyslíte, získáte víc bodů. Dává smysl, aby pole bylo hned vedle mlýna namísto toho, abyste ho plácli až někam za les. Za polovic je ve výprodeji výborná adventura Return to Monkey Island (13,43$). Návrat legendárního Opičího ostrova nedělá ostudu původním dílům z devadesátek. Guybrush Threepwood se nehodlá vzdát svého snu o nalezení bájného ostrova. Ani tentokrát se nevyhne řadě bizarních situací, které musíte vyřešit kombinacemi rozmanitých předmětů. Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky. Nechybí návrat Monkey Islandu a detektivka Case of the Golden Idol Slime Rancher (5,47$) už je zaběhlá klasika, ve které se vydáte na mimozemskou planetu a stanete se chovatelem blobů. Ti vám produkují krystaly, za které si kupujete vylepšení a novou výbavu, která vám pomůže dostat se k dalším druhům těchto želatinových potvůrek.

Pokračování 2 / 11 Steam – Frontier Publisher Sale Vydavatelství Frontier má ve svém repertoáru řadu povedených strategií. Většinu z nich najdete ve výprodeji na Steamu. Je tady i stavba vlastní zoologické zahrady Planet Zoo (11,24€), která staví na odkazu klasického Zoo Tycoonu. Starejte se o zvířata z různých částí světa, uzpůsobte jim výběhy dle jejich přirozeného prostředí a vytvořte kvalitní zážitek pro návštěvníky. Vedle her samotných jsou zlevněná i rozšíření. To platí jak pro Planet Zoo, tak třeba i pro Jurassic World Evolution 2 (14,99€). Místo klasických zvířátek stavíte výběhy pro nebezpečné dinosaury. Zabezpečení je zásadní, určitě nechcete, aby se vám mezi návštěvníky proháněl T-Rex. Na rozdíl od prvního dílu si každý z druhů můžete ještě více rozvíjet skrz genetické úpravy. Do úplně jiné kategorie strategií pak spadá F1 Manager 24 (12,24€). Stanete se manažerem vlastní stáje Formule 1, nebo přeberete kontrolu nad některým z velkých jmen skutečné soutěže. Dohlížíte na vše včetně výběru pilotů a vývoje formulí. Vypadá to, že minimálně na nějakou dobu bude tento díl poslední, takže nevadí, pokud do něj naskočíte se zpožděním.

Pokračování 3 / 11 PlayStation Store – Spring Sale Jarní výprodej jsme tady sice měli už minulý týden, ale v průběhu toho aktuálního se nabídka obměnila. Vůbec poprvé je zlevněný Ninja Gaiden 2 Black (892 Kč), remake nindžovské klasiky, která nečekaně vyšla před pár měsíci. Tato značka se chce letos vrátit na herní scénu ve velkém stylu a nezačalo to vůbec špatně. Black se sice nezbavil některých neduhů verze Sigma, ale alespoň má k původnímu Ninja Gaidenu 2 blíž. Lies of P (1 109 Kč) patří mezi nejlepší souls hry, které nemá na svědomí přímo studio FromSoftware. Dějištěm je město Krat, kde se pomátly mechanické loutky a začaly útočit na své stvořitele. Hru zvládnete projít ještě předtím, než v létě vyjde očekávané rozšíření Overture. Při nákupu ale pozor, zlevněná je pouze Deluxe edice, která přidává pár kosmetických drobností navíc. Simulátor vedoucího suši restaurace v kombinace s životem rybáře. Zní to zvláštně, ale přesně na tomto konceptu je postavená hra Dave the Diver (309 Kč). Abyste mohli naservírovat zákazníkům ty největší dobroty, musíte se ponořit do hlubin a ulovit vzácné mořské živočichy. Nově vyšlo také rozšíření, tematicky laděné do série Yakuza. To ale zlevněné není. Recenze hry The Invincible. Adaptace klasického sci-fi, která mě přiměla pořídit si knižní předlohu The Invincible (420 Kč) přepracovává stejnojmenný knižní sci-fi příběh do hry. Astrobioložka Yasna se v rámci výpravné expedice dostane na planetu Regis III. Přistání ale nevyjde podle plánu, a tak místo průzkumu tajemství planety nejdřív musí hledat posádku. Invincible táhle hlavně příběh, který ovlivníte vlastními akcemi. Celé to pak může vyústit 11 různými zakončeními.

Pokračování 4 / 11 Humble Boomer Shooters Bundle Dřív se jim říkalo doomovky, dneska spíš klasické střílečky plné akce najdete pod názvem boomer shooters. Na Humble Bundle si s nimi přichystali slušný balík, kde za minimální příspěvek 14,78€ dostanete sedm různých titulů. Forgive Me Father 2 pokračuje v pobíjení Lovecraftovských nestvůr, během kterého si vedle munice musíte hlídat i míru šílenství. Turbo Overkill strávil delší dobu v předběžném přístupu. Nyní už je tato sci-fi řezničina venku ve své finální podobě. Spíš, než Doom připomene Quake díky plně trojrozměrné grafice. To platí i pro Deadlink, který na pohled má díky stylizaci blíže ke komiksovkám. Navíc to není jen klasická doomovka, rychlou akci kombinuje s rogue-like žánrem. Z dlouholetých klasik tady máme pouze Serious Sama. Díl Siberian Mayhem patří mezi nejnovější přírůstky a kosit zástupy nepřátel budete v pěkně promrzlém prostředí. Mezi modernější doomovky patří též Necromunda: Hired Gun, která spadá do univerza Warhammer 40 000. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Trochu víc retro působí Graven, i když je to také docela čerstvá záležitost. Místo klasického hromotluka se samopalem se stanete knězem, který se musí pustit do boje kvůli křivému obvinění. Poslední hrou z balíku pak je PowerSlave Exhumed, který jde s inspirací opravdu do hloubky. Jestli jsou vám blízké hry jako Hexen nebo Heretic, rozhodně na něj mrkněte.

Pokračování 5 / 11 Epic Store – River City Girls zdarma V době, kdy nejvíc frčely arkádové automaty, byly velmi populárním žánrem beat’em up mlátičky. Mezi populární série se řadil Kunio-kun, jehož hry se mimo japonský trh většinou jmenovaly River City. Právě na ně v posledních letech navazuje série River City Girls, jejíž první díl si tento týden můžete aktivovat zdarma na Epicu. Hlavní hrdinky mají bohatý arzenál úderů a do akce se můžete také pustit v kooperaci pro dva hráče. Vedle toho na PC dostanete zdarma dvojici bonusů do free-to-play her. Pro Arcadegeddon získáte 5000 ARCoinů, což je zdejší virtuální měna. Do Idle Champions of the Forgotten Realms pak dostanete obsáhlý balík doplňků, jehož dominantou je Astarion z Baldur’s Gate 3. Pokud byste si ho měli koupit, vyšel by vás na více než 100$, takže pro fanouška rozhodně povinnost.

Pokračování 6 / 11 Xbox Store – Publisher Spotlight Na Xboxu se rozjela další část série výprodejů Publisher Spotlight. Hned na první pohled zaujme speciální edice Devil May Cry 5 (262 Kč). Doposud nejnovější přírůstek je stále parádní, stylový a rozproudí vám krev i svým soundtrackem. Okolo Devil May Cry je obecně nyní celkem rozruch díky novému seriálu, který ovšem podle fanoušků není moc povedený. Neighbors from Hell si určitě někteří z vás vybaví. Stanete se součástí reality show, ve které musíte svého souseda rozzuřit do běla. Před pár lety vyšli Neighbors back From Hell (132 Kč). Tato verze vylepšuje a spojuje obě hry, přičemž v pokračování se mimo sousedův dům podíváme i na dovolenkové destinace. K téhle hře si odskočíme do výprodeje vydavatele Bandai Namco. Ace Combat 7: Skies Unknown (270 Kč) je totiž zlevněný opravdu slušně. Podobné arkádové hry pro nadšence do létání se v dnešní době už moc nedělají.

Pokračování 7 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Minulý týden jsme se dočkali oznámení příchodu hry Hades 2 na Switch v průběhu letošního roku. Pokud jste jedničku ještě nehráli, je pravý čas to napravit. Hades (219 Kč) totiž nikdy dřív nebyl levnější. Jakožto Zagreus, syn Háda, se pokusíte probít skrz Tartarus až na zemský povrch. Nedávno přišlo také oznámení ohledně tvorby remasteru příběhovky The Sinking City. Její původní verzi najdete i na Switchi a stejně jako Hades je nyní k dostání za doposud nejnižší cenu. The Sinking City: Deluxe Edition (130 Kč) oproti té klasické obsahuje několik bonusových questů navíc. Cursed to Golf (50 Kč) je spojením logické a sportovní hry. Během golfového turnaje se propadnete kamsi do podsvětí, odkud se musíte s pomocí svého míčku zase vyhrabat. Na greenech vám problémy dělají jen díry, zábrany a jiné překážky, na které vyzrajete díky rozvíjejícím se unikátním schopnostem míčku. The Sinking City vyjde v remasterované verzi díky obrovské podpoře komunity. Pokračování slaví úspěch na Kickstarteru Mezi menší nápadité projekty patří také Paper Trail (49 Kč). Hrdince budeme pomáhat s hledáním cesty tím, že pro ni ohneme samotný herní svět. Ten je vytvořený z papíru, který musíte správně přehnout, abyste se dostali do cíle. Obzvlášť při hraní skrz dotykovou obrazovku je to velmi povedená logická zábava.

Pokračování 8 / 11 Stále probíhá: GOG – Indie Games Promo Je obecně známo, že na nezávislé scéně vzniká celá řada nápaditých her. Tento výprodej na GOGu se zaměřuje právě na tvorbu od menších týmů. U hráčů nepřekvapivě boduje například výborná metroidvania Hollow Knight (8,11$). Vydáte se na průzkum podzemního království, které má dobu prosperity už dávno za sebou. Co stálo za jejím pádem? A co se skrývá v jeho nejtemnějších zákoutích? To už musíte zjistit sami. Krokovací dungeony byly populární hlavně na konci minulého století. Občas se ale objeví i modernější přírůstek do tohoto žánru, jako je Legend of Grimrock 2 (6,03$). Čtyři vězni během přepravy ztroskotali na neznámém ostrově plném ruin a podivných svatyní. Sice se díky tomu zbavili okovů, ale pravý boj o život teprve začíná. Přáli jste si někdy, aby klasické díly ze série Legend of Zelda vyšly na PC? Tunic (15,35$) se jim zvládá vyrovnat docela slušně. V hlavní roli je neohrožený lišák, který se nebojí postavit ani těm největším nepřátelům. Kromě potvor mu v cestě stojí také enviromentální hádanky. Door Kickers (5$) věrně zpracovávají práci speciálních policejních jednotek. Celou akci musíte mít dobře naplánovanou. Zajistit všechny únikové cesty, cíl obklíčit a zároveň zajistit, aby se nikomu nic nestalo.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: Humble Game On! Bundle Většinou ve slevách vybíráme hry pro starší hráče. Tenhle balík na Humble Bundle je ale plný zábavy ideální pro děti. Za minimální příspěvek 18,47€ dostanete celkem 9 her, mezi které patří dvě adatace Tlapkové patroly. Jmenovitě to jsou PAW Patrol World a PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls. Velmi známým jménem je také Bluey: The Videogame. Dostanete také loňskou novinku Barbie Project Friendship. Pokud má vaše ratolest místo panenek v oblibě spíš poníky, je tady pro ni My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery. Všechno to jsou nenáročné hry s jednoduchou hratelností. Vzhledem k cílovce je ale velká škoda, že nejsou dostupné v češtině. Tím balík ještě nekončí. Proti deceptikonům se postavíte v Transformers: Galactic Trials. Matchbox Driving Adventures jsou arkádové závody, kde na trať můžete vyrazit i za volantem dodávky. V Nick Jr. Party Adventure vás čeká nenáročné dobrodružství a celé to uzavírá dinosauří sportovka Gigantosaurus: Dino Sports.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Dredge, Tomb Raider a další Dubnová nabídka předplatného Humble Choice se nám velmi zamlouvá. Vezmeme to popořadě. První hrou z nabízené osmičky jsou vlastně 3 hry dohromady. Tomb Raider 1-3 Remastered vylepšuje úplně původní dobrodružství Lary Croft. Zahrát si můžete ve vyšším rozlišení a s lepšími texturami. Pokud se vám nový vzhled nebude líbit, můžete kdykoliv přepnout na původní. Určitě ale tak jako tak oceníte vylepšené ovládání. Dredge je mysteriózní hra o rybolovu. V okolí místního souostroví se to hemží podivnostmi. S tím, jak si budete vylepšovat vaši loď, budete moci navštívit nová místa a odhalit tak nová tajemství. Ta budete odhalovat i ve hře 1000xRESIST. Nenechte se odradit anime stylizací. Pro mnohé hráče jde o skrytý klenot hlavně díky sci-fi příběhu o šířící se nákaze a pokrouceným skutečnostem v této společnosti. Oproti tomu Aliens: Dark Descent na to jde přímočařeji. S jednotkou vojáků vyrazíte na průzkum základny na cizí planetě. Uhnízdili se tady vetřelci, na vás je, abyste převzali kontrolu. Je tady ale víc frakcí, které se snaží základnu obsadit. Zajímavé je, že i když Aliens vypadají jako tahová strategie, ve skutečnosti se celá akce odehrává v reálném čase. Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii Zbylé čtyři tituly nepatří mezi známá jména, ale jsou to stále výborně hodnocené kousky. Diplomacy is Not an Option zaujme fanoušky strategií s válčením a budováním města. Pokud vám více vyhovují sci-fi strategie, jsou tady pro vás Distant Worlds 2. Nomad Survival vás pak zavede do úplně jiného žánru. V pixel artové grafice se poperete s nekončícími vlnami nepřátel. Posledním titulem jsou Nova Lands, pestrobarevná manažerská hra, kde stavíte automatizovanou továrnu. Takže i fanoušek Factoria si tady najde to své.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Dice and Destiny Bundle Převedení stolního RPG do digitální podoby se už dlouhá léta osvědčuje jako recept na úspěch. Nejvíc to v posledních letech ukázalo Baldur’s Gate 3. To sice v tomto balíku na Humble Bundle nenajdete, ale některé z těchto her k úrovni tohoto hitu nemají zase tak daleko. Za minimální příspěvek 12,01€ dostanete i oba díly ze série Pillars of Eternity. Celkem dlouho se mělo za to, že žánr RPG ze staré školy je věcí minulosti. Studio Obsidian Interactive ale mělo jiný názor a jejich Pillars of Eternity dokázalo, že je prostor k posunu. Pokud vás navíc zaujala jejich nedávná novinka Avowed, můžete pokračovat s Pillars. I když je to hodně jiná hra, odehrává se ve stejném univerzu. Fantasy není nic pro vás? Co takhle trocha tvrdé reality? Disco Elysium – The Final Cut je detektivka plná cynismu a melancholie. Tenhle pokřivený svět prozkoumáme jako strážce zákona, který si nepamatuje ani své jméno po nelehké noci. Disco Elysium je RPG každým coulem a důležité akce rozhoduje nejen statistikami, ale i hody kostkou. V této verzi jsou navíc všechny konverzace nadabované. Ani sci-fi, ani realita? Není problém. Citizen Sleeper se odehrává ve sci-fi prostředí. Jakožto životem zničený pracovník se dostanete na intergalaktickou stanici, kde pravidla snad ani neexistují. Je na vás, abyste toho využili a získali tak maximum výhod. Pokud vás Citizen Sleeper zaujme, najdete v balíku i kupón s 15% slevou na nedávno vydané pokračování. Nejlepší RPG hry posledních let. Staňte se rytířem nebo kouzelníkem, navštivte vesmír i fantastické světy Na závěr tady máme ještě dvě menší hry. Roadwarden je RPG založené hlavně na čtení a psaní textových příkazů. Vhodná záležitost pro hráče, kteří si chtějí připomenout dobu textových adventur. Celé to uzavírá tahovka Broken Roads z postapokalyptické Austrálie. Svojí kvalitou ale bohužel oproti ostatním hrám z balíku zaostává.

