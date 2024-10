Hry zadarmo, nebo se slevou: Začínající podzimní výprodeje a vesmírný sandbox Empyrion zdarma

1 / 9



GOG – Paradox Publisher Sale Jméno tohoto vydavatelství si hráči spojují hlavně s žánrem strategií. Spoustu jeho zástupců nyní najdete na GOGu s pořádnou slevou. Můžete se pustit třeba do stavby věznice v Prison Architect (5,48$). Pečliví musíte být při budování každé části, vězni totiž pořádně otestují vaše zabezpečení. Za polovic jsou k dostání také rozšíření, která vás zavedou do budoucnosti či do věznice v džungli. Mezi vesmírnými strategiemi se už dlouhou dobu objevuje Stellaris (10,96$). Její tvůrci netroškaří, k průzkumu vám dávají celou galaxii. Na svých cestách potkáte spoustu mimozemských ras. Některé se s vámi dají do řeči, před jinými raději utečte nebo si na svém plavidle připravte pořádně odolné štíty a silné zbraně. Válečných strategií tady máme hned několik. Pokud se nechcete rovnou pouštět do těch, které mají obsahu na vyšší stovky hodin, alternativou může být Darkest Hour: A Hearts of Iron Game (2,19$). Vznikla jako samostatný díl oblíbené série zpracovávající války v minulém století. Najdete tady celou řadu jednotlivých scénářů pokrývající odlišné události. Odběhneme si ještě na chvíli k fantasy. Age of Wonders 4 (35,64$) je povedeným návratem série, která v sobě kombinuje prvky z tahovky i real-time strategie. Tento díl se vyznačuje hlavně tím, že vám dává možnost upravovat si vlastní jednotky. Skládáte je dohromady z několika různých kusů těl, což každé z nich propůjčuje odlišné schopnosti a vlastnosti.

Pokračování 2 / 9 Steam - Výprodej vydavatele Thunderful a Castle Break zdarma Kromě výprodeje menšího vydavatelství Thunderful si na Steamu můžete zdarma aktivovat hříčku Castle Break, která je poctou pro klasické arkádovky z 80. let minulého století. Koncept je jednoduchý, musíte bomby z nepřátelského hradu plného zla házet zase zpátky, aby se vám podařilo probourat jeho hradby. Thunderful není úplně nejzvučnější jméno, ale o některých jeho hrách jste určitě v minulosti již slyšeli. My můžeme s vřelým srdcem doporučit výbornou logickou hru Viewfinder (13,74€), ve které si scény z fotek a obrázků můžete promítnout do reálného světa. Skrz tuto chytrou mechaniku řešíte prostorové hádanky a rozkrýváte příběh o vědcích, kteří vytvořili tento jedinečný svět. Do jeho repertoáru patří také značka SteamWorld. V ní najdete hry ze spousty žánrů. Třeba takový SteamWorld Heist (1,49€) je tahové RPG, ve kterém se s posádkou vesmírných pirátů stavíte proti ostatním lodím. SteamWorld Dig 2 (2,99€) vás zase zavede do podzemí ve skákačkovém žánru metroidvania. Fanoušci strategií se mohou podívat na SteamWorld Build (13,74€), ve kterém kromě klasického městečka stavíte také podzemní komplex. Klidnější dobrodružství si prožijete v Planet of Lana (9,99€). Tahle krásně zpracovaná akční plošinovka je plná emocí. Prozkoumáme temné hlubiny tohoto na první pohled mírumilovného světa, kde se skrývají podivné stroje a stvoření.

Pokračování 3 / 9 PlayStation Store – Autumn Savings Už pomalu opět nastává období, kdy bude nejlepší prosedět dlouhé večery doma s ovladačem v ruce. Předzásobit se můžete v dalším výprodeji v obchodě PlayStationu. Je to snad jen týden, co nebylo zlevněné Hogwarts Legacy (533 Kč) a už ho tady máme zase za doposud nejnižší cenu. Atmosféra Bradavického hradu se k adventnímu období skvěle hodí. Po roce od vydání je za polovic k dostání také Mortal Kombat 1 (595 Kč), zatím nejnovější díl bojovky oblíbené díky své přehnané brutalitě. Jednička je bezesporu také tou nejlépe vypadající hrou z žánru a díky tomu, že restartuje příběh tohoto světa, se hodí i pro nováčky. Rozšíření Khaos Reigns ale zatím s klidem můžete vynechat. Cena šla konečně dolů také u Horizon: Burning Shores (238 Kč), velkého rozšíření druhého dílu velké akční adventury s robotickými dinosaury. Příběh plynule navazuje na zakončení z Forbidden West a zavede vás do postapkalyptické Kalifornie, která nejen že pořádně zarostla přírodou, zároveň je v ní pořádně horko kvůli vroucí lávě. V poměru ceny a výkonu každopádně jasně tentokrát vede Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (357 Kč). Za pár stovek dostanete všechny tři novodobé příběhy Lary Croft, ve kterých se podívá do různých částí světa. Každá samozřejmě zahrnuje hledání legendárního pokladu.

Pokračování 4 / 9 Epic Store – Empyrion: Galactic Survival a Outliver: Tribulation zdarma Tento týden jsou hry zdarma na Epic Games přeci jen o něco lákavější než posledně. Máme tady Empyrion: Galactic Survival, který se chlubí tím, že jde o pravý vesmírný sandbox. Velkolepý příběh tady nenajdete, místo toho vám autoři připravili obrovské hřiště, ve kterém si můžete za pomoci zdrojů na planetě postavit rovnou celou základnu. Planeta tady ale není jediná. Můžete jakkoli teraformovat každou planetu, na kterou vkročíte. Vedle toho si můžete aktivovat také Outliver: Tribulation, což je menší akční horor. Dušičky se blíží, takže jedna hororovka do zásoby se hodí vždycky. Tady se ale před nebezpečím nebudete jen skrývat. Čekají vás souboje s nadpřirozenými potvorami, jejichž podoba se inspiruje v africké mytologii.

Pokračování 5 / 9 Xbox Store – Seasonal Savings Sale Hry od Ubisoftu tentokrát ve výprodeji v obchodě Xboxu vynecháme, o těch je řeč snad v každém z našich slevových článků. Tento sezónní výprodej nabízí parádní záležitosti i zmenší produkce. Příkladem může být Have a Nice Death (431 Kč). Tahle 2D akční plošinovka vás postaví do role samotné smrtky, jejíž zaměstnanci odmítají dělat svoji práci. A tak musíte zase vzít kosu do svých chladných rukou a ukázat jim, zač je toho loket. Jestli vám spíš vyhovují tři rozměry, plošinovka Penny’s Big Breakaway (468 Kč) patří mezi nejlepší nováčky v tomto žánru. Pestrobarevný svět budeme prolétávat s jojem v ruce, které toho umí víc, než se na první pohled zdá. Pokusíme se očistit jméno hlavního hrdiny poté, co nevyšel jeho plán na získání místa umělce u králova dvora. Za pár korun si můžete vychutnat skvělou tahovou strategii XCOM 2 (80 Kč). Obrana Země selhala a nad planetou nyní drží kontrolu mimozemské síly. Najdou se ale stále snahy o zvrat osudu lidstva. My se připojíme k jednotce odboje na jedné z obsazených vesmírných stanic, ze kterých se budeme vydávat na mise po celém světě a hanit plány nepřítele. Tails of Iron (165 Kč) vypráví příběh o krysím království, které bylo napadeno národem žabáků. Král byl svržen a my se v roli jeho syna opět snažíme získat trůn a s ním i kontrolu nad naší říší. I když na pohled může působit jako méně náročná záležitost, obtížnost soubojů není zrovna nízká.

Pokračování 6 / 9 Nintendo eShop – Games on Sale Možná se budete divit, ale série Assassin’s Creed si našla své místo i na Switchi. Pokud z ní chcete mít v knihovně rovnou všechny velké díly, tak je momentálně ve slevě Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle (1 039 Kč). V něm najdete Eziovu trilogii společně se třetím dílem. K tomu ještě přihodí pirátské Black Flag a Rogue, ve kterém si hlavní roli v příběhu místo asasína střihnul templář. Arkhamské příběhy z Batmanovy série neběží na Switchi zrovna nejlépe. Místo toho bychom vám netopýřího muže doporučili v Batman: Enemy Within (172 Kč). Do Gothamu se zase jednou vrací Hádankář a není jediným záporákem, kterého v tomto příběhu od studia Telltale uvidíme. Příběh je tady tím hlavním a prožijete si ho celý v rámci 5 epizod. Sherlock Holmes se v herním světě ukázal několikrát. Jako jeho nejlepší případ je častokrát skloňovaný Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (112 Kč). Hra jako taková vyšla sice už před 10 lety, ale vzhledem k tomu, že tady jde především o příběh, ji můžeme doporučit i dnešnímu hráči. A jestli do těch příběhovek chcete přimíchat trochu hororu, můžete se pustit do ověřené klasiky Alan Wake (330 Kč). Slavnému spisovateli se to v hlavě trochu zamotává, a tak si se svojí ženou vyráží odpočinou do městečka Bright Falls. Tím ale začíná podivuhodný příběh, kterým Alana provází stránky z knihy, které sám napsal.

Pokračování 7 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Remnant II, Jusant a další Říjnová nabídka předplatného Humble Choice, které vás vyjde na 10€ měsíčně, zase nabízí pár větších her. Už samotný Remnant II by stál sám o sobě za tuto cenu. Jde o sci-fi RPG, které staví na základech souls-like her, ale hratelnost se blíží spíš střílečkám z pohledu třetí osoby. Vydáte se do několika odlišných světů, kde následujete stopu po záhadných krystalech. Navíc si celou hru můžete projít i v kooperaci. Série Persona je známá hlavně jako hutné JRPG s dlouhými rozhovory a tahovými souboji. Persona 5 Strikers jsou ale výjimkou. Místo tahovky jde o čistou akci, kde souboje probíhají v reálném čase. Stylem mají docela blízko k série Dynasty Warriors, kdy musíte častokrát pobít opravdu velké hordy nepřátel. Příběh navazuje na původní pětku, takže pokud chcete chápat všechny okolnosti, bude určitě lepší začít s předchůdcem Strikers. Jusant pochází od tvůrců série Life is Strange, ovšem tentokrát není řeč o příběhové adventuře. Místo toho nás čeká náročná cesta na vysokou věž. Samotné šplhání je hádanka sama o sobě. Musíte správně plánovat své další kroky. Navíc vám cestu neznepříjemňuje jen těžko zdolatelný povrch věže, zároveň vás může potrápit i počasí. Zbytek nabídky předplatného tvoří už jen menší tituly. Je mezi nimi McPixel 3, hra složená s krátkých a rychlých sekvencí, které musíte bleskově vyřešit. Station to Station vám umožní postavit si vysněnou železnici v nádherné voxelové grafice. V Remnant Records se zase budete snažit přežít při střetech s nemrtvými duchy. Dome Keeper pak spadá do žánru rogue-like her, kde bráníte svůj rozrůstající se důl proti vlnám nepřátel. A na závěr tady máme cyberpunkové RPG Jack Move.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Humble Jurassic World Evolution Completionist Bundle Stavění vlastního jurského parku se studiu Frontier Developments podařilo zpracovat parádně. Obě jejich strategie, kde ve výbězích můžete chovat všemožné prehistorické potvůrky. Jestli jste Jurassic World Evolution zatím nezkusili, Humble Bundle pro vás má nejlepší nabídku, jak se do něj můžete pustit. Celý balík vás vyjde na 17,91€, tedy nějakých 455 Kč. Bez slev byste si za tuto cenu nekopili ani samostatný první díl. Tady vedle něj dostanete navíc i Jurassic World Evolution 2 a celou řadu rozšíření, které vám rozšíří možnosti jak při stavění parku, tak při výběru dinosaurů, které můžete chovat. V případě druhého dílu to znamená také větší množství genetických mutací, které mohou vzniknout ve vašich laboratořích.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Have a Warhammer Day Bundle Kromě dinosaurů na Humble Bundle najdete také balík věnovaný značce Warhammer. Je jasné, že aktuální novinku Space Marine 2 tady nenajdeme, ale i tak je nabídka za 13,44€ více než slušná. Máme tady třeba taktické RPG Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters. V něm se podíváme na několik světů, ze kterých se pokusíme vymýtit nákazu šířící se vesmírem. Warhammer 40 000: Battlesector spadá mezi strategie. V ní máte volnou ruku nad tvorbou svých jednotek. Dějištěm hry je Baal Secundus, kde bojujete proti Tyranidům a snažíte se zachovat čest krvavých andělů. Pro obě zmíněné hry si navíc můžete se slevou dokoupit rozšíření s kupóny, které jsou součástí balíku. Ještě ani zdaleka nekončíme, jako další je na řadě Warhammer: Age of Sigmar: Realms of Ruin v ultimátní edici. V tomhle případě se tedy nemusíte starat o dokupování rozšíření a můžete si tuto fantasy real-time strategii užít naplno hned od začátku. Zhostit se můžete role velitele jedné ze čtyř unikátních frakcí. Jestli ale chcete ještě větší dávku sci-fi, je tady také Warhammer 40 000: Inquisitor – Martyr. S jednotkou inkvizitorů musíte vyrazit do sektoru Caligari, abyste zhatili plány bohů Chaosu. Inkvizitorství si užijete také ve Warhammer 40 000: Inquisitor –Prophecy. Obě tyto hry si navíc můžete zahrát jak sólo, tak v kooperaci až pro 4 hráče. Warhammer 40 000: Shootas, Blood & Teef je odlehčenější 2D střílečka, která také podporuje hraní v kooperaci. A na závěr něco zase z úplně jiného soudku. Warhammer 40 000: Dakka Squadron je letecká arkáda, kde zastáváte roli pilota z řad orků.

