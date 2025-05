Hry zadarmo, nebo se slevou: Zaklínačský výprodej a 5 her pro PC zdarma

1 / 11



GOG – Výprodej Zaklínače a Warhammer 40 000: Rites of War zdarma Ještě, než se dostaneme ke Geraltovi, máme na GOGu tento týden jednu hru zdarma. Aktivovat si můžete klasickou tahovou strategii Warhammer 40 000: Rites of War. Už je to starší kousek, původní verze se dostala do světa v roce 1999. Dokážete se postavit hordám nechutných Tyranidů? Je to 10 let od vydání třetího Zaklínače. Stále patří mezi samotné krále RPGček. Pokud byste ho stále neměli, na všech platformách si ho nyní můžete pořídit za pár stovek, GOG nevyjímaje. Určitě rovnou běžte do kompletní edice (10,96$), která přihazuje obě příběhová rozšíření. Srdce z kamene vás provede příběhem plným emocí, O víně a krvi přidává rovnou celý nový region. Jestli jste ve světě Zaklínače úplnými nováčky, co takhle si to dát pěkně od začátku? Zaklínač: Rozšířená edice (1,31$) i v této verzi obsahuje český dabing, který na celkovém zážitku dost přidává. Úvod Geraltovy herní trilogie má nezapomenutelnou atmosféru. Znovu jsme hráli prvního Zaklínače. Nebořil rekordy jako Divoký hon, i tak patří mezi moje největší srdcovky Zaklínač 2: Vrahové králů (3,28$) je obecně považovaný za nejslabší díl, ale stále jde o velmi dobrého zástupce žánru. Do světa z pera Andrzeje Sapkowskiho se ve hrách můžete podívat ještě několikrát. Vyšly také menší karetní tituly vycházející z Gwentu. Thronebreaker: A Witcher Tales (4,38$) nás provede příběhem Meve, královny Rivie a Lirie. Gwent: Rogue Mage (3,28$) pak pracuje s rogue-like prvky a odehrává se dlouho před příchodem Geralta.

Pokračování 2 / 11 Steam - Výprodej CD Projekt Red a strategie z univerza Warhammer 40 000 zdarma Pokud vám GOG nesedí, můžete si trilogii Zaklínače pořídit se slevou také na Steamu. Cenové rozdíly mezi oběma obchody nejsou velké, také tady najdete zmiňované karetní jednohubky. Zapomenout ale nesmíme ani na Cyberpunk, pro který CD Projekt také v budoucnu připravuje velké věci. V tomhle případě nejlépe vychází Cyberpunk 2077: Ultimate Editon (42,76€), která obsahuje i příběhové rozšíření Phantom Liberty. Nejenže se s ním podíváte do nové čtvrti Night City, zároveň přihazuje novinky i do hratelnosti. Do pondělního odpoledne si můžete na Steamu také zdarma aktivovat strategii Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, která je velmi dobře hodnocená. Navíc to není ani žádné retro, Relics of War původně vyšly v roce 2018. O kontrolu tady bojují čtyři unikátní frakce.

Pokračování 3 / 11 PlayStation Store – Multiverse of Games Na PlayStationu se rozjel další větší výprodej, ze kterého budou mít radost obzvlášť fanoušci Warhammeru. Loňská brutální akce Space Marine 2 (989 Kč) je za doposud nejnižší cenu, co se digitální verze týče. Nováčci do hry mohou naskočit se všemi přídavky, které pro ni vývojáři v průběhu měsíců po vydání připravili. A pokud akce není zrovna váš styl, ale univerzum Warhammer 40 000 vám není cizí, mrkněte na Rogue Trader (595 Kč). Ten také zatím nebyl na PlayStationu levnější. Jde o taktické RPG, ve kterém se vydáte do odlehlé části galaxie, kde platí jen málo pravidel. Vše samozřejmě děláte ve jménu císaře, ale někdy se vyplatí trošku si pravidla ohnout, když z toho pro vás kouká šťavnatá kořist. Sea of Stars (539 Kč) je jednou z nejhezčích indie RPGček, které jsem za poslední roky hrál. Nyní k němu navíc každý dostal rozsáhlé rozšíření a nemusíte si za něj připlatit ani korunu. Stačí vám základní hra a po dokončení příběhu o záchraně světa před jeho požírači se můžete pustit do přídavku, který mimo jiné zahrnuje i bonusovou hratelnou postavu. Pohádkové RPG Sea of Stars dostane v květnu bezplatné rozšíření. Navštívíme miniaturní svět geniálního vynálezce Minulý týden jsme smutnili, že se do výprodeje dostalo základní Diablo IV, ale jeho rozšíření je stále za plnou cenu. Karta se ale obrací a na PlayStationu si můžete za doposud nejnižší cenu pořídit i Vessel of Hatred (499 Kč). Jako hlavní novinku přináší zbrusu novou herní třídu Spiritborn, se kterou se vydáte do džungle známé z druhého dílu.

Pokračování 4 / 11 Epic Store – Mega Sale a Sifu, Deliver At All Costs a Gigapocalypse zdarma To je ale nadílka. Hra zdarma na Steamu, na GOGu a Epic samozřejmě tradičně také přihazuje něco k dobru. Tentokrát jsou to rovnou tři hry, z nichž doporučujeme hlavně kung-fu akci Sifu, ve které se vydáte na cestu pomsty, kdy před vámi záporáci zavraždí vašeho mistra. Hra pracuje s rogue-like mechanikami. Smrt sice není úplný konec, ale hrdina díky talismanu přichází o roky života. Jakmile dosáhne 70, už není návratu. Deliver At All Costs dostává svému jménu. Dostanete na starosti zásilku a je úplně jedno, jak ji dostanete na místo určení. Hlavně aby dorazila v pořádku k příjemci. Jakou paseku za sebou uděláte po cestě, na to už se nikdo neptá. Navíc se jedná o úplně čerstvou novinku, takže směle do akce. Paseku budete dělat také v jednoduché 2D akci Gigapocalypse. Tvůrci se u ní inspirovali klasikami, jako je Godzilla a King Kong. Aby toho nebylo málo, vedle PC si tuto hru můžete aktivovat zdarma i na mobilním Epic Games Store. Recenze rozšíření hry Kingdom Come: Deliverance 2 - Barvy smrti. Mistrovské dílo má svoji cenu Zároveň s tím na Epicu probíhá jejich Mega Sale, kdy vedle slev za nákupy dostanete také o 20 % větší bonusy do zdejšího věrnostního programu. Zlevněné tady najdete třeba Kingdom Come: Deliverance 2 (1 093 Kč) nebo kouzelnické Hogwarts Legacy (375 Kč).

Pokračování 5 / 11 Xbox Store – Nacon Sale Vydavatelství Nacon má ve své nabídce hlavně středně velké tituly, z nichž většinu najdete ve výprodeji na Xboxu. Loni velmi mile překvapili s FPS akcí RoboCop: Rogue City (200 Kč). Tady je řeč o Alex Murphy edici, se kterou dostanete několik bonusů navíc. Stíháte se tak připravit na příchod samostatného rozšíření Unfinished Business, které vychází za pár měsíců. Rogue-like akce Ravenswatch (430 Kč) strávila celkem dlouhou dobu v předběžném přístupu. Nyní už do toho šlape naplno a přidává novinky včetně dodatečných hratelných postav. Mezi nové tváře patří Romeo a Julie, kteří se do hry dostanou příští týden. Tvůrci pracují hlavně s postavami s klasických děl převedených to temnějšího stylu, díky čemuž připomínají komiksovou ságu Mýty. Z loňských novinek tady máme také strategii War Hospital (287 Kč). Starat se o polní nemocnici nedaleko fronty během první světové války je ještě náročnější, než se může zdát. Je na vás, abyste se postarali o personál a pacienty. Časy jsou těžké a někdy se to neobejde bez nezvratných kompromisů. Recenze hry War Hospital. Temný nemocniční tycoon z první světové války Při procházení nabídkou se rozhodně vyhněte hře The Lord of The Rings: Gollum (86 Kč). Je úplně jedno, že nestojí ani stovku. Ani známé jméno ho nezachraňuje. Ne nadarmo se řadí mezi nejhorší hry loňského roku. Tohle byl opravdu nepovedený pokus o fantasy akční adventuru.

Pokračování 6 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Ani na Switchi hráči nepřišli o zlevněného Zaklínače. Divoký hon patří mezi zázračné porty, které na hybridní konzoli Nintenda běží překvapivě obstojně. I tady musíme doporučit kompletní edici (375 Kč). Příběhové přídavky zkrátka dělají diametrální rozdíl mezi tím, jak byste si užili samostatný základ. Návštěvou Toussaint CD Projekt důstojně zakončuje Geraltovu trilogii. Jestli máte Divoký hon zakoupený samostatně, rozšíření jsou k zakoupení zlevněné i zvlášť. Thank Goodness You’re Here! (280 Kč) moc hráčů v našich končinách nejspíš nezná, což je škoda. Tahle malovaná adventura je plná britského humoru a za skvělé provedení si vysloužila několik ocenění mezi nejlepšími indie hrami z minulého roku. Chopíte se role obchodního cestujícího, který si udělá zastávku v městečku na severu Anglie. A tím začíná vaše podivuhodná jízda. Filmy s Budem Spencerem a Terencem Hillem jsou oblíbené i v dnešní době. Jejich fackovačky se dostaly i do herního světa. Slaps and Beans (85 Kč) zpracovávají filmové legendy v pixel artovém stylu, kdy se skrz různorodé úrovně musíte probít ve stylu klasických beat’em up her.

Pokračování 7 / 11 Stále probíhá: PlayStation Store – PlayStation Indies Z nezávislé tvorby bychom toho mohli vybrat opravdu hodně. Na rozdíl od AAA produkce tady najdete kreativnější kousky, jako je třeba logická klasika The Witness (299 Kč). Objevíte se na pestrobarevném ostrově, kde na tabulkách řešíte hádanky. Jsou jich tady stovky s postupně se zvyšující obtížností. Je to ale skutečně všechno jen o tabulkách? Nechte se překvapit. Studio Game Kitchen navázalo na svůj předchozí úspěch a Blasphemous 2 (350 Kč) je tak další výborná 2D metroidvania, i tentokrát značně brutální. Kajícník musí čelit dalším nemilým překvapením Zázraku, který změnil svět. Zlevněné je vedle základní hry i rozšíření Mea Culpa (228 Kč), se kterým vedle nových bossů a lokací získáte také novou zbraň. Jestli vám chybí klasické singleplayerové střílečky, které dominovaly v době třetího PlayStationu, mrkněte na Trepang2 (414 Kč). Tady je řeč o Deluxe edici, která přidává obsah ze season passu. Jde o futuristickou akci, kde se probíjíte zástupy svých věznitelů a zároveň zjišťujete, co jste sami vlastně zač. Recenze hry Blasphemous 2. Návrat k věčnému pokání Loni také slušně zabodoval pohádkový The Plucky Squire (490 Kč). Kombinuje hraní ve 2D a 3D prostředí, kdy odvážný rytíř vystoupí z vlastního příběhu, aby se mohl dostat dál. Je to milé dobrodružství, které mohlo být dokonalé nebýt toho, že hráče až příliš drží za ruku.

Pokračování 8 / 11 Stále probíhá: Humble Xbox Game Studios Bundle Jestli nejste fanoušky předplatného Game Pass a máte raději své hry v knihovně na Steamu, osm her od Xbox Game Studios nyní můžete mít za pakatel v balíku na Humble Bundle. Za minimální příspěvek 9,35€ dostanete několik starších klasik. Třeba strategii Age of Empires: Definitive Edition není třeba obšírně představovat. Quantum Break je nejspíš nejméně známá hra od Remedy. Tvůrci Alana Wakea se tehdy snažili vyprávění herního příběhu propojit se seriálem, což se ve výsedku moc nevyplatilo. Jako příběhová akce ale zapadá do univerza her od tohoto finského studia, takže by fanouškům neměla chybět. Je škoda, že v balíku není první Ori, budeme si tak muset vystačit s Ori and the Will of the Wisps. Pokračování výborné pohádkové metroidvanie, ve které se Ori snaží pomoci sovičce Ku. Nenechte se oklamat ručně kreslenou grafikou, Ori umí být v některých částech po stránce obtížnosti pěkně ostrý. Wasteland 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze Dostanete taktéž dvojici klasických adventur. As Dusk Falls doplní Broken Age, ve kterém sledujeme příběhy dvou postav, které od sebe nemají daleko, zároveň si ale nejsou blízké. Jestli spíš chcete víc akce, Sunset Overdrive vám jí nabídne víc než dost. Pro fanoušky taktických her zase bude ideální Wasteland 3. Poslední hrou z balíku jsou pak žabáci z Battletoads.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: Humble Chains of Command Bundle Vydavatelství team17 má ve svém repertoáru rozmanitou sortu titulů, což dokazuje i jejich balík na Humble Bundle. Za 17,77€ dostanete 8 her, mezi kterými je třeba válečná akce Hell Let Loose. Zakládá si na masivních bitvách, kde proti sobě jde 50 hráčů na každé straně. Hra Classified: France 44 vás také zavede do válečného prostředí, tentokrát ale vše uvidíte z ptačí perspektivy a k úspěchu budete muset zvolit tu nejlepší taktiku. Conscript může vypadat velmi podobně, ale v tomhle případě se víc tvůrci zaměřili na horor. Jakožto francouzský voják v první světové válce prolézáte skrz zákopy, řešíte hlavolamy a nebezpečné situace musíte řešit s velmi omezeným množstvím zásob. Z úplně jiného soudku tady máme Thymesia. Fantasy souls-like akce, ve které ovládneme sílu záhadné nákazy a využijeme ji proti zmutovaným nepřátelům. Narita Boy je také o akci, ale stylem se vrací ke 2D retro kouskům. Stratégové také nebudou ochuzeni. Warcana kombinuje klasickou RTS s karetní hrou. Tentokrát půjde hlavně o obranu, protože se budete muset vypořádat s tisícovkami nepřátel. Vedle toho je Honey, I Joined a Cult úplně jiný typ strategie. Stanete se v postatě správcem kultu se vším všudy. Jako poslední tady máme King of the Castle, kde svými volbami ovlivňujete osud království.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Xbox Store - Zaostřeno na vydavatele Tentokrát se výprodej na Xboxu zaměřuje na vydavatelství Atari, CD Projekt, EA, Raw Fury a Wales Interactive. Pokud byste stále neměli Zaklínače 3: Divoký hon (107 Kč), k jeho desátému výročí si ho můžete nadělit za doposud nejnižší cenu. Rovnou určitě berte i obě rozšíření, která jsou také ve slevě. A další pecka od CD Projektu také neuškodí. Cyberpunk 2077: Utlimate Edition (1 017 Kč) vám se základní hrou zpřístupní i rozšíření Phantom Liberty. Kdyby v takovém stavu vyšel Cyberpunk původně, patřil by mezi ty nejlepší pecky. I přes počáteční problémy na něj ale někteří hráči nedají dopustit a řadí se pro ně mezi nejlepší akční sci-fi RPG. Dead Space (525 Kč) se před dvěma lety vrátil v kompletním remaku, který nám připomněl, proč jsme tyto akční horory měli tak rádi. Příběh neobyčejného technika Isaaca Clarka vypadá a hraje se skvěle. Je škoda, že v EA podle neoficiálních informací utnuli plány na předělávku pokračování. Recenze hry Dead Space. Návrat hororové legendy v parádním remaku Z řad Raw Fury musíme doporučit logický Blue Prince (773 Kč). Váš předek vám odkázal svoje panství. Abyste se stali jeho právoplatným majitelem, musíte najít místnost, která vůbec není v plánu domu. Aby to nebylo tak jednoduché, každý den se mění sestava místností.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Thaumaturge, Evil West a další Květnová osmička her z předplatného Humble Bundle je neobvykle šťavnatá. Najdete tady několik středně velkých projektů, které zabodovaly mezi hráči i recenzenty. To platí třeba pro horor Amnesia: The Bunker, kde jakožto voják francouzské armády v dobách první světové války budete utíkat před hrůzami ukrývajícími se v zákopech. The Thaumaturge je tahové RPG z Polska zasazené do historické Varšavy. Protagonista Wiktor Szulski má díky své unikátní krvi schopnosti bojovat nejen s obyčejnými lidmi, zvládne se postavit i nadpřirozenu. V akčnějším stylu se silám z jiného světa můžete postavit v kovbojce Evil West. Ta vsází hlavně na čistou akci z pohledu třetí osoby, do které se můžete pustit i s parťákem. Pro fanoušky pomalejšího postupu tady máme taktickou strategii Shadow Gambit: The Cursed Crew. S prokletou posádkou pirátů se budete plavit po nebezpečných vlnách a vydávat se na mise, kde se musíte k cíli dostat pěkně potichu. Pokud jste někdy dumali nad tím, jak by vypadali fantasy Commandos, tady máte tu nejlepší ukázku. Recenze hry The Thaumaturge. RPG plné rozhovorů, ve kterém měníte chod dějin Mezi tahovky spadá také Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Staví na základech těch nejslavnějších sérií žánru JRPG a jako svoji největší inspiraci uvádí sérii Suikoden. Ještě aby ne, když vývoj vede Jošitaka Murajama, který stál v čele vývoje právě i u Suikodenu. Ultros zaujme především milovníky metroidvánií. Autoři této akční plošinovky se nebáli upustit uzdu fantazii, a to pořádně. Akci totiž zkombinovali s minihrou, kde se staráte o vlastní zahrádku. Oproti tomu je Star Wars: Bounty Hunter mnohem přímočařejší. V tomhle případě je řeč o vylepšené verzi z minulého roku. Poslední z květnové nabídky je pak akční RPG Corpse Keeper.

