Hry zadarmo, nebo se slevou: Závodní festival na Steamu a česká pohádka Pilgrims zdarma

Steam – Festival závodění a Barro GT zdarma Na Steamu po letním výprodeji začal další tématický festival , tentokrát se zaměřením na závodní hry. I když tento žánr v posledních letech trochu upadá, nabídka není vůbec špatná. Pokud se zrovna poohlížíte po arkádě, zkusit můžete The Crew Motorfest (13,99€). Na Havaji odstaroval velký festival, v jehož rámci si můžete zazávodit v rozmanitých stylech. Od vydání se množství obsahu slušně rozrostlo a do hry přibyl i další havajský ostrov. Jedny nezávislé závody můžete získat zdarma. Barro GT je arkáda s low-poly grafikou, se kterou chtějí tvůrci připomenou doby starých arkád a klasických hraček. Na 21 tratích se můžete prohánět ve 26 různých vozech. Hra podporuje i hraní v multiplayeru i na rozdělené obrazovce pro čtyři hráče. Pokud hledáte hru, která má blíže k simulace, pořádně zlevněné je Assetto Corsa (4,99€). Klasické okruhové závody vás posadí za volant řady různých modelů z rozmanitých tříd. Jestli už hru samotnou máte v knihovně, se slevou můžete dokoupit také rozšíření s dodatečnými vozy. Recenze hry Riders Republic. Adrenalinová jízda plná triků Závodit nemusíte pouze v autech. Riders Republic (3,99€) kombinují několik extrémních sportů dohromady. Vedle sjezdů na kole jsou to třeba skateboardy, wingsuity, lyže nebo snowboard. Pokud byste měli obsahu málo, zlevněný je i season pass, se kterým dostanete třeba i BMX.

PlayStation Store – Summer Sale Letní výprodej na PlayStationu už sice nějakou chvíli jede, ale tento týden se obměnila nabídka. Poprvé je tak zlevněný třeba i Doom: The Dark Ages (1 424 Kč), který vyšel teprve před pár měsíci. Na rozdíl od Eternalu je o dost pomalejší, hratelnost se díky štítu a mechanikám s odrážením projektilů změnila, ale stále jde o parádní odreagování při porcování démonů. Ubisoft stále neskončil s vylepšováním jejich Avatara, a pokud se chcete řádně připravit na chystanou premiéru třetího filmu, můžete si pořídit Avatar: Frontiers of Pandora v Ultimate edici (975 Kč). Nikdy předtím nebyla levnější. Se základní hrou získáte i obě příběhová rozšíření, která vás zavedou více do hloubky tradic některých kmenů Na'vi. Od tohoto francouzského vydavatele tady máme ještě Beyond Good & Evil ve výroční edici (299 Kč). Dnes už legendární akční adventura nás zavede do prapodivného univerza v roli Jade. V tomhle provedení si navíc prožijete kapitolu příběhu, která více rozkrývá minulost hlavní hrdinky. Avatar: Frontiers of Pandora přidá pohled ze třetí osoby. Novinky doprovodí premiéru filmového pokračování Není to tak dávno, co vyšla krásně stylizovaná dobrodružná hra The Midnight Walk (712 Kč). Doprovázíte lucernového chlapce, který v sobě má poslední plamínek. Musíte ho uchránit před všemi hrozbami a dostat ho tam, kde může porazit samotnou temnotu. Pokud máte PSVR2, můžete si hru projít i ve virtuální realitě.

Epic Store – Pilgrims a Keylocker zdarma Pokud vyzobáváte hry na Epic Store každý týden, už nejspíš v knihovně máte několik kousků od českého studia Amanita Design. K nim se tento týden přidá pohádkové Pilgrims . Cestujete světem, potkáváte roztodivné osoby a snažíte se řešit spoustu problémů skrz kartičky. Řešení není vždy jen jedno. Hra vás pošťuchuje k tomu, abyste se do ní pustili vícekrát a přišli na všechny možnosti. Keylocker vám podle jména asi nic neřekne. Kombinace tahovky a rytmické hry už ale zní docela zajímavě. V tomto kyberpunkovém světě si zahrajeme za elektronickou zpěvačku B0B0, jejíž styl ovlivní naše volby při vývoji jejích schopností.

Xbox Store – QuakeCon Sale Stejně jako na PlayStationu, i na Xboxu najdete ve slevě Doom: The Dark Ages (1 417 Kč). Pokud ale nepotřebujete to nejnovější a chcete raději více obsahu za nižší cenu, Doom Anthology (700 Kč) bude lepší volba. Tady najdete všechny hlavní díly od jedničky po Eternal, a to včetně obou částí příběhového rozšíření The Ancient Gods. Na nový přírůstek do série The Elder Scrolls se nejspíš ještě dlouhou dobu načekáme. Alespoň se znovu můžeme podívat do Skyrimu. TES V: Skyrim – Special Edition (262 Kč) je nejlepší varianta pro hráče, kteří si toto fantasy RPG ještě neměli možnost projít. Najdete tady rovnou všechna rozšíření včetně řady vylepšení, které do hry přibyly s vydáním této edice. Wolfenstein se v budoucnu dočká seriálového zpracování. I když si zatím moc nedokážeme představit formu, vždy se rádi vracíme k jeho novodobým dílům. Začít byste měli rozhodně s Wolfenstein: The New Order (137 Kč) a hned nato navázat samostatným doplňkem The Old Blood (150 Kč). Nic nezkazíte ani s The New Colossus (271 Kč). Youngblood ale můžete s klidem vynechat.

Stále probíhá: GOG – Summer Classics Sale Jestli zrovna máte v knihovně nedostatek starších klasik, můžete si ji rozšířit s další letní akcí na GOGu , která se zaměřuje na retro kousky. Není to zase tak dávno, co se do prodeje vrátily původní díly hororové série Resident Evil. Celou trilogii najdete pěkně pohromadě v Resident Evil Bundle (21,92$), pokud by vám neseděli moderní remastery a předělávky. Když už jsme u kolekcí, dáme si ještě jednu kovbojskou. Série Call of Juarez už dlouho dobu absentuje, ale nic nezkazíte tím, když se vrátíte jak k jejím začátkům, tak k nejnovějšímu dílu. Call of Juarez Bundle (6,4$) obsahuje tři díly včetně jedničky a výborného Gunslingera. K tomu se přidává i Bound by Blood. Chybí tedy moderní The Cartel, ale i tak dostanete ze série to nejlepší. Fanoušci RPGček budou mít nejspíš celou sérii Fallout už dávno mezi dohranými tituly, ale pokud by vám náhodou některý díl chyběl, na GOGu je máte zlevněné všechny. To platí i pro ultimátní edici vychvalovaného Fallout: New Vegas (8,76$), která zahrnuje i všechny přídavky. Fallout jako doomovka vypadá parádně. Komunitní projekt Bakersfield kompletně předělává legendární střílečku Na pokračování příběhů Bigbyho Wolfa z komiksové série Mýty čekáme už mnoho let. Pokud nevíte, o čem je řeč, mrkněte na příběhovou adventuru The Wolf Among Us (8,22$). Vyšla v dobách, kdy bylo studio Telltale Games na svém vrcholu a za nás jednoznačně patří mezi to nejlepší z jejich produkce.

Stále probíhá: Humble Sniper Elite Classics Colletion Bundle Humble Bundle si v posledních týdnech oblíbil balíky, které zahrnují jednu celou herní sérii a v tomto stylu pokračují i tentokrát. Za minimální příspěvek 12,09€, tedy nějakých 300 korun dostanete všechny díly z odstřelovačské série Sniper Elite . Jedinou výjimkou je nejnovější přírůstek Resistance. I bez něj vás ale čeká opravdu solidní porce druhoválečné akce. Dvojku dostanete v remasterované podobě. U třetího a čtvrtého dílu se pak nemusíte starat o dokupování dodatečného obsahu, protože tady máme rovnou všechno pohromadě. Během dobrodružství Karla Fairburnea navštívíte rozmanitá bojiště za druhé světové války. Mezi nimi je Afrika, Itálie či nejnovější Francie.

Stále probíhá: Nintendo eShop – Summer Sale Konečně i na evropský eShop dorazil letní výprodej. O lákavé nabídky není nouze. Hned na první dobrou můžeme doporučit Little Nightmares 2 (80 Kč). Za pár korun dostanete výborné dobrodružství, kde se kombinuje horor s řešením logických hádanek. Mono a Six se snaží dostat k majáku, ze kterého vychází podivný signál měnící lidi na krvežíznivá monstra. Nintendo své velké exkluzivity tentokrát nezlevnilo, ale pokud máte chuť na Maria, máme tady alespoň Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition (400 Kč). Pokračování této strategické akce jste v digitální podobě dříve nemohli sehnat levněji. K základu přidává i všechna rozšíření, přičemž v jednom z nich se objeví i Rayman. Od Ubisoftu si určitě dejte ještě Prince of Persia: the Lost Crown (400 Kč). Za poslední roky je to to nejlepší z jejich produkce. Perský princ je v tomhle podání sice dost jiný, ale pro fanoušky metroidvanií by to měla být jasná volba. Aktuálně je zlevněné i příběhové rozšíření Mask of Darkness (88 Kč). Test Kingdom Come: Deliverance na Switchi. Dosluhující hardware rozběhne komplexní RPG v použitelné podobě Na Switchi nebylo nikdy levnější také Kingdom Come: Deliverance v Royal edici (312 Kč). Oproti ostatním platformám vypadá hůř, ale na Switchi 2 vás alespoň nebudou trápit propady FPS jako na předchozí konzoli Nintenda. Stále také platí, že jde o jedinou konzolovou verzi, jejíž součástí je i komunitní český dabing.

Stále probíhá: Humble Gear Up for Borderlands 4 Bundle Jestli vás krájení čepelemi v Devil May Cry nezajímá, můžete se pustit do bezhlavého střílení skrz celou sérii Borderlands. Humble Bundle také nabízí balík pro přípravu na nadcházející čtvrtý díl. Jeho součástí jsou všechny tři hlavní díly včetně Pre-Sequelu a fantasy odbočky Tiny Tina's Wonderland. K tomu dostanete i adventurní příběhovky Tales from The Borderlands a New Tales from The Borderlands. K získání kompletního balíku je potřeba přispět minimálně 13,65€, což v přepočtu vychází na 336 Kč. Je škoda, že kromě prvního dílu a Tiny Tina's Wonderlands k ostatním hrám nedostanete dodatečná rozšíření. Zamrzí to hlavně u Borderlands 2, kde jsou DLCčka opravdu výborná. Alespoň ji dvojku můžete zahrát i ve virtuální realitě.

Stále probíhá: Humble Choice – Rogue Trader, Wizard With a Gun a další Hvězdou červencové nabídky předplatného Humble Choice je klasické RPG Warhammer 40 000: Rogue Trader. V něm se vypravíte do vzdáleného koutu vesmíru, kde se skrývá spousta vzácností. Jako správný obchodník musíte mít to nejlepší zboží. I když jste stále ve službách Impéria, občas neuškodí spojit síly s nepřítelem císaře, když z toho kouká tučná kořist. Dostanete také roztomilý Cat Quest III. V něm se s posádkou kočičích pirátů vydáváte na moře. Do podobné kategorie spadá také kreslená indie akce Death's Door. Tady budete nahánět zloděje, který ukradl vaši duši. Příznivci izometrických akcí také jistě nepohrdnou hrou Wizard With a Gun. V názvu je všechno. Stanete se čarodějem se zbraní v ruce. Jaké bude mít vaše bambitka efekty, záleží na tom, jak dobře během průchodu nakombinujete nasbíraná vylepšení. Zbytek červencové Humble Choice je už trochu slabší. Deamon x Machina je akce, ve které usednete do obřího mechanického obleku ve stylu Gundamu. U kyberpunkové vizuální novely Neo

