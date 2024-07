Hry zadarmo, nebo se slevou: Zlevněné Kingdom Come na Switchi a akce The First Templar zdarma

1 / 10



GOG – The First Templar zdarma Na GOGu stále probíhá velký letní výprodej, o kterém jsme psali minulý týden. Vedle toho si připravili ještě jednu akci. Zdarma si do knihovničky můžete přidat hru The First Templar. Ale pozor, tato nabídka platí pouze do sobotního odpoledne, takže s aktivací neotálejte. Čeká vás templářský příběh, který původně vyšel v roce 2011. V hlavní roli je dvojice protagonistů. Francouzského templáře doprovází vznešená dáma, která byla prohlášena za kacíře. Společně se ponoří do hlubin řádu Templářů, což je zavede až k samotnému svatému grálu. Jelikož jde o Special edici, součástí hry je také DLC The Arena.

Pokračování 2 / 10 PlayStation Store – Essential Picks V obchodě na PlayStationu zase jednou najdete výprodej her, které by vám neměli v knihovně chybět. Poprvé je v akci i loňská novinka Dragon’s Dogma 2 (1 245 Kč), nekompromisní RPG, ve kterém se vydáváme do boje proti všem možným potvorám jakožto vyvolený válečník, jehož osudem je postavit se draku. Osudu ale stojí v cestě nejen nepřátelé, ale také politika, která celou situaci výrazně komplikuje. The Crew Motorfest patří mezi ty povedenější hry od Ubisoftu z posledních let. Momentálně nejlepší způsob, jak se do závodních festivalů zapojit, je Gold edice (996 Kč). Obsahuje totiž kromě základní hry rovnou i Year 1 Pass, se kterým se vám značně rozšíří vozový park. Ten sám o sobě i se slevou stojí 475 Kč. S novým obsahem navíc není konec. Vývojáři plánují Motorfest rozšiřovat i v příštím roce s dalšími tematickými playlisty závodů. Jestli vám utekly poslední díly série Resident Evil a chtěli byste si doplnit příběh Ethana Winterse, máme tady pro vás balík Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition (703 Kč). Jak už z názvu vyplývá, oba díly dostanete rovnou se vším všudy, takže budete mít kompletní zážitek. V sedmičce navštívíte velmi zvláštní (a nechutnou) rodinu v domě, kde pátráte po své zmizelé lásce. Village vás pak zavede do sídla upírů a vlkodlaků, kdy půjdete po stopách Ethanovy unesené dcerky. Originální Resident Evil je k dostání v digitální podobě. Na PC znovu vyjde celá původní trilogie Kompletně předělanou legendu System Shock (664 Kč) jste si mohli zahrát na PC už nějaký pátek. Na konzole ale dorazil remake teprve nedávno a nyní ho můžete mít s příjemnou slevou. Vracíme se do dob, kdy se rodil žánr sci-fi RPG jako takový. Modernizovaný příběh o tom, jak se umělá inteligence SHODAN snaží zničit lidstvo má co nabídnou i v dnešní době. V novém provedení navíc vypadá skvěle.

Pokračování 3 / 10 Humble Choice – Ghostrunner 2, A Plague Tale: Requiem a další Humble si pro vás na prázdniny připravil pořádnou nálož. Jejich předplatné Choice i tento měsíc zahrnuje osm rozmanitých her a o velké pecky není nouze. Máme tady třeba pokračování francouzské příběhovky A Plague Tale: Requiem, ve kterém sledujeme další kapitolu putování sourozenců Alicie a Huga. Postarat se o mladšího sourozence není nic jednoduchého, obzvlášť když se do toho připlete trocha mysteriózna a morová epidemie. Stejně tak vřele můžeme doporučit i druhého Ghostrunnera. Věž, která je poslední baštou lidstva, byla osvobozena a robotický samuraj Jack se opět probírá k životu. Nebezpečí totiž ještě úplně není zažehnáno. Abychom zachránili situaci i tentokrát, musíme se vydat z věže ven do prostředí, které má podle všeho být neobyvatelné, nakonec se ale ukáže, že pravda je někde jinde. Pamatujete si na Hvězdnou pěchotu? Toto oblíbené sci-fi se dočkalo několika herních adaptací. V Humble Choice najdete strategii Starship Troopers: Terran Command, ve kterých musíte vyzrát na přicházející hordy vesmírných hmyzáků. Pokusíme se zachránit pouštní planetu Kwalasha. Počty vašich vojáků jsou několikanásobně menší, takže bez správné taktiky se velmi brzy stanete nepřítelovou svačinkou. Recenze hry Ghostrunner 2. Rychlá kyberpunková akce, která neodpouští chyby Největší hry z červencové nabídky máme za sebou, ale i zbytek menších titulů si zaslouží šanci. Figment 2: Creed Valley zaujme svojí grafikou a výborným využitím hudba a zvukových efektů. Sticky Business je pak relaxační záležitost, kde s pomocí spousty nálepek zdobíte balíčky a ozdoby si můžete i sami tvořit. Zoeti se inspiruje karetními tahovkami, jako Slay The Spire. S balíčkem karet musíte porazit každého nepřítele a ochránit tak svoji zemi. S kartičkami si vyhrajete i v Heretic’s Fork, kde skrz svůj balíček bráníte svoji základnu proti silám podsvětí. FPS střílečka Hyperviolent se pak inspiruje dílem H.P. Lovecrafta. Připravte se tedy na notnou dávku šílenství.

Pokračování 4 / 10 Humble Summer GDQ Bundle Ještě chvíli zůstaneme na Humble Bundlu. Ani tento rok se neobešel bez akce Summer Games Done Quick, kdy se schází spousta speedrunnerů a během týdenního streamu vybírají peníze na charitu. Pokud nechcete přispívat jen tak, můžete sáhnout právě po tomto balíčku, kde za minimální příspěvek 18,71€ dostanete sedm různých her a o velká jména mezi nimi není nouze. Byla by ostuda, pokud jste ještě nehráli Dishonored. Jedna z nejlepších plíživých her v historii vypráví příběh Corva, bodyguarda královny, který je nedlouho po úvodu hry obviněn z její vraždy. Aby očistil své jméno, připojuje se k odboji. Ve svém snažení využívá také speciální schopnosti od záhadné bytosti zvané Cizinec. Je jen na vás, jestli půjdete krvavou cestou nebo se pokusíte všude perfektně proklouznout. Penny’s Big Breakaway je vcelku čerstvá novinka. Tato klasická 3D skákačka si bere inspiraci od legend jako je Sonic. Naše postavička má ve své výbavě jojo, se kterým toho umí opravdu hodně. Jde o rychlou, precizní a krásně barevnou plošinovku, která se skvěle hodí právě pro speedrunnování. Pokud ale máte rádi retro, je tady pro vás The Elder Scrolls III: GOTY edice. Morrowind má sice už svoje roky, ale spousta hráčů na něj stále nedá dopustit. Recenze deskové hry The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra. Legendární videohra funguje i ve stolní podobě Pro fanoušky bojovek je v balíčku Nickelodeon All-Star Brawl 2, kde se potkává v ringu spousta známých tváří. Vedle SpongeBoba a Patrika se můžete chopit třeba Garfielda, želv nindža nebo Aanga z Avatar: Last Airbender. A zase zpátky ke skákání, tentokrát ve 2D prostředí. Arzette: The Jewel of Faramore je nezávislá metroidvania, která se inspiruje stylizací her z devadesátek. Pokud si chcete trochu zamotat hlavu, můžete zkusit surrealistickou Hyperbolicu, kde se prostor exponenciálně rozšiřuje. Balík pak uzavírá Blazing Chrome, který připomíná třeba legendární Contru.

Pokračování 5 / 10 Epic Store – The Falconeer zdarma Po průzkumu záhadného nebe z minulého týdne se tentokrát vydáváme mezi ptactvo. Sokolníci ve hře The Falconeer jsou něco trochu jiného, než jak je známe z běžného života. Tady totiž budeme létat na hřbetech obřích dravců. Opeřenci jsou neocenitelným dopravním prostředkem, protože většina tohoto světa je pokryta vodními plochami. Nebudeme si ale jen tak poletovat. Chopíme se rolí několika neohrožených válečníků. Skrz jejich pohled uvidíme dlouhotrvající konflikt z různých perspektiv. Je jasné, že dlouhosáhlé konflikty mezi národy nejsou vždy černobílé. Vedle soubojů s dalšími sokolníky budeme například bránit posádky spojeneckých lodí proti nájezdům pirátů.

Pokračování 6 / 10 Xbox Store – Capcom Publisher Sale Capcomu se v posledních letech daří s každou novinkou. Xbox v novém výprodeji nabízí celou řadu her od tohoto vydavatelství včetně jednoho z jejich posledních hitů Dragon’s Dogma 2 (1 245 Kč). Pro fanoušky klasických fantasy RPG, které nevedou hráče za ruku ke každému otazníčku na mapě, je to výborná záležitost. K dispozici je také o 3 stovky dražší Deluxe edice. Ta ale přidává jen několik předmětů, které vám ulehčí start. Na podzim se vrátí první díl série Dead Rising ve vylepšené podobě. Za pár stovek si nyní můžete pořídit všechny předchozí díly. Dead Rising 4 (150 Kč) vypráví další kapitolu ze života novináře Franka Westa, který se tentokrát probíjí skrz hordy zombíků díky spoustě různých kostýmů, které mu propůjčují unikátní schopnosti. Dead Rising 3 (300 Kč) nás vezme do města Los Perdidos, odkud musíme utéct, než vojsko vymaže z povrchu vše v blízkém okolí. A nechybí ani Dead Rising 2 (150 Kč), kde je hlavním dějištěm Fortune City, největší hřiště plné zábavy a hord nemrtvých v celé Americe. Od tohoto vydavatelství občas vzejde i menší podařený titul. Ukázkovým příkladem je Okami (275 Kč), které i po řadě let od vydání vypadá na pohled nádherně. V roli vlčice Amaterasu procházíme světem, který připomíná malby vodovými barvami. Naším cílem je porazit Orochiho, osmihlavého démona, který je zodpovědný za to, že Nippon je nyní jen prázdnou pustinou. Vylepšený Dead Rising vyjde v září. Vypadá jako remake a přidává několik žádaných vychytávek Ke Capcomu samozřejmě neodmyslitelně patří série Resident Evil. Z té tady máme hned několik lákavých nabídek. Třeba takový Raccoon City Editon (400 Kč) vás provede původními příběhy druhého a třetího dílu v kompletních předělávkách. Jestli vám vyhovuje spíš pohled z první osoby, tak i na Xboxu je dostupný balík RE 7 Gold & Village Gold (848 Kč). K dispozici jsou i odbočky Resident Evil Revelations 1 & 2 (177 Kč).

Pokračování 7 / 10 Nintendo eShop – Games on Sale Letní výprodej na Switchi už je za námi, ale se slevami není konec ani náhodou. Ujít byste si neměli nechat třeba Hades (250 Kč), který nikdy dřív nebyl levnější. Jedna z nejlepších rogue-lite akcí posledních let vás zavede do hlubin Tartaru, ze kterých musíte jako Zagreus, syn samotného Háda, uniknout na zemský povrch. Snažme se totiž dopátrat pravdu ohledně toho, kdo je matka našeho protagonisty. Jednoduchá cesta to ale není. Naštěstí nám během ní pomohou naši božští strýčkové a tety, kteří nám z Olympu posílají různá posilnění. Pokud si místo akce chcete trochu zapřemýšlet, doporučili bychom vám The Talos Principle (112 Kč). V této logické FPS hře se pustíte do řešení logických hádanek, které vás provádí filozofickým příběhem o bytí a smyslu života. Musíte si správně pohrát s laserovými paprsky, abyste se dostali zase o krůček blíž k dalšími poznání. O kvalitách hry mluví samo o sobě to, že se Talos Principle častokrát řadí po bok série Portal. Loňská novinka Dave The Diver (350 Kč) se také prodává za doposud nejnižší cenu. Do mořských hlubin se budeme vydávat proto, abychom ulovili co nejchutnější živočichy do nabídky naší restaurace. Čím víc se bude dařit restauraci, tím lepší výbavu si budeme moci dovolit, což nám umožní se potopit do doposud neobjevených vod, kde se ukrývají další chuťovky. Tento jednoduchý koncept si získal hromadu hráčů a pro hraní na Switchi je to ideální záležitost. Test Kingdom Come: Deliverance na Switchi. Dosluhující hardware rozběhne komplexní RPG v použitelné podobě Poprvé se na Switchi dostalo do výprodeje také Kingdom Come: Deliverance (875 Kč). Byli jsme k této verzi skeptičtí, ale nakonec se ukázalo, že i tato konzole zvládne české středověké RPG rozběhnout v použitelné podobě. Navíc v této verzi najdete i český dabing společně se všemi DLCčky.

Pokračování 8 / 10 Stále probíhá: Steam Summer Sale Pokud jste měli v plánu pořídit si nějaké PC hry, teď máte tu nejlepší příležitost. Steam spustil svůj každoroční letní výprodej, během kterého jsou ve slevě stovky různých her a doplňků. Mezi nimi najdete i loňskou hitovku Baldur's Gate 3 (48€), která zatím nebyla k dostání levněji. Na výběr je toho tady ale opravdu spousta včetně úspěšných novinek. Z této kategorie tady máme středověkou strategii Manor Lords (30€). Za úvahu rozhodně stojí nákup závodní arkády Forza Horizon 4 (14€). Důvodem není jen to, že je pro mnohé hráče nejoblíbenějším dílem. Zároveň máte už jen pár měsíců na to, abyste si ji pořídili. V průběhu prosince totiž zmizí z obchodů. Pokud ho ale budete mít ve své knihovně, hrát můžete i nadále. Jen pro připomenutí, čtvrtý díl vás vezme na vestival ve Velké Británii a je to poprvé, co Forza Horizon zahrnovala dynamické změny ročních období. Jestli za své peníze chcete dostat maximum zábavy, zamiřte do této kategorie. Steam si připravil výpis velkých slev na slavné tituly. Sice už je většina z nich venku několik let, ovšem stále nemají problém zabavit na dlouhé hodiny. To platí třeba pro Euro Truck Simulator (2€) nebo jeho mladšího sourozence American Truck Simulator (2€). U obou si se slevou můžete pořídit i řadu DLCček. Steam Deck nikdy nebyl levnější než teď. Cena spadla pod 8000 Kč Zaklínač 3: Divoký hon (3€) ani po devíti letech od vydání není špatnou volbou. Pro fanoušky strategií tady pak máme třeba Civilization VI (3€), jejíž rozšíření jsou také ve většině případů zlevněná. Pokud vás to táhne více k silným příběhům a klasickým RPG, můžeme doporučit i Disco Elysium (4€). Výběr je opravdu různorodý, takže rozhodně stojí za to projít si nabídku výprodeje na vlastní pěst.

Pokračování 9 / 10 Stále probíhá: Humble Strate-GOG Bundle U herních balíčků na Humble Bundle bývá zvykem, že po nákupu dostanete klíče k aktivaci na Steamu. Tentokrát tady ale máme výjimku, rozšířit si můžete svoji knihovničku na GOGu. Nabídka obzvlášť potěší fanoušky strategií, protože do tohoto žánru spadá všech 6 her, které dostanete za minimální příspěvek 16,84€, tedy zhruba 420 Kč. Podívat se můžete například do dob Římské říše s Expeditions: Rome. Chopíte se role Legata, který byl shodou nešťastných okolností nucen opustit Řím. Nový domov našel ve vojenském táboře, kde společně s dalšími Římany pracoval na potlačení řecké rebelie. S jejich pomocí si musíte vydobýt respekt a věhlas, abyste získali zpět své dřívější postavení. České Mashinky nejsou ani zdaleka jednou hrou, kde si budujete vlastní dopravní společnost. Dalším kladně hodnoceným titulem z této kategorie je Railgrade. Vaší starostí bude dát dohromady komplexní síť kolejnic, díky které bude vlaková doprava fungovat bez jediné chybičky. Nejlepší strategické hry staré i nové. Vyzkoušejte Crusader Kings III, zavzpomínejte na Red Alert Showgunners patří zase do úplně jiné kategorie strategií. Ve futuristickém světě se staneme součástí reality show, ve které není neobvyklé, že účastníci přicházejí o život. Při procházení úrovní se s ostatními budete bít v tahových soubojích. Na tahy budeme bojovat i ve Field of Glory II: Medieval. Tentokrát je ale prostředí středověké. Můžete si projít evropská bojiště od poloviny 11. do konce 13. století našeho letopočtu. S tahovkami můžete vyrazit i na divoký západ. Hard West 2 do této tematiky přimíchává slušnou porci nadpřirozena. Sami budete muset nelidských schopností využít, aby se vám podařilo dostihnout vlak duchů. Balíček pak uzavírá SpellForce 3 Reforced, velmi oblíbená kombinace strategie a RPG.

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: GOG – Summer Sale Pařáky dorazily už i na GOG. Ve zdejším letním výprodeji najdete přes 6000 položek, takže výběr je to opravdu rozsáhlý. Podle žebříčku těch nejprodávanějších mají hráči stále velký zájem o celou sérii Zaklínače a pozadu nezůstává ani Cyberpunk, jehož rozšíření Phantom Liberty (27,96$) je tentokrát také zlevněné. Když už jsme u těch RPGček, zlevněné jsou také všechny díly série Fallout kromě 76, která na GOGu není. Představení nového Dragon Age rozděluje komunitu svojí grafikou i hratelností. Ještě předtím, než se do tohoto fantasy světa na konci roku podíváme znovu, si můžete projít Dragon Age Origins (3,19$), se kterými to všechno začalo. První díl je hodně jiný, temnější a tlačí více na strategizování v soubojích. Díky tomu, že jde o ultimátní edici, navíc máte k dispozici i obsah ze všech dodatků. Ani v této verzi nechybí český překlad. Špionážní akce Alpha Protocol (17,52$) dlouhou dobu byla nesehnatelná. Kromě toho, že ji GOG vrátil do distribuce, také původní verzi značně vylepšil a hraní tak nyní bude pohodlnější. Navíc se nezapomnělo ani na české titulky. V roli mladého agenta se dostanete k informacím, které mohou zabránit mezinárodní katastrofě. Zároveň to ale znamená, že se musíte vzdát všeho, co je vám milé, a vydat se na osamělou cestu. Špionážní RPG Alpha Protocol po pěti letech vstalo z hrobu. Na GOGu vyšlo ve vylepšené verzi a s češtinou V nabídce najdete také několik různých kolekcí. Pokud bereme v potaz poměr ceny a výkonu, opravdu tučnou porci dostanete s Yakuza Complete Series (55,23$). Název je trochu zavádějící, balík totiž neobsahuje sedmý a osmý díl. Jinak si ale můžete projít příběh Kazumy Kirjú od počátků v Yakuza 0 až do šestky, kdy byl naposledy hlavním protagonistou. Pokud se vám zalíbí, tak máte postaráno o zábavu na stovky hodin.

