Hry zadarmo, nebo se slevou: Zlevněné roční předplatné PS Plus a zombie akce World War Z: Aftermath zdarma

Steam – Narozeniny Bruce Waynea a Stellar Mess: The Princess Conundrum zdarma Vedle klasických výprodejů je tento týden na Steamu i jedna hra zdarma. Tedy spíš její polovina. Můžete si aktivovat první část adventury Stellar Mess: The Princess Conundrum, která se inspiruje tradičními žánrovkami postavenými na SCUMM enginu. V roli majitel krámu s komiksy budeme zachraňovat vesmírnou princeznu. Batman je vedle komiksů a filmů oblíbenou postavou také v herním světě. Pokud vám některá z jeho moderních her chybí ve sbírce, na Steamu najdete tematický výprodej zaměřený právě na tohoto netopejra. Nejvíc ušetříte s Batman: Arkham Collection (9€), kde najdete Asylum, City a Arkham Knight v kompletní podobě. Do kompletu vám tak bude chybět jen Batman: Arkham Origins (4€). Na něm pracovalo jiné studio a je obecně považovaný za nejslabší díl. Na časové ose stojí před všemi ostatními a vypráví příběh z doby, kdy Batman ještě nebyl tím neohroženým temným rytířem, jak ho známe dnes. Recenze hry Gotham Knights. Sázka na superhrdinskou jistotu vyšla napůl Do světa DC komiksů můžete naskočit i v Gotham Knights (12€), které bychom doporučili pouze v případě, že zrovna s partou kamarádů nemáte do čeho píchnout. Nejsou to ale jen akční adventury. Zabrousit můžete i do žánru bojovek s Injustice 2 (6€).

PlayStation Store – Extended Play a zlevněné předplatné PS Plus Ještě než se dostaneme ke hrám, tentokrát tady máme akci týkající se předplatného PlayStation Plus. Pokud máte aktivní členství, můžete si zvýšit jeho úroveň na variantu Premium s 35% slevou. Cena se vám přepočítá podle počtu dní, které vám zbývají do dalšího vyúčtování. Akce se týká pouze ročního předplatného a čas na její využití máte do 24. února. Noví předplatitelé mají možností víc. Roční předplatné PS Plus Extra je vyjde na 2 460 Kč namísto 3 280 Kč. Stejně tak můžete rovnou sáhnout i po nejvyšší variantě Premium, která vás místo 4 000 Kč bude stát 2 600 Kč. Kromě funkcí ze základu s ní získáte přístup ke knihovně her včetně cloudového hraní a retro titulů. Výprodej Extended Play se pak soustředí na rozšíření, season passy a obsáhlé edice her, které základ doplňují o obsah na další desítky hodin. Vášniví fanoušci souls-like her by si rozhodně neměli nechat ujít Bloodborne: The Old Hunters (238 Kč). Najdete tady také spoustu her od Ubisoftu v kompletních edicích včetně Assassin's Creed Valhalla – Complete Edition (950 Kč). Základní hru a season pass doplní také velké rozšíření Dawn of Ragnarök. Recenze hry Dead Island 2. Výborné porcování zombíků doprovází tuctový příběh Za doposud nejnižší cenu si můžete pořídit Dead Island 2: Ultimate Edition (664 Kč). Ta obsahuje expanze a několik kosmetických balíčků. Jeden z nich je tematicky laděný do stylu Kingdom Come: Deliverance 2, takže proti zombíkům můžete vytáhnout i s Jindřichovým mečem v ruce.

Humble House Flipper & Friends Bundle I z obyčejných domácích prací se ve virtuálním světě může stát relax a zábava. Důkazem toho je série House Flipper, ve které rekonstruujete domy a byty. V balíku na Humble Bundle tuto záležitost dostanete i s řadou rozšíření a tvůrci přihodili i několik dalších her založených na podobném konceptu. Vedle základního House Flipperu tak dostanete i rozšíření se zvířátky, do nabídky přibude nábytek pro pořádnou párty a jeden z dodatků je zaměřený na práci okolo zahrady. V samostatných hrách, jako je Train Station Renovation, Train Yard Builder nebo Builder Simulator, se pak můžete pustit do budování zase trochu jinak. Vyzkoušíte si také to, jak se vede kadeřnický salón. Hairdresser Simulator také se základní hrou přidává i rozšíření Long Hair. Pokud ale chcete něco vážnějšího, je tady pro vás Chornobyl Liquidators, kde okusíte práci, kterou museli dělat likvidátoři po katastrofě v Černobylu. Abyste tohle všechno získali, musíte přispět alespoň 14,35€, tedy nějakých 360 Kč.

Epic Store – World War Z Aftermath a Garden Story zdarma Ani tentokrát nepřijdete o hry zdarma na Epicu. První z nabízené dvojice je kooperační zombie akce World War Z Aftermath. Pokud rozdávačky vyzobáváte pravidelně, je možné, že už ji budete mít v knihovně. Zombíky budete v partě čtyř hráčů pobíjet v různých částech světa, ať už je to Řím nebo Kamčatka. Garden Story je oproti tomu roztomilé akční RPG od nezávislého týmu Picogram. Jakožto nově jmenovaný strážce zdejšího háje musíte spojit jeho roztříštěné komunity. V tom vám brání zákeřná hniloba, které se musíte postavit a od základu vybudovat vlastní příbytek.

Xbox Store – Plaion Publisher Sale Plaion může slavit díky ohromnému úspěchu druhého Kingdom Come. Na jeho slevu si ještě nějaký pátek budeme muset počkat, ale pokud se teprve chystáte na jedničku, v aktuálním výprodeji ji můžete mít za pár stovek se vším všudy. Berte rovnou Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition (275 Kč), která zahrnuje i veškerá rozšíření. Podobně jako na PlayStationu je i na Xboxu v solidní slevě ultimátní edice Dead Islandu 2 (664 Kč). Prosluněné Los Angeles si zase jednou prochází krizí, a tak je potřeba popadnout cokoliv se zrovna povaluje kolem a začít ze zombíků dělat mastné fleky. Tato verze vám rovnou zpřístupní několik dodatečných balíků se zbraněmi a expanze ze season passu. System Shock (380 Kč) patří mezi legendy na poli sci-fi RPG. Studio Nightdive první díl kompletně předělalo do moderní podoby a výsledek se opravdu povedl. Na vesmírné stanici se jako poslední naděje lidstva musíte postavit zdivočelé umělé inteligenci SHODAN. Recenze hry System Shock. Umělá inteligence opět touží po zničení světa Pokud vám jedna hra za pár stovek nestačí, v Metro Saga Bundle (258 Kč) dostanete tři a rovnou i s rozšířeními. Atmosférických stříleček z pohledu první osoby ve velké produkci v posledních letech zase tolik nevzniklo, takže není na škodu se vrátit k Metru i po letech. Prožijete si začátky průzkumu tunelů a s dílem Metro Exodus prozkoumáte i pořádnou část povrchu.

Nintendo eShop – Games on Sale I na Switchi je toho tento týden dost, takže si dáme pár her, které jsou v nabídce za doposud nejnižší cenu. Kao The Kangaroo (105 Kč) si můžete pamatovat z přelomu tisíciletí, kdy nejvíc letěly trojrozměrné plošinovky. Klokan Kao se ale před pár lety vrátil s kompletním remakem, a právě o něm je řeč. Pokud hledáte milou a tradiční skákačku, budete spokojeni. Tohle nebude hra samotná, ale za doposud nejnižší cenu můžete mít také Donkey Kong Adventure (102 Kč), což je rozšíření pro tahovou strategii Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Opičí kapitola je výborným dodatkem, který vám může bez problému ukousnout 10 hodin volného času. Není to tak dávno, co na Switch vyšel RollerCoaster Tycoon Classic (500 Kč). Tato verze spojuje první dva díly legendárního tycoonu, ve kterém si postavíte svůj vysněný zábavní park. Ve slevě je úplně poprvé, a navíc nedlouho po vydání dostala hra žádaný update, který mimo jiné přidal i podporu dotykového ovládání při hraní v handheld módu. EA Sports FC 25: Tipy a triky pro začínající i pokročilé fotbalisty Levnější zatím nebyl ani fotbálek EA Sports FC 25 (600 Kč). Na Switchi samozřejmě musíte počítat s tím, že oproti ostatním platformám na tom bude po grafické stránce hůř. Pokud máte předplatné NSO, od pondělka si budete moci zdarma vyzkoušet trial verzi a alespoň uvidíte, jak nejnovější ročník na konzoli běží.

Stále probíhá: PlayStation Store – Planet of the Discounts Na PlayStationu aktuálně sice probíhá akce Planeta slev, ale nejdřív si dáme jednu samostatnou slevu. Není to tak dávno, co se na konzoli od Sony dostala Arma Reforger (760 Kč). Podle tvůrců si tady rychle našla početnou komunitu, kterou můžete sami rozšířit s první slevou. Stejně jako do ostatních verzí se i na PlayStationu Reforger postupně rozrůstá o nový obsah. Hry od Microsoftu se kdekoliv prodávají lépe než na Xboxu. Toto pravidlo mimo jiné potvrdilo i pirátské dobrodružství Sea of Thieves (660 Kč), ve kterém společně s kamarády dostanete do rukou kocábku a můžete se plavit, klam vás vlny zrovna zavedou. Ale pozor, ohrozit vás mohou nejen další piráti. V hlubinách se skrývá nejedno nemilé překvapení. Hardcore hráči vám budou doporučovat spíš Path of Exile 2, ale pokud se nechcete prodírat ohromným stromem dovedností a hromadou statistik, Diablo nabízí přístupnější cestu k pobíjení démonických hord. Ve slevě je nyní Diablo IV – Expansion Bundle (1 260 Kč), kde se základní hrou najdete rovnou i rozšíření Vessel of Hatred, které přidává džungli Nahantu a novou herní třídu Spiritborn. Diablo IV představuje novou herní třídu. Spiritborn bude bojovat ve společnosti gorily, orla, jaguára nebo stonožky Lara Croft se sice chystá na svoje další dobrodružství, ale jeho premiéra je ještě daleko. Bez ostychu se tedy můžete pustit do starších dílů. Celou novou trilogii pořídíte za pár stovek v balíku Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (357 Kč). Zejména Rise of the Tomb Raider stále patří mezi nejlepší dobrodružné příběhy ze série.

Stále probíhá: Humble Capcom Arcade Classics & Fighters Bundle Capcom mají v dnešní době stále v lásce díky sériím, jako je Resident Evil nebo Monster Hunter. Nesmíme ale zapomínat na to, jak bohatou historii tato japonská společnost má. Pokud si chcete připomenout jejich dřívější tvorbu, na Humble Bundle najdete opravdu nabitý balík. Za minimální příspěvek 19,19€ dostanete celkem 70 položek. Nejsou to všechno jen hry jako takové. Je tady třeba kupón s 50% slevou na Street Fighter 6. Capcom Arcade Stadium je pak soubor několika dalších desítek her. Obecně je nejznámějším jménem v celém balíku právě Street Fighter. Tuto bojovku dostanete ve všech možných verzích, ať už je to Alpha 3, Ultra Street Fighter IV nebo Hyper Street Fighter. Recenze hry Street Fighter 6. Brána do světa bojovek pro širší publikum Je tady hromada dalších legend. Nervy vám pořádně potrápí Ghost 'n Goblins. Do dob arkádových automatů vás vrátí třeba Strider nebo Darkstalkers. Vaši sbírku rozšíří i řada bizarnějších záležitostí, jako je Gan Sumoku a Eco Fighter nebo Hissatsu Buraiken. Rozhodně je z čeho vybírat a pro nadšence do retro záležitostí by měl být tento balík povinností.

Stále probíhá: Humble Better with a Friend Bundle Svoji sbírku her ideálních pro hraní v kooperaci můžete kromě Steamu rozšířit také skrz Humble Bundle. Další balík zahrnuje celkem 6 her, které dostanete po minimálním příspěvku 9,65€. Určitě vám něco řekne Trine 4: The Nightmare Prince. Známá trojice

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Immortals of Aveum, Total War: Pharaoh a další V únorovém předplatném Humble Choice máme další osmičku her. Největším jménem je tady jednoznačně kouzelnická akce Immortals of Aveum. Její autoři měli smůlu s načasováním vydání. Kvůli silné konkurenci hra rychle zapadla. V podstatě jde o takové fantasy Call of Duty, ve kterém se stanete mágem ovládajícím kouzla všech tří barev. Pokud ale chcete ještě lepší singleplayerovou střílečku, zaujmout by vás měl hlavně Trepang2. Tahle béčková záležitost se nesnaží být ničím výjimečným, ale akci umí udělat zatraceně dobře. V roli vojáka prcháte z komplexu, kde vás z nějakého důvodu drželi. Nyní se snažíte odhalit svoji minulost a pomstít se svým věznitelům. Pro stratégy tady pak máme Total War: Pharaoh Dynasties. Zatím poslední díl velkolepé historické strategie nás zavede do dob největší slávy Egypta. Nenechte se zmást. I když má hra přídomek Dynasties, nedostanete jen toto rozšíření s novými frakcemi. Klíč, který v rámci předplatného dostanete, zahrnuje i základní hru. Recenze hry Total War: Pharaoh. Starověký Egypt v podání dlouholeté série strategií Pak už tady máme převážně menší záležitosti. Fabledom je kouzelná budovatelská strategie, u které budete hlavně relaxovat. Griftlands se inspiruje karetními rogue-like hrami a přenáší je do sci-fi prostředí. Takticky budete muset postupovat i v The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. A neobejdete se bez ní ani v Tales & Tactics. Únorovou nabídku pak uzavírá My Little Universe, kde máte pod palcem celý měsíc.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Destiny 2 Story So Far Bundle Destiny 2 si můžete zahrát v základu zdarma. Bude vám ale chybět hromada obsahu z placených rozšířeních, které dále rozvíjejí příběh, přidávají nové úkoly, a dokonce v nich navštívíte i nové světy. Pokud chcete mít tuhle sci-fi střílečku se vším všudy, nový balík na Humble Bundle je to pravé pro vás. Kompletně vás vyjde na necelých 30€, tedy nějakých 750 Kč. Což je docela rozdíl oproti tomu, kdybyste kupovali každé rozšíření zvlášť. V takovém případě byste zaplatili téměř desetkrát tolik. Bungie plánuje s přidáváním obsahu pokračovat i v budoucnu. Místo velkých rozšíření ale mění strategii a budou místo toho častěji vycházet menší přídavky.

