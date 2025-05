Hry zadarmo, nebo se slevou: Zombie akce Dead Island 2 a český horor Happy Game zdarma

1 / 11



GOG – Treasure Chest Na GOGu vás čeká truhlice plná pokladů. A co by to bylo za lov ztracených artefaktů bez Lary Croft? Z její herní série je ve výprodeji několik starších dílů i počátek nové trilogie. Tomb Raider (3,28$) z roku 2013 představil Laru světu od jejích začátků, kdy ještě nebyla tou neochvějnou průzkumnicí. I po více než dekádě je to výborná dobrodružná akce. A Short Hike (3,97$) je pro hráče, kteří k pořádnému dobrodružství akci nepotřebují. Jdete zkrátka na procházku. Horské stezky vás provedou okolo řeky a lesů až na samotný vrchol. Kterou z nich si vyberete, je na vás. Průzkumníky navíc hra odmění skrytými poklady. S mechanikou perfektních bloků nepřátelských úderů si v posledních letech pohrává čím dál víc her. Jedním z menších projektů, které na ní staví, je En Garde! (8,76$). Adalia je neohrožená mušketýrka, která v boji proti tyranskému hraběti stojí proti nemalé přesile. Vedle svého kordu může využít i okolního prostředí. Rytíře rychle vyvede z míry, když mu přistane bedna na obličeji. Recenze hry En Garde! Groteskní šermování překvapí humorem, který se rychle omrzí a zanechá prázdné místo Slovenské studio Blue Brain Games má na svědomí celou sérii logických her o Leonardo Da Vincim. Nyní můžete mít za zlomek ceny první díl The House of Da Vinci (4,38$). Mistr vynálezce je k nenalezení. Abychom záhadě o jeho zmizení přišli na kloub, musíme rozluštit hádanky a hlavolamy rozmístěné v komnatách domu.

Pokračování 2 / 11 Steam – Mafia Sale Minulý týden jsme dostali pořádnou porci informací o nadcházejícím pokračování série Mafia. Pokud ještě náhodou nemáte v knihovně všechny předchozí díly, můžete si je všechny na Steamu pořídit se slevou. Na PC na rozdíl od konzolí najdete také úplně původní verzi první Mafie (3,29€) z roku 2002, na kterou stále nedáme dopustit. Jestli je na vás její grafika už příliš zašlá, můžete sáhnout po Mafia: Definitive Edition (5,99€). Město Lost Heaven vypadá v předělané podobě nádherně. Jen je potřeba počítat s tím, že remake upravuje i některé části příběhu a změny to nejsou vždy k lepšímu. Definitivní edice jsou zlevněné i v případě Mafie II (5,99€) a Mafie III (5,99€). Oproti těm klasickým příliš mnoho vylepšení nedodali. Alespoň že je jejich součástí rovnou veškerý obsah. U dvojky stojí za řeč snad jen Joeova dobrodružství, během kterých se dozvíme, co Joe dělal během Vitova pobytu ve vězení. Rozšíření pro trojku nejsou špatná, pokud máte rádi akčnější styl.

Pokračování 3 / 11 PlayStation Store – PlayStation Indies Z nezávislé tvorby bychom toho mohli vybrat opravdu hodně. Na rozdíl od AAA produkce tady najdete kreativnější kousky, jako je třeba logická klasika The Witness (299 Kč). Objevíte se na pestrobarevném ostrově, kde na tabulkách řešíte hádanky. Jsou jich tady stovky s postupně se zvyšující obtížností. Je to ale skutečně všechno jen o tabulkách? Nechte se překvapit. Studio Game Kitchen navázalo na svůj předchozí úspěch a Blasphemous 2 (350 Kč) je tak další výborná 2D metroidvania, i tentokrát značně brutální. Kajícník musí čelit dalším nemilým překvapením Zázraku, který změnil svět. Zlevněné je vedle základní hry i rozšíření Mea Culpa (228 Kč), se kterým vedle nových bossů a lokací získáte také novou zbraň. Jestli vám chybí klasické singleplayerové střílečky, které dominovaly v době třetího PlayStationu, mrkněte na Trepang2 (414 Kč). Tady je řeč o Deluxe edici, která přidává obsah ze season passu. Jde o futuristickou akci, kde se probíjíte zástupy svých věznitelů a zároveň zjišťujete, co jste sami vlastně zač. Recenze hry Blasphemous 2. Návrat k věčnému pokání Loni také slušně zabodoval pohádkový The Plucky Squire (490 Kč). Kombinuje hraní ve 2D a 3D prostředí, kdy odvážný rytíř vystoupí z vlastního příběhu, aby se mohl dostat dál. Je to milé dobrodružství, které mohlo být dokonalé nebýt toho, že hráče až příliš drží za ruku.

Pokračování 4 / 11 Humble Xbox Game Studios Bundle Jestli nejste fanoušky předplatného Game Pass a máte raději své hry v knihovně na Steamu, osm her od Xbox Game Studios nyní můžete mít za pakatel v balíku na Humble Bundle. Za minimální příspěvek 9,35€ dostanete několik starších klasik. Třeba strategii Age of Empires: Definitive Edition není třeba obšírně představovat. Quantum Break je nejspíš nejméně známá hra od Remedy. Tvůrci Alana Wakea se tehdy snažili vyprávění herního příběhu propojit se seriálem, což se ve výsedku moc nevyplatilo. Jako příběhová akce ale zapadá do univerza her od tohoto finského studia, takže by fanouškům neměla chybět. Je škoda, že v balíku není první Ori, budeme si tak muset vystačit s Ori and the Will of the Wisps. Pokračování výborné pohádkové metroidvanie, ve které se Ori snaží pomoci sovičce Ku. Nenechte se oklamat ručně kreslenou grafikou, Ori umí být v některých částech po stránce obtížnosti pěkně ostrý. Wasteland 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze Dostanete taktéž dvojici klasických adventur. As Dusk Falls doplní Broken Age, ve kterém sledujeme příběhy dvou postav, které od sebe nemají daleko, zároveň si ale nejsou blízké. Jestli spíš chcete víc akce, Sunset Overdrive vám jí nabídne víc než dost. Pro fanoušky taktických her zase bude ideální Wasteland 3. Poslední hrou z balíku jsou pak žabáci z Battletoads.

Pokračování 5 / 11 Humble Chains of Command Bundle Vydavatelství team17 má ve svém repertoáru rozmanitou sortu titulů, což dokazuje i jejich balík na Humble Bundle. Za 17,77€ dostanete 8 her, mezi kterými je třeba válečná akce Hell Let Loose. Zakládá si na masivních bitvách, kde proti sobě jde 50 hráčů na každé straně. Hra Classified: France 44 vás také zavede do válečného prostředí, tentokrát ale vše uvidíte z ptačí perspektivy a k úspěchu budete muset zvolit tu nejlepší taktiku. Conscript může vypadat velmi podobně, ale v tomhle případě se víc tvůrci zaměřili na horor. Jakožto francouzský voják v první světové válce prolézáte skrz zákopy, řešíte hlavolamy a nebezpečné situace musíte řešit s velmi omezeným množstvím zásob. Z úplně jiného soudku tady máme Thymesia. Fantasy souls-like akce, ve které ovládneme sílu záhadné nákazy a využijeme ji proti zmutovaným nepřátelům. Narita Boy je také o akci, ale stylem se vrací ke 2D retro kouskům. Stratégové také nebudou ochuzeni. Warcana kombinuje klasickou RTS s karetní hrou. Tentokrát půjde hlavně o obranu, protože se budete muset vypořádat s tisícovkami nepřátel. Vedle toho je Honey, I Joined a Cult úplně jiný typ strategie. Stanete se v postatě správcem kultu se vším všudy. Jako poslední tady máme King of the Castle, kde svými volbami ovlivňujete osud království.

Pokračování 6 / 11 Epic Store - Dead Island 2 a Happy Game zdarma V posledních týdnech to bylo slabší, tentokrát se ovšem Epic vytáhl. Zdarma nabízí dvě hry a obě stojí za to. Ve světě má určitě větší jméno zombie akce Dead Island 2, které se podíváme do prosluněného Los Angeles. Akorát na místo dovolenkování budeme bojovat o přežití, protože zase jednou propukla zombie apokalypsa. Každá z hratelných postav je naštěstí imunní, ale i tak je pár kousanců pošle k zemi. Pokud si do akce pozvete parťáka, bude to ještě lepší. Recenze hry Dead Island 2. Výborné porcování zombíků doprovází tuctový příběh A nepřestává ani přísun her od českého týmu Amanita Design. Po Botanicule a Chuchlu si můžete aktivovat Happy Game. Během hraní ale nebudete úplně happy, protože se jedná o horor. Noční můry malého chlapce nejsou příjemným zážitkem, i když světy s králíčky a smajlíky mohou vypadat pohádkově.

Pokračování 7 / 11 Xbox Store - Zaostřeno na vydavatele Tentokrát se výprodej na Xboxu zaměřuje na vydavatelství Atari, CD Projekt, EA, Raw Fury a Wales Interactive. Pokud byste stále neměli Zaklínače 3: Divoký hon (107 Kč), k jeho desátému výročí si ho můžete nadělit za doposud nejnižší cenu. Rovnou určitě berte i obě rozšíření, která jsou také ve slevě. A další pecka od CD Projektu také neuškodí. Cyberpunk 2077: Utlimate Edition (1 017 Kč) vám se základní hrou zpřístupní i rozšíření Phantom Liberty. Kdyby v takovém stavu vyšel Cyberpunk původně, patřil by mezi ty nejlepší pecky. I přes počáteční problémy na něj ale někteří hráči nedají dopustit a řadí se pro ně mezi nejlepší akční sci-fi RPG. Dead Space (525 Kč) se před dvěma lety vrátil v kompletním remaku, který nám připomněl, proč jsme tyto akční horory měli tak rádi. Příběh neobyčejného technika Isaaca Clarka vypadá a hraje se skvěle. Je škoda, že v EA podle neoficiálních informací utnuli plány na předělávku pokračování. Recenze hry Dead Space. Návrat hororové legendy v parádním remaku Z řad Raw Fury musíme doporučit logický Blue Prince (773 Kč). Váš předek vám odkázal svoje panství. Abyste se stali jeho právoplatným majitelem, musíte najít místnost, která vůbec není v plánu domu. Aby to nebylo tak jednoduché, každý den se mění sestava místností.

Pokračování 8 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Letos to je Blue Prince, loni mezi logickými hrami zabodovala Animal Well (460 Kč). Tahle nádherná metroidvania se od ostatních žánrovek liší. Namísto zběsilých bojů budete hlavně řešit hádanky. I když Animal Well na pohled vypadá jako roztomilá pohádka, hlavolamy obsahuje opravdu složité. Na vyřešení některých z nich se musela spojit celá komunita a dle tvůrce bude trvat roky, než budou objevena všechny tajemství. Na PC a ostatních konzolích vyšlo The Sinking City (125 Kč) ve vylepšené podobě. Na Switchi remaster sice nenajdete, ale alespoň si původní verzi můžete pořídit s výraznou slevou. Tenhle lovecraftovský příběh vás zavede do tajemného města, kde jakožto soukromý detektiv vyšetřujete, co se to tady vlastně děje a proč je polovina města zatopená. Většina velkých bojovek na Switchi chybí. Mortal Kombat je výjimkou, ale namísto nejnovějšího dílu bychom raději doporučili Mortal Kombat 11 (196 Kč). Pozor, zlevněná je pouze základní verze, varianta Ultimate se všemi doplňky se do výprodeje nedostala. Pokud ale chcete hru se vším všudy, můžete si dokoupit Ultimate Add-On Bundle (140 Kč), který už se zlevnění nevyhnul.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: PlayStation Store – Next Level Savings Ještě, než přejdeme k samotnému výprodeji, na PlayStationu najdete také akci týdne, která se týká Kingdom Come: Deliverance 2. Gold Edice (1 809 Kč) zatím na konzoli od Sony nebyla nikdy levnější, co se digitální verze týče. S jejím nákupem vedle základní hry a několika doplňků získáte také tři příběhová rozšíření, která vyjdou v průběhu letošního roku. Cena Diabla 4 šla dolů v loňském roce slušně, nyní jen v PlayStation Store také nejlevnější od vydání. Základní Diablo 4 vás vyjde na 623 Kč. Abyste měli příběh kompletní, budete potřebovat i rozšíření Vessel of Hatred, které bohužel zlevněné není. Za nižší cenu je pouze jeho Deluxe edice (1 047 Kč), ve které jako bonus dostanete set výzbroje, mazlíčka a další kosmetické doplňky. Příběhy Sherlocka Holmese jsme v herním světě viděli několikrát. Sherlock Holmes: Chapter One (142 Kč) nám slavného detektiva ukáže v dobách, kdy ho ještě neznali ve všech koutech světa. Mladý Sherlock se pustí do vyšetřování případu ve Středozemním moři. Vzhledem k tomu, že je řeč o Deluxe edici, dostanete i všechny 4 rozšíření. Diablo IV pokračuje s přidáváním obsahu. Letos nás čekají další tři sezóny, příští rok vyjde velká expanze Každý komiksový fanoušek by si měl pořídit Batman: Arkham Knight (70 Kč), pokud ho ještě nemá v knihovně. Za necelou stovku je to královská nabídka. Temný rytíř v ulicích města hledá nového záporáka, který byl vytvořený přímo pro potřeby hry. Kdo se skrývá za maskou Arkham Knighta? To už musíte zjistit sami.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Thaumaturge, Evil West a další Květnová osmička her z předplatného Humble Bundle je neobvykle šťavnatá. Najdete tady několik středně velkých projektů, které zabodovaly mezi hráči i recenzenty. To platí třeba pro horor Amnesia: The Bunker, kde jakožto voják francouzské armády v dobách první světové války budete utíkat před hrůzami ukrývajícími se v zákopech. The Thaumaturge je tahové RPG z Polska zasazené do historické Varšavy. Protagonista Wiktor Szulski má díky své unikátní krvi schopnosti bojovat nejen s obyčejnými lidmi, zvládne se postavit i nadpřirozenu. V akčnějším stylu se silám z jiného světa můžete postavit v kovbojce Evil West. Ta vsází hlavně na čistou akci z pohledu třetí osoby, do které se můžete pustit i s parťákem. Pro fanoušky pomalejšího postupu tady máme taktickou strategii Shadow Gambit: The Cursed Crew. S prokletou posádkou pirátů se budete plavit po nebezpečných vlnách a vydávat se na mise, kde se musíte k cíli dostat pěkně potichu. Pokud jste někdy dumali nad tím, jak by vypadali fantasy Commandos, tady máte tu nejlepší ukázku. Recenze hry The Thaumaturge. RPG plné rozhovorů, ve kterém měníte chod dějin Mezi tahovky spadá také Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Staví na základech těch nejslavnějších sérií žánru JRPG a jako svoji největší inspiraci uvádí sérii Suikoden. Ještě aby ne, když vývoj vede Jošitaka Murajama, který stál v čele vývoje právě i u Suikodenu. Ultros zaujme především milovníky metroidvánií. Autoři této akční plošinovky se nebáli upustit uzdu fantazii, a to pořádně. Akci totiž zkombinovali s minihrou, kde se staráte o vlastní zahrádku. Oproti tomu je Star Wars: Bounty Hunter mnohem přímočařejší. V tomhle případě je řeč o vylepšené verzi z minulého roku. Poslední z květnové nabídky je pak akční RPG Corpse Keeper.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble XCOM Complete Bundle Neodolatelná nabídka pro všechny fanoušky taktických tahovek čeká na Humble Bundle. Kompletní sérii XCOM můžete mít za 8,79€, tedy nějakých 220 Kč, za což byste si v běžném stavu nepořídili ani jeden z novějších dílů samostatně. Do hraní se můžete pustit od úplných počátků série s díly UFO Defense, Terror From the Deep, Apocalypse, Interceptor a Enforcer. Tyto díly budou hlavně pro pamětníky vzhledem k tomu, že všechny jsou starší než 20 let. XCOM se znovuzrodil až v roce 2012, když ho do rukou dostalo studio Firaxis. Jejich první díl Enemy Unknown tady nemůže chybět, stejně jako povedený přídavek Enemy Within. Navázali na něj pak ve velkém stylu s plnohodnotným XCOM 2. K němu dostanete šest rozšíření včetně velkého War of the Chosen. Nechybí ani samostatně hratelný dodatek Chimera Squad. Součástí balíků je také jedna zvláštnost. The Bureau: XCOM Declassified není tahovka, jak by očekával neznalec. Namísto toho se 2K pokusilo tento svět převést do podoby akce z pohledu třetí osoby v 60. letech minulého století. Bohužel se to moc nepovedlo, ale jako doplněk k výše jmenovaných hitům neuškodí.

