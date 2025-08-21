HyperX jde znovu rozmazlovat hráče. Bezdrátová sluchátka vydrží hrát 10 dní a mají šikovný ovladač

HP vlastnící značku HyperX uvádí nová herní bezdrátová sluchátka Cloud Alpha 2 Wireless. Navázat na tři roky starého předchůdce, který se pyšnil 300hodinovou výdrží (v praxi ještě vyšší), nebude nic snadného, ale výrobce má pár nových taháků.
Výdrž trochu zkrátil, uvádí „jen“ 250 hodin nepřerušovaného hraní při připojení skrz dodávaných USB dongle. Druhá generace headsetu ale konečně obsahuje i Bluetooth, takže se může připojit také k mobilu, tabletu a dalším zařízením, kde by to s donglem bylo složité či nemožné. Podporuje přitom kodeky SBC, AAC a AAC-LC, bohužel žádný specializovaný s nízkou latencí, takže pro hraní Bluetooth moc nebude.
HP slibuje plnější zvuk díky novým 53mm měničům (u první generace byly 50mm). U předchůdce byly náušníky z paměťové pěny kryté koženkou, tentokrát zde najdeme prodyšnější mikrovlákno. Konstrukce už není jen hliníková, ale hlavový most používá ocel. Na těle sluchátek najdeme všesměrový mikrofon, ale také odpojitelný směrový mikrofon s lepším zvukem.
Sluchátka lze připojit také kabelem. V balení je USB-C/USB-A pro nabíjení i přenos zvuku a také kabel s 3,5mm jackem pro konvenční připojení. To se bude hodit například k Xboxu, s nímž se Cloud Alpha 2 Wireless neumí spárovat bezdrátově. K PC, Macu, mobilům, PS4, PS5 a Switchi to jde i bez drátů.
Oproti předchůdci je v balení také základnová stanice s RGB podsvícením, otočným knoflíkem a šesti programovatelnými tlačítky. Veškeré funkce, makra a barvy se nastavují v aplikaci HyperX Ngenuity, která slouží též jako ekvalizér. Stanice má potenciál nahradit Stream Deck, avšak kdo už jej má, jen by si za Cloud Alpha 2 Wireless zbytečně připlatil.
HP totiž výrazně zdražovalo. První generace těchto sluchátek se začala prodávat za 200 dolarů, novinka je za 300 dolarů (zhruba 7600 Kč s DPH). To je dvakrát tolik oproti tomu, kolik už dnes po slevách stojí původní Cloud Alpha.
Zdroje a další informace: HP