Indiana Jones and the Great Circle dorazí na PS5 v polovině dubna. Indy se navíc naučí nové triky s bičem i na PC a Xboxu

Po oznámení vývoje PS5 verze hry Indiana Jones and the Great Circle na loňském Gamescomu jsme se nyní konečně dočkali data vydání. Indy na PlayStation dorazí 17. dubna. Pokud si připlatíte za Premium edici nebo Collector's Bundle, získáte přístup s dvoudenním předstihem, tedy už 15. dubna. Great Circle dopadl v recenzích opravdu dobře a řadí se mezi nejlepší hry roku 2024. Na PlayStationu tedy bude určitě o tuto novinku velký zájem.

Oznámení přišlo prostřednictvím vtipného traileru, kde se sešel Troy Baker, dabér herního Indiana Jonese, a Nolan North, jehož hlas můžete znát jako Nathana Drakea ze série Uncharted. Dobře známého dobrodruha přivítal v klubu PlayStationu.

Indiana Jones and the Great Circle bude optimalizovaný i pro konzoli PS5 Pro. Zatím nevíme podrobnosti, jak na nejsilnější konzoli současnosti bude vypadat. Zároveň novinky dorazí na všechny platformy. Indy dostane do rukou schopnosti Open Season a Sleight of Hand. Bič tak bude ještě všestrannější. 15. dubna tyto přídavky dorazí i na Xbox a PC.

Obsahově bude hra totožná s předchozími verzemi. V prémiové edici navíc získáte rozšíření The Order of Giants, digitální artbook a oblek z filmu Chrám zkázy. Sběratelský balíček pak kromě krabičky se hrou obsahuje také steelbook, glóbus se skrytým úložným prostorem, repliku relikvie ze hry a všechny bonusy spojené s prémiovou edicí.