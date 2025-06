Indiana Jones pokračuje ve svém herním dobrodružství. S rozšířením prozkoumáme vatikánské podzemí

Loňský Indiana Jones and the Great Circle odhaluje slibované rozšíření The Order of Giants. Vracíme se v něm do Itálie, konkrétně do Říma a Vatikánu, kde se vydáme prozkoumat podzemní chodby plné tajemství a artefaktů. Jako vždy ale Indy narazí na problémy. Co se ukrývá v podzemí, se dozvíme 4. září, kdy rozšíření dorazí na PC, XSX a PS5. Pokud máte koupenou Premium edici hry, rozšíření si nemusíte dokupovat samostatně.

I když jsme Itálii navštívili už v základní hře, nebudou tvůrci lokace recyklovat. Připravili si nové lokace, hádanky i další druhy nepřátel. Vypadá to, že půjde o pořádnou porci obsahu, protože na Steamu dodatek sám o sobě stojí 35€, tedy nějakých 870 Kč.

Vše začíná setkáním s mladým mnichem Riccim, který se snaží vypátrat záhadný artefakt. Běžný lov pokladů se ale velmi brzy promění v odhalování historie obrů z řádu Nephilim. Celý dodatek se ovšem neodehraje v kobkách, vývojáři slibují i projížďku lodí po řece Tibeře.

„Jedna z nejvíc uspokojujících věcí při vývoji Great Circle byla příležitost vytvořit řád Nephilim, tajné společenství obrů utvořené z potomků padlých andělů, kteří se snaží odčinit hříchy svých předků. Jejich příběh se táhne tisíce let a toto DLC nám dalo příležitost dále rozvinout jejich lore a podívat se na další aspekty, které nebyly zahrnuty v původní příběhové kampani. Pro fanoušky hry je tu něco nového a nečekaného a my se nemůžeme dočkat, až si to lidé budou moci zahrát na vlastní kůži,“ říká vedoucí producent John Jennings.