Iniciativa Stop Killing Games míří k projednání v Evropské komisi. Vydavatelé zpochybňují její proveditelnost

Otázka ohledně vlastnictví videoher se v posledních letech řeší stále častěji. Při životě se drží i hnutí Stop Killing Games, které se snaží zajistit, aby hráči měli přístup k zakoupeným hrám v použitelné podobě i poté, co vydavatel ukončí oficiální podporu. Nyní dosáhlo velkého milníku, kdy jeho evropská občanská iniciativa nasbírala přes 1 200 000 podpisů. Je potřeba alespoň milion podpisů na to, aby se jí Evropská komise zabývala. Jelikož se počítá s tím, že část z nich bude neplatná, stále žádají o podporu. Pokud chcete návrh sami podpořit, čas máte do 31. července na stránkách EU.

Někteří členové komunity se mylně domnívají, že Stop Killing Games chce přinutit vydavatele, aby drželi svoje live service hry v provozu až do skonání věků. To ale není pravda. Cílem iniciativy je, aby si hráči zakoupenou hru mohli zahrát i po ukončení podpory, což znamená, že by měla mít offline mód, privátní servery či jiné řešení.

Přesné podmínky v tomhle ohledu návrh neurčuje. Píše se jen o udržení v použitelném stavu. „Cílem iniciativy není získat vlastnictví uvedených videoher, souvisejících práv duševního vlastnictví nebo práv na zpeněžení, ani iniciativa neočekává, že vydavatel poskytne na uvedenou videohru zdroje, jakmile ji ukončí, přičemž ji ponechá v přiměřeně funkčním (hratelném) stavu.“

Není to ani zdaleka první akce, kterou hnutí pořádá. Už dříve se tato záležitost řešila v jednotlivých státech. Ve Francii, Německu a Velké Británii se stále čeká na výsledek. Při pokusu se situací ohledně "zabíjení" her nepochodilo v USA, Kanadě nebo Brazílii. Od návrhu pro Evropskou komisi si slibují, že by k nějaké změně přeci jen mohlo dojít.

K úspěchu Stop Killing Games se vyjádřila skupina Video Games Europe. Není to žádné malé uskupení, jeho součástí jsou největší jména herního průmyslu, jako je Activision, Microsoft, Epic Games, Nintendo, Sony, Take-Two nebo Ubisoft. Vyjádřila obavy ohledně zavedení požadovaných pravidel. „Privátní servery nejsou vždy vhodnou alternativou, protože by neexistovala ochrana, kterou jsme zavedli za účelem zabezpečení dat hráčů, odstranění nelegálního obsahu a boje proti nebezpečnému komunitnímu obsahu. Odpovědnost by nesli držitelé práv.“

Dodávají také, že ukončení online služeb pro jakoukoliv hru se nikdy nebere na lehkou váhu a vydavatelé vždy zajistí, aby byli hráči řádně informovaní o změnách v souladu s místními zákony. Výraznější obavou je ale spíš potřeba vyšších financí. Některé hry jsou od základu budované čistě pro online hraní a přepracovat je do offline režimu bude vyžadovat spoustu času a peněz.

Spouštěčem byl Ubisoft

Proč se tento problém vlastně tolik začal řešit? Poděkovat můžeme Ubisoftu. Ten se totiž při ukončení služeb pro závodní hru The Crew neobtěžoval vůbec s ničím, vypnul servery, a pokud jste hru měli v knihovně, úplně vám ji z ní odstranil. Právě to byla první jiskra, která dala vzniknout hnutí Stop Killing Games.

Zpráv o vypínání serverů je ale každý rok celá řada. Sony to třeba u propadáku Concord trvalo jen 14 dní. Zrovna minulý týden přišla zpráva z vydavatelství EA, podle které servery pro hru Anthem ukončí provoz 12. ledna 2026 a následně už nebude hratelná.