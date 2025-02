Jak si co nejlevněji zahrát Kingdom Come II? Konzole bude výhodnější než PC. Ale zvažte také cloud

Všude teď čtete o Kingdom Come: Deliverance II a rádi byste se do realistického RPG z českého středověku také pustili? Jaká k tomu vede nejlevnější cesta, pokud žádné herní zařízení nemáte, ale nějaké nové byste si teprve museli pořídit?

Úplně nejnižší pořizovací náklady bude mít cloudová verze, hru si necháte generovat ve vzdáleném datacentru, a vám tam bude stačit libovolný počítač, mobil nebo televizor, kde se budou obraz a zvuk streamovat. Když chcete hru opravdu vlastnit a nespoléhat se na kvalitní internet, je rozumnou volbou konzole. Herní počítač bude vždy dražší, ale zase má i jiné výhody.

Cloud

Logickou je nejlepší streamovací služba GeForce Now. Ta ale momentálně nepřijímá nové členy, tarify se vůbec nedají pořídit, což se v minulosti ještě nestalo. Možná to souvisí se zlepšením kvality a zdražením služeb, kdy Nvidia ještě nestihla provést všechny interní změny. Možná firma upgraduje datacentra na novější generaci grafických čipů Blackwell. Ale teď si zkrátka GeForce Now nevyzkoušíte. Kdyby služba fungovala, tak za 299 Kč měsíčně dostanete rozumný zážitek v rozlišení 1440p60. A za 60 eur (1500 Kč) na Steamu byste si museli koupit PC verzi hry. Hrát se dá s myší + klávesnicí nebo gamepadem.

Alternativou ale může být Xbox Cloud Gaming. Ten není technologicky tak dobrý jako GeForce Now, ale momentálně alespoň funguje. Hra není dostupná v předplatném Game Pass Ultimate. Takže budete potřebovat jednak to (stojí 439 Kč měsíčně) a jednak si musíte koupit hru pro Xbox za 1649 Kč a gamepad. Kvalitní Xbox Wireless Controller stojí od 1249 Kč.

Konzole

KCD 2 vyšlo na Xbox Series i PlayStation 5. Dnes vůbec nemá smysl uvažovat o Xboxu Series X, který je všude vyprodaný a zbylé kusy stojí absurdních 17 tisíc. Hra ale rozumně funguje i na levném Series S, kde běží v rozlišení 1080p30. Na velké televizi to nebude krásně plynulý zážitek, ale hra zase nemá nikterak velké tempo. Series S teď stojí na Smarty.cz 6201 Kč. Hra je ve Storu za 1649 Kč.

PlayStation 5 Slim se prodává od 11 000 Kč, dalších 1649 Kč pak stojí digitální kopie hry. Na PS5 si můžete vybrat režim kvality 1440p30 nebo výkonu 1080p60, takže si zvolíte, jestli chcete více detailů, nebo plynulejší obraz. S PS5 Pro za 20 tisíc můžete mít obojí najednou, ale jen pro hraní KCD 2 je nesmysl takovou konzoli kupovat.

PC

Hra nemá příliš vysoké nároky na hardware, ale ani tak se nevejdete do rozpočtu, za který si pořídíte konzoli. V případě notebooků totiž počítejte s tím, že budete potřebovat nějaký herní model s cenou okolo 20 000 Kč. Model s grafikou kartou GeForce RTX 3050 nebo 4050 vám nicméně zaručí zážitek na úrovni onoho levného Xboxu.

Pokud máte monitor nebo televizor, tak si za 20 tisíc můžete poskládat desktopový herní počítač s mnohem vyšším výkonem. V článku na Živě máme doporučenou sestavu za 18 800 Kč, která hru spustí na střední detaily ve 1440p60 nebo vysoké v poloviční snímkové frekvenci. Kvalita tak bude zhruba na úrovni základního PlayStationu 5 nebo Xboxu Series X.

PC ale pochopitelně můžete využít k jiným účelům než hraní, takže se ty náklady snadno rozpustí v dalších činnostech. A pokud jde o hry, na PC si také můžete dopřát širší možnosti nastavení, podporu ultraširokých monitorů, klávesnic a myší. Nebo třeba modifikací, které hru upravují, usnadňují, případně naopak dělají o něco těžší.