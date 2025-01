Jak pokračuje seriál Arcane? Napoví vám filmeček k úvodu nové sezóny League of Legends

Druhá sezóna Arcane na konci loňského roku přilákala spoustu fanoušků League of Legends i diváků, kterým se svět Runeterry zalíbil právě díky první sérii této adaptace. Závěr nebyl pro všechny úplně uspokojující, ale tím příběhy z LoLka ani zdaleka nekončí.

Tvůrci ze studia Fortiche hned po premiéře řekli, že uvažují o navázání se seriály zasazené v regionech Ionia nebo Noxus. Právě druhý jmenovaný je tím pravděpodobnějším kandidátem, což dokazuje i filmeček Bite Marks, kterým League of Legends otevírá sezónu pro rok 2025.

Pro diváky seriálu se tady objeví několik nových tváří. Hráči ale velmi dobře znají neohroženého Daria, krále trollů Trundla, v souboji se utkala Katarina a pavoučí Elise a celé to uzavřela tajemná dvojice LeBlanc s Vladimirem. Nejvíc prostoru ale dostala jednoznačně Mel, kterou dobře znají naopak diváci, ale příchod do League of Legends ji teprve čeká. Její premiéru můžeme očekávat v jednou z nejbližších patchů.

Není to ale jen o příběhu, League of Legends čeká spousta dalších úprav a novinek. V džungli budete narážet na Atakhana, nové epické monstrum, které podle prvních dojmů z testovacích serverů dává opravdu silné bonusy.

Velké změny přijdou do systému bot, které si můžete vylepšit víc než ve starších sezónách, pokud si v úvodu zápasu jako první připíšete trojici významných cílů. Všechny změny najdete v patch notes. Sezóna jako taková pak startuje 9. ledna v pravé poledne.

V roce 2025 bude Riot testovat nový styl vydávání obsahu. Letošní sezóna je rozdělená na tři části, přičemž každá další odkryje následující část příběhu. Pokud byste se o lore celého světa League of Legends chtěli dozvědět víc, můžete kouknout na videa od českého tvůrce Necrita. Tvoří obsah hlavně v angličtině a jde ve svých rozborech pěkně do detailu.