Jak vám poběží Star Wars Outlaws? Ubisoft zveřejnil hardwarové požadavky své srpnové novinky

Jednou z nejočekávanějších novinek tohoto měsíce jsou bezesporu Star Wars Outlaws, první hra s otevřeným světem z univerza Hvězdných válek. Aby se mohli hráči s předstihem připravit, Ubisoft nyní zveřejnil hardwarové požadavky, ze kterých snadno vyčtete, jak by hra měla běžet na vaší sestavě. Dostali jsme rovnou čtyři varianty nastavení, přičemž v případě toho nejvyššího se neobejdete bez nejnovějších grafických karet Nvidia GeForce RTX 4080 nebo AMD Radeon RX 7900 XTX.

Na to, aby vám hra běžela v rozlišení 2160p na ultra nastavení v 60 FPS, zkrátka budete potřebovat pořádně našlapaný stroj. Jestli se ale spokojíte s minimem, což je v tomto případě rozlišení 1080p při 30 FPS s nastavením grafiky na nejnižší a upscalerem v režimu kvality, budou vám stačit karty Nvidia GeForce GTX 1660, nebo AMD RX 5600XT, které už jsou dnes docela standardní.

Zlatou střední cestou by každopádně měla být třítisícová řada karet od Nvidie, nebo ekvivalent od AMD jako Radeon EX 6700 XT. Doporučenými procesory jsou pak AMD Ryzen 5 5600X 3,7 GHz, nebo Intel Core i5-10400 2,9 GHz. Bez minimálních 16 GB RAM se pak neobejdete v žádném z případů. Požadavky také odhalují, že si na svém disku budeme muset vyhradit 65 GB. Není to tedy úplný obr o stovkách giga, jak bývá zvykem třeba u posledních dílů Call of Duty.