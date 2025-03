Jak věrné je Assassin's Creed Shadows japonské historii. Český samuraj rozebírá nový hit od Ubisoftu

Ubisoft čeká velká premiéra nového Assassin's Creed zítra, kdy vychází na PC, PS5 a XSX. Už během včerejšího večera se do světa rozletěly recenze novinářů. I když nás Shadows spíše zklamaly, ohlasy ze zahraničí jsou z většiny pozitivní a hra se na agregátoru Metacritic usadila na hodnocení 81 % ze 74 recenzí. Kromě hratelnosti a příběhu jako takového se na sociálních sítích také hojně řeší, jak se Ubisoftu (ne)povedlo zpracovat historické Japonsko. Právě toto téma obšírně rozebírá český samuraj Jakub Zeman ve videu, které si připravili kolegové z Reflexu.

Největší pozdvižení vyvolala volba černého samuraje Jasukeho do role jedné z dvojice hlavních postav. Zároveň je to také první protagonista v sérii Assassin's Creed, který je vytvořený podle reálné historické osoby. Existují důkazy o tom, že Jasuke sloužil u dvora Nobunagy Ody jakožto jeho osobní stráž. Mnoho zdrojů, které by černého samuraje probíraly dopodrobna, ale nemáme, takže se ani není čemu divit, že se Ubisoft v mnoha ohledech spoléhal na vlastní domýšlivost.

I když Shadows nepracují s historií naprosto přesně, prý tvůrci překvapivě dobře zvládli zpracovat tehdejší zbraně a výzbroje. Pokud si chcete přidat více na atmosféře, určitě zvolte v nastavení japonský dabing, který se podle všeho povedl. Jakub Zeman vypichuje správné využití vznešených a historických frází, které postavy pronášejí na správných místech a při vhodných příležitostech.

Co se historické přesnosti týče, série Assassin's Creed se už ve starších dílech ani zdaleka nedržela skutečnosti. V historických knihách přeci jen nenajdete nic o tom, jak Ezio Auditore zbušil papeže při souboji o magické jablko z ráje. Je ale dobře, že si dávají práci s udržením tehdejších reálií, co se jiných aspektů hry týče.