Jak dobře vybrat herní konzoli. Kdy se vyplatí PlayStation, kdy Xbox a kdy třeba Nintendo

Připravili jsme návod, ve kterém jsou na prvním místě požadavky hráčů a podle nich doporučíme nejvhodnější herní konzole. Najděte se v charakteristikách, které popisujeme v jednotlivých částech článku, a zjistíte, které herní zařízení bude pro vás nejvhodnější.

Nejoblíbenější herní konzole

Všechny herní konzole v katalogu

Chci ty nejlepší singleplayerové zážitky

Tito hráči se rádi sami na hodiny ztratí v propracovaném příběhu, zapeklitých kličkách scénáře a pozvolna poznávají taje místního lore. Nechtějí být rušeni dalšími hráči, neustále vyskakujícími mikrotransakcemi ani připojením k internetu, i když do singleplayeů se už i tyto neduhy začaly prokousávat.

Není přece nic lepšího, než se vrhnout na dobrodružnou výpravu s celou řadou zvratů. Nebo desítky hodin piplat svého hrdinu v RPG hře, kde na jejich rozhodnutí závisí osud celého světa.

Silné příběhové singleplayerové hry mají i v dnešní době své místo. Příběhovky stále miluje spousta hráčů.

Doporučujeme: Sony PlayStation

Sony se svou konzolí vždy mířilo na nezapomenutelné příběhové zážitky a tuto tradici drží i do nejnovější generace. PlayStation 5 kromě nekompromisního výkonu nabízí bezkonkurenční knihovnu singleplayerových her, které stěží najdete na jiné konzoli.

Pokud si pořídíte PlayStation 5, můžete se těšit na legendární série jako Uncharted, God of War, The Last of Us či Ghost of Tsushima. Mezi nejnovější příběhové chuťovky patří Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War Ragnarök, Final Fantasy VII Rebirth či Marvel's Spider-Man 2. Chystají se i další hrdinové v čele s Wolverinem. Sony prostě ví, jak vyprávět příběhy.

Anebo: Nintendo Switch

Velmi podobný směr po celou dobu své existence drží také Nintendo. Většina exkluzivních her této platformy je také velmi zaměřená na příběhy. Mario, Zelda a celá řada dalších her má komplexní a propojený příběh. Někdy může působit dětinsky, ale umí upoutat. Zahrajte si Tears of the Kingdom a pochopíte, o čem mluvíme.

