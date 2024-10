Jak vznikal S.T.A.L.K.E.R. 2. Xbox ve spolupráci s vývojáři připravil dokument o tvorbě očekávaného pokračování

Ukrajinské studio GSC Game World si při vývoji nového Stalkera prošlo těžkými časy. Práce ale ještě není hotová, vydání je po posledním odkladu naplánované na 20. listopadu pro PC a Xbox Series S|X. Díky dokumentu War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 můžete objevit spoustu detailů ohledně toho, s čím se museli tvůrci za poslední roky potýkat.

Režisérem dokumentu je Andrew Stephan, od kterého můžete znát Power On: The Story of Xbox. Během necelé hodiny a půl dojde na rozebírání mnohých témat včetně války na Ukrajině, kvůli které byli vývojáři nuceni přesunout svoji práci do Prahy. Pro mnohé z nich se tak nový Stalker stal mnohem více osobní.

„Tento film není jen o nejtěžším vývoji hry všech dob. Je o houževnatosti a nezlomném lidském duchu tváří v tvář nepředstavitelným výzvám. Je o důležitosti tvorby v době zkázy... o vzdorném činu, kdy tváří v tvář nepřízni osudu vzniká něco smysluplného,“ řekl k vydání dokumentu Stephan. Kreativní ředitelka Mariia Grygorovych dodává, že to je hra vytvořená za nejvíc stresujících podmínek. „Zažili jsme pandemii, stěhování, kybernetické útoky a především válku, která rozvrací naši vlast.“

Zdroj: TZ