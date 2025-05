Jak vznikala Sicílie pro novou Mafii. Autenticita a cit pro historii jsou na prvním místě

Nový přírůstek do série Mafia nás čeká 8. srpna. Vývojáři ze studia Hangar 13 nám prozradili spoustu detailů o příběhu a postavách, nyní přišla řada na samotné prostředí. The Old Country se odehrává na začátku 20. století na sicilském venkovu. Díky novému videu jsme se dozvěděli, jak probíhala jeho tvorba a čím se bude lišit oproti předchozím dílům.

Největší rozdíl je patrný na první pohled. Místo amerických měst se přesouváme do prostředí, které není tak hustě zastavěné. Na Sicílii narazíme na menší vesničky a samoty. Virtuální Sicílie vznikla s pomocí vlastních materiálů, které tvůrci nasbírali během své návštěvy. „Velká část sicilské krajiny dnes vypadá stejně jako tehdy, takže bylo snadné získat skvělé vizuální reference,“ říká Josh Zammit, zástupce ředitele designu.

Dost jim prý pomohla spolupráce s italským týmem Stormind Games, který je provedl všemi důležitými místy a setkali se díky tomu se spoustou zajímavých lidí. Jako inspirace posloužily také historické fotky. Hráči prý budou překvapeni tím, jak je Sicílie rozmanitá. Mísí se tady několik různých stylů architektury. Na každém kroku na vás dýchá odlišná část historie.

Protagonista Enzo Favara má v oblibě kapesní nože. Materiálů o jejich výrobě a historii se moc nedochovalo, ale tým měl i tak pro jejich věrné zpracování materiálů dost. Navštívili totiž místní dílnu, kde otec se synem stále vyrábějí nože tradičním způsobem, takže mohou vychytat podobu těch virtuálních do posledního detailu. „Každý region má k výrobě nožů trochu jiný přístup. Původ nožů je tak možné geograficky lokalizovat s téměř stejnou jistotou jako původ vína,“ řekl umělecký ředitel Steve Noake.