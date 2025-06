Jaké jsou nové Borderlands 4 a co od nich očekávat? Ptali jsme se vývojářů

Během představení a vyzkoušení nového přírůstku do známé série jsme se měli možnost na pár otázek zeptat i samotných vývojářů. Co nám sdělili? A co nového jsme se o hře dozvěděli z uzavřených prezentací?

Návštěva mnichovského sídla Take-Two nebyla jen o hraní, o kterém jsme psali v minulém článku. Došlo také na dotazy, zajímavé střípky z vývoje a obsáhlé prezentace, které nový díl Borderlands rozebraly do detailu.

Čtvrtý díl Borderlands je samozřejmě největší a nejrozsáhlejší v celé sérii. A také nejdražší. Předchozí díl měl přibližně poloviční rozpočet. Celkové číslo by mělo být něco okolo 200 milionů dolarů, což je slušná suma, za kterou vznikají v Holywoodu ty největší blockbustery.

Právě na velikosti rozpočtu je vidět, jak moc na tuto značku studio sází. Borderlands 4 představují celou novou planetu a množství nových protagonistů. Mapa světa by měla být opět násobně větší, než bylo zvykem a bude rozdělena do 4 regionů. Vaultů k průzkumu zde také bude vícero.

Tvůrci neradi užívají slovo open world, ale noví Borderlands se tomuto pojetí poměrně dost blíží. Hráč má více svobody v postupu hrou. Můžete plnit jednu z hlavních misí a v jejím průběhu se rozhodnout, že vlastně chcete mezi tím prozkoumat vedlejší úkol v lokaci poblíž. Není problém. Odskočit si klidně můžete a následně se v klidu vrátit nebo prostě jít úplně svou cestou a na hlavní linii se na nějaký čas vykašlat. Svět by na tato vaše rozhodnutí měl pružně reagovat.

Z hlavního displeje také zmizela minimapka, kterou nahradil jakýsi průhledný kompas ve vrchní části obrazovky. Kompas vás navádí k cílům, ale ukazuje i pozice nepřátel. Po pravdě mi tento přístup přišel přeci jen přehlednější a intuitivnější.

Lehkých změn doznalo i pojetí příběhu. Ten je trochu vážnější a umírňuje dávkování vtípků. Tvůrci to přirovnali k brokovnici a odstřelovací pušce. Zatímco v předchozích dílech na vás hra chrlila spoustu více či méně povedených vtípků a narážek snad na každém kroku, nyní jich je méně, ale zato více promyšlených a přesněji zamířených. Ale nebojte, o ujeté hlášky Claptrapa nepřijdete.

Nemohl jsem se nezeptat ani na to, že mnoho hráčů si stěžuje, že Borderlands 4 jsou jen dalším ždímáním známé značky a že nenabízí příliš novinek. Dle prvních videí prostě nabízí takřka to samé, jako minule. Na což tvůrci kontrovali, že se pokouší o jakousi organickou evoluci celé franšízy. Kdy si každý hráč vytvoří svůj vlastní, unikátní herní zážitek. K tomu mu budou sloužit ohromné možnosti upravitelnosti jak vaší postavy, tak arzenálu.

Jak padlo v dojmech, zbraně si můžete upravovat do naprostých detailů. To samé platí o levelování postavy. Pozadu ale nejsou ani úpravy kosmetického charakteru. Oblečků, sestřihů a dalších doplňků tu je k dispozici zatraceně hodně. Hra by tak měla být o dost variabilnější a otevřenější různým stylům vašeho postupu.

Zajímavé také bylo, že u některých postav přibydou i skilly, které upřednostní bitky na blízko. Takže nejen střelbou si zde budete krátit chvíli. I boj tváří v tvář by neměl chybět a měl by být propracovanější než dříve.

„O změně stylu ani neuvažovali. Spíše se z něj snaží vytřískat maximum...“

Tvůrci zároveň obhajovali svůj grafický styl. Přeci jen cell shadová grafika, která je s Borderlands spojována od samotného počátku, může být již trochu ohraná. Dle tvůrců jde ale o prvek, který je s celou sérií automaticky propojen a jde tak o jistou poznávací značku. O změně stylu tak ani neuvažovali. Spíše se z něj snaží vytřískat maximum, což vedlo i k tomu, že ve čtyřce přešli na Unreal Engine 5.

Borderlands vždy sázeli na to, že si hru lépe vychutnáte v co-opu. Což pro nový díl platí dvojnásob. Nechybí tak podpora cross-platform hraní. Fajn je také to, že loot zde má každá postava unikátní a nemusíte se tak bát, že vám ty nejlepší kusy vyfoukne kamarád.

Debata se svezla i na filmový propadák Borderlands, který loni žádnou velkou díru do světa neudělal, ba naopak. S rozpočtem někde mezi 110 a 120 miliony USD utržil v kinech jen nějakých 33 milionů. Ptal jsem se tedy, zda se tvůrci nebojí, že by film mohl poškodit i celou značku. Prý to ale nehrozí, ba naopak. Za prvé, tvůrci hry nemají s filmem nic společného. Za druhé i takto bídný film přilákal ke hře nové hráče, což se odrazilo i na prodejnosti starších titulů.

Ještě před pár dny panovalo trochu tajemna okolo ceny. Randy Pitchford tomu moc nepomohl, když prohlásil, že „praví fanoušci si najdou způsob, jak potřebnou částku dát dohromady“. Spekulovalo se o 80€, nakonec Borderlands 4 v základu stojí 70€. Jak už je zvykem, není to jediná varianta. Bez centu za 100€ se prodává Deluxe edice, jejíž součástí je balík Firehawk's Fury se speciálním skinem a Bounty Pack Bundle, se kterým v budoucnu dostanete příběhový dodatek a další přídavky.

V obchodech najdete ještě dražší variantu Super Deluxe edice za 130€ ke všemu zmíněnému přihazuje Vault Hunter Pack s 2 novými hratelnými postavami, rozšířením příběhu a dalším obsahem, který vyjde až dodatečně po vydání hry. Hned při uvedení na trh můžete využít alespoň Ornate Order Pack s několika skiny.

Komunita také hojně začala řešit odhalené hardwarové požadavky pro PC verzi. Podle mnohých názorů nelze opodstatnit, že na hraní jednoduché střílečky se cell shadovou grafikou je potřeba tak výkonná sestava. Jako minimum uvádí Gearbox grafickou kartu RTX 2070 od Nvidie nebo Radeon RX 5700 XT od AMD. Při pohledu na další velké hry z posledního roku se ale v tomhle Borderlands 4 tolik nevymykají trendu.

Je jasné, že čtvrtý díl nebude mít na růžích ustláno. Může z něj být velká pecka, která potěší jak milovníky předchozích dílů, tak i nováčky. Ale také z něj může být propadák jak hrom. Však těch kontroverzí ohledně titulu není úplně málo.