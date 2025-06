James Bond brzy ukáže svoji novou podobu. Začátky agenta 007 uvidíme ve hře First Light

Studio IO Interactive, které se proslavilo sérií Hitman, už řadu let pracuje na hře s Jamesem Bondem v hlavní roli. Poprvé o jejím vývoji padla zmínka v roce 2020, po pěti letech to vypadá, že je konečně čas na pořádné představení. 007 First Light odvypráví nový příběh z Bondových začátků, kde si hráč vyzkouší, co všechno musí agent udělat, aby si vysloužil status 00, jak uvádí stručný popisek na oficiální stránce.

Na více informací nebudeme muset čekat dlouho. Studio totiž chystá první IOI Showcase. Pro naše časové pásmo není zrovna přívětivá, startuje totiž 7. června ve 3:00. Živě ji můžete sledovat na YouTube, Twitchi a TikToku. Máme očekávat nové trailery, ukázky z hraní i segment s otázkami a odpověďmi od vývojářů. Vedle her nám vývojáři hodlají více představit také svůj proprietární engine Glacier.

Kromě nového Jamese Bonda v průběhu noci přijde řada i na další dva tituly. Svůj prostor dostane Hitman, který stále rozšiřuje svoje vražedné eskapády ve World of Assassination. IO Interactive také figuruje jakožto vydavatel u příběhové akce MindsEye, která vychází příští a pracují na ni někteří z bývalých zaměstnanců Rockstar Games. Nedávné preview dojmy nezněly zrovna nadšeně, ale je šance, že MindsEye ještě překvapí.