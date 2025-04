Příští týden vychází hardcore mód pro Kingdom Come 2. Ideální pro hráče, kterým středověk nepřišel dost tvrdý

Po updatu s holičem se do Kingdom Come: Deliverance 2 chystá další slibovaný update, který dostanou všichni majitelé hry zdarma. Příští týden se budete moci pustit do hraní v hardcore módu. Pokud pro vás doposud pokračování Jindrova příběhu nebylo žádnou výzvou, budete mít důvod se do něj pustit ještě jednou. Stejně jako v případě prvního dílu to znamená, že těžší bude takřka vše. Žádné uživatelské rozhraní, při pohledu na mapu nebude vyznačená vaše poloha.

Je to pořád málo? Není problém. Warhorse si i tentokrát připravili set negativních perků, které pod kotlem přitopí ještě o trochu víc. Jeden vám sníží maximální nosnost, s dalším zase musíte častěji jíst. Perky můžete libovolně kombinovat, ale jakmile se jednou pustíte do hraní v hardcore módu, už se s nimi nějak musíte popasovat.

Hardcore mód je druhý ze tří avizovaných updatů zdarma. Ještě nás čekají závody na koních. Poté už přijde řada na placená rozšíření, z nichž si jako první zahrajeme Brushes with Death, kde budeme pomáhat záhadnému malíři. Návštěvníci pražského ComicConu, který se chystá na tento víkend, si ho budou moci vyzkoušet v předstihu. Oficiální datum vydání zatím neznáme.