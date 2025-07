Je to sabotáž! Vedoucí vývoje propadáku MindsEye svaluje neúspěch na vnitřní i vnější vlivy

U řady herních propadáků se důvody jejich neúspěchu dají odhadnout na první pohled. V případě MindsEye na něm mají největší podíl technické chyby a tragická optimalizace. Moc důvěry nevzbuzovala ani podivná reklamní kampaň, neochota studia poskytnout recenzní kopii jakémukoliv médiu a došlo i k rušení placených streamů. Podle Leslieho Benziese, vedoucího projektu, je ale na vině hlavně interní i externí sabotáž.

S tímto prohlášením se měl podělit se zaměstnanci studia Build a Rocket Boy během středečního callu. V podstatě tak zopakoval slova Marka Gerharda, který figuruje na pozici co-CEO. Ten už po uvedení preview článků před vydáním hry říkal, že se někdo snaží hru i studio záměrně poškodit. Nedlouho poté mu oponovala společnost IO Interactive s tím, že tomuto scénáři nevěří.

Když se člověk podívá na to, jak MindsEye vypadá i po několika patchích, je okamžitě jasné, že tady žádná sabotáž ani nebyla potřeba. Hromada chyb, málo obsahu a nezáživný příběh, který jste prošli za jeden večer. Na Metacritic aktuálně MindsEye sedí na hodnocení 38 %, zatímco na Steamu mu 1 885 hráčů nadělilo pouze 37 % pozitivních hodnocení.

Netrvalo to dlouho od vydání hry a začaly se objevovat spekulace o snižování stavů vývojářského týmu. Podle informací webu IGN dostalo přibližně 300 zaměstnanců email ohledně rizika propuštění. Při součtu interních a externích pracovníků tvoří tým zhruba 500 lidí. Stejné emaily prý měli dostat i členové studia PlayFusion, které od loňského roku spadá pod Build a Rocket Boy. Měli v plánu letos vydat vlastní novinku, rychlou FPS střílečku Ascendant. Jestli se s ní stále počítá, zatím nevíme.

Část týmu stále doufá, že se karta obrátí a dostanou možnost MindsEye dotáhnout do stavu, kdy by se za něj nemuseli stydět. Vývojáři, kteří ve studiu zůstanou po snižování stavů, budou dále pracovat na updatech a ladit optimalizaci. Podle všeho stále platí i plány na přidávání nového obsahu včetně multiplayeru. Docela ale pochybujeme, že to v tomto stavu budou stíhat v předem avizovaných termínech.