Jeden hráč ve virtuální realitě, druhý na mobilu. Elsewhere Electric je unikátní kooperace, kde společně řešíte hádanky

Nedávno vyšel kooperační hit Split Fiction, který musíte hrát ve dvojici. Stejně tak spoluhráče budete potřebovat i v nově oznámené hře Elsewhere Electric, ale tady bude společné hraní fungovat zase trochu jinak. Jeden hráč bude prozkoumávat prostory podzemní elektrárny s VR headsetem na hlavě, zatímco druhý mu bude pomáhat s řešením hádanek skrz mobilní aplikaci.

Elsewhere Electric vyjde letos v létě na Steamu a v obchodě Mety. Mobilní aplikaci pak najdete na Androidu i iOS. Stylem hraní připomíná kooperaci Keep Talking and Nobody Explodes, ve které jeden z hráčů navádí druhého při zneškodňování bomby. Tentokrát se ale místo toho budeme snažit vrátit do provozu jeden z objektů zdejší energetické společnosti.

Není to ale jen ta malá bouda na povrchu. Postupně se skrz těžší a těžší hádanky dostaneme do nižších pater, během čehož zároveň odhalíme tajemství toho, odkud se tato energie vlastně bere. Cesta je to ale náročná a jeden bez druhého nemáte šanci rozlousknout ani základní hlavolamy.

Na hře pracuje tým z Games by Stitch, který má z posledních let bohaté zkušenosti s virtuální realitou. Vydali například hororovou adventuru Broken Spectre nebo únikovku Flow Weaver.