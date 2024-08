Jeden prsten vládne všem. Nejlepší deskové hry na motivy Pána prstenů

Pán prstenů je silná licence, která se propisuje také na trhu deskových her. Vybrali jsme pro vás 14 z nich napříč nejrůznějšími žánry, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Najdete zde epické strategie, karetky, figurkovky i pohodové rodinné hry.







Válka o Prsten (druhá edice) Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: 12+ ● Herní doba: 180 minut ● Jazyk: čeština (REXhry) ● Cena: 2 999 Kč Jednou z největších událostí na české deskoherní scéně bylo vydání druhé edice legendární strategické hry Válka o Prsten. Tato epická záležitost vás zavede na konec třetího věku, kdy Středozem ohrožuje Sauron. Proti sobě tak stojí Svobodné národy usilující o poražení zla a nastolení míru na straně jedné a Stín, jenž si chce podmanit celou Středozem, na straně druhé. Válka o Prsten nabízí epický herní zážitek, jenž je však vykoupen složitějšími pravidly a dlouhou herní dobou. Specifický je zde také způsob provádění akcí. Na začátku každého kola si hráči hodí svými akčními kostkami a podle toho, jaké symboly na nich padnou, takové akce budou moci provádět. Častokrát se vám proto stane, že budete muset své původní plány upravit a přizpůsobit situaci. Budete hlavně budovat armády, přesouvat je a bojovat, zároveň se však hrou proplétá také příběh Společenstva prstenu. Svobodné národy totiž ovládají hrdiny Společenstva, v jejichž středu jde i Frodo s prstenem. Společenstvo se tak snaží uchránit Froda před nebezpečím a umožnit mu vhodit prsten do výhně v Hoře osudu, zatímco Sauron se pokouší Froda zkorumpovat a přinutit ho odevzdat prsten zlu. V obří krabici najdete velkou mapu a hromadu figurek – na stole tak Válka o Prsten vypadá opravdu monumentálně. Skvělou zprávou je, že české vydavatelství REXhry nezůstalo pouze u základní krabice, ale přineslo na trh také několik rozšíření a podložku v podobě playmatu. Pokud by vás tedy hra naprosto uchvátila, můžete si herní zážitek vyšperkovat.

Pán prstenů: Karetní hra Počet hráčů: 1-2 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 90 minut ● Jazyk: čeština (Blackfire) ● Cena: 1 400 Kč až 1 849 Kč Pokud máte rádi karetní hry a zároveň máte blízko k univerzu Pána prstenů, už jste dost pravděpodobně o této hře někdy slyšeli a dost možná ji i vlastníte. Pán prstenů: Karetní hra je zkrátka pojem, o jehož kvalitách a oblibě svědčí i fakt, že je tu s námi už skoro 15 let a jeho revidovaná edice stále vychází. Základní krabice nabízí 3 scénáře, které si můžete projít buď v sólu, nebo ve dvou hráčích. Pokud by vám to nestačilo, můžete vybírat z celé řady dalších větších či menších rozšíření. Zavítat můžete do Šedých přístavů, zúčastnit se obléhání Annúminasu, čelit nástrahám Trpasluje a samozřejmě nechybí ani možnost projít si kompletní příběh knižního Pána prstenů i Hobita. Každý hráč si vezme 1-3 hrdiny a balíček karet, s nimiž bude hrát. Dále se připraví balíček setkání, v němž na vás čekají nepřátele a různé nemilé události. Přečtete si začátek daného scénáře a můžete začít hrát. Každý scénář se skládá z několika aktů, příběh se přitom může větvit na základě vašich rozhodnutí nebo toho, jak se vám bude dařit. Mechanicky je karetní Pán prstenů jednoduchý, obtížnostně však budete mít mnohdy co dělat, abyste úspěšně splnili scénář. Přestože mechaniky jsou vždy stejné, náplň misí je dost různorodá a dočkáte se také příběhových zvratů. Na své si pochopitelně přijdou ti, kdo si rádi vylaďují svůj hráčský balíček. Pokud vás však tahle kratochvíle míjí, můžete si najít již vytvořené na internetu a hrát s nimi.

Pán prstenů: Výprava k Hoře osudu Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 10+ ● Herní doba: 50 minut ● Jazyk: čeština (Albi) ● Cena: 849 Kč až 999 Kč Výprava k Hoře osudu je srpnová novinka od vydavatelství Albi. Jedná se o kooperativní rodinnou hru, která je ideální na hraní s menšími dětmi či nenáročnými hráči. Ujme se zde role Společenstva prstenu, s nímž budete muset překonávat všechny nástrahy známé z předlohy a na konci vašeho snažení bude nelehká zkouška vůle v podobě zahození prstenu do Hory osudu. Na své cestě potkáte přátelské postavy, které vám při putování pomohou, ale zároveň na vás budou ze stínů vyskakovat také nepřátelé od skřetů a skurutů až po nazghûly. Obtížnost hry si přitom můžete modifikovat a udělat si ji snazší, nebo naopak obtížnější. Pokud zrovna nebudete po ruce mít nějakého spoluhráče, můžete vyzkoušet také sólo variantu. Titul zaujme také svým vizuálním zpracováním, které má blíže ke knihám než k filmům. Herní mapa vypadá na stole moc pěkně, ačkoli fanoušci Pána prstenů si všimnou, že neodpovídá geografii Středozemě (na což však tvůrci upozorňují v pravidlech). Podtrženo a sečteno je Pán prstenů: Výprava k Hoře osudu moc pěkná a nenáročná záležitost s příjemnou pánoprstenovskou atmosférou.

Válka o prsten: Karetní hra Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: 11+ ● Herní doba: 120 minut ● Jazyk: čeština (REXhry) ● Cena: 869 Kč až 1 248 Kč O oblibě strategie Válka o prsten svědčí také to, že v roce 2022 vyšla její upravená karetní verze. Základní premisa zůstala stejná, tedy jedná se o kooperativní hru pro 2-4 hráče, kde proti sobě stojí Stín (Sauron a Saruman) a Svobodné národy (Aragorn a Frodo). Bitvy, které jsou v původní strategii, jsou tady extrahovány do podoby boje o lokace. Do nich pak obě strany vykládají své armády, postavy či jejich vybavení a snaží se druhou stranu porazit. Zúčastníte se ikonických událostí známých z předlohy, jako je například obrana Minas Tirith nebo bitva o Helmův žleb. Milovníci knih jistě ocení scénářové hraní. Vyzkoušet můžete kratší varianty pro 1-2 hráče, ale také projít kompletní příběh celé trilogie ve 2-4 hráčích. Protože se Válka o prsten: Karetní hra těší velké oblibě hráčů, dočkala se v nedávné době rozšíření s podtitulem Proti Stínu, jež umožňuje jednak kooperativní hraní proti automě a také sólo variantu. Vizuální zpracování se nese ve stejném stylu jako v případě Války o prsten a Honby za prstenem (aby také ne, když všechny hry patří pod stejné vydavatelství). Očekávejte tedy grafiku čerpající inspirace spíše z knih než z filmové série.

Pán prstenů: Putování po Středozemi Počet hráčů: 1-5 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 60 minut ● Jazyk: čeština (Blackfire) ● Cnea: 1 760 Kč až 2 599 Kč Dobrodružná hra s kampaní ve světě Pána prstenů a k tomu hromada figurek? To musí být splněný sen všech fanoušků Tolkienova světa! Středozem sužují bandy krvelačných skřetů a i na dříve poklidných místech přestává být bezpečno. Společně se svou družinou budete muset toto nebezpečí odrazit a vystopovat samotného vůdce skřetů. Ale pozor, nebudou vás ohrožovat jen skřeti, budete se muset mít na pozoru také před divokými vrrky či silnými a velkými zlobry. Kromě základní hry existuje i několik rozšíření, která vás zavedou například do morijských dolů. Putování po Středozemi je kooperativní kampaňovou hrou (hrát však můžete i v sólu), kterou kompletně řídí aplikace. Tu si zadarmo stáhnete na své zařízení. Nejpohodlnější je hraní na tabletu. Zvolíte si základní kampaň, vyberete postavy a dál už vás aplikace sama povede. Bude řídit herní události, souboje, vylepšování postav během hraní a mnoho dalšího. Řada hráčů deskových her se k deskovkám s aplikací staví skepticky, v tomto případě – stejně jako v sesterském Panství hrůzy – to ale všechno funguje tak, jak má. Herně je v této záležitosti zajímavá mechanika testů. Ty na vás čekají prakticky při jakékoli interakci – provádíte soubojové testy, jestli zasáhnete nepřítele či se mu naopak vyhnete. Testy při prohledávání okolí, rozhovory s postavami a tak dále. Oproti celé řadě podobných her však neházíte kostkou, ale taháte karty ze svého balíčku schopností a úspěšnost závisí na tom, kolik úspěchů si vytáhnete na kartách. Svůj balíček si pak můžete vylepšovat během hraní jednotlivých misí při fázi vylepšování postav, takže na své si zde přijdou i RPGčkáři a deckbuildeři.

Pán prstenů Similo Počet hráčů: 2-8 ● Doporučený věk: 7+ ● Herní doba: 10 minut ● Jazyk: čeština (Albi) ● Cena: 275 Kč až 436 Kč Oblíbená série deduktivních karetních her Similo má ve svém portfoliu také známé licence a jednou z nich je Pán prstenů. Similo je nejjednodušší a nejrychlejší hrou v našem výběru. Odehráno budete mít za méně než 10 minut. V této hře se jeden hráč ujme role napovídače, který svým spoluhráčům napovídá jednu postavu. Vtip je v tom, že k tomu může použít pouze omezený počet karet ostatních postav. V každém z pěti kol tak na stůl vyloží jednu kartu a řekne, že cílová postava buď má něco společného s vyloženou postavou, nebo naopak nemá. Hádači poté odstraní jednu, dvě, tři a čtyři karty až jim zůstanou poslední dvě. Pokud by hádači kdykoli během hraní odstranili cílovou kartu, partie končí prohrou. Similo má výhodu v tom, že je rychlé, vysvětlené během minuty a zahrajete si ho prakticky s každým (ideálně tedy s někým, kdo zná Pána Prstenů). Pozornost si zaslouží také ilustrace, jež čerpají z filmů a přidávají svůj vlastní „similovský" vizuál. V češtině vyšlo hned několik různých verzí a vy je můžete libovolně kombinovat, takže můžete například kartičkami zvířat napovídat postavy z Pána prstenů a naopak.

Pán prstenů: Kniha dobrodružných her Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 10+ ● Herní doba: 160 minut ● Jazyk: čeština (Ravensburger) ● Cena: 1 469 Kč Již brzy se na pulty obchodů dostane titul Pán prstenů: Kniha dobrodružných her od Ravensburgeru. V 8 kapitolách v ní projdete celý příběh Pána prstenů; každá kapitola představuje nějaký klíčový bod hlavního příběhu. Těšit se tak můžete cestu z Kraje do Roklinky, útěk z dolů v Morii či bitvu u Helmova žlebu. Každá kapitola navíc přináší také zvláštní pravidla. V závěrečné epické bitvě budete například velet armádám a zároveň navigovat Froda do srdce Hory osudu. Dočkáte se také ikonických scén filmu; u Helmova žlebu tak budete například házet s Gimlim. V krabici s hrou skutečně najdete velkou lepenkovou knihu – na jejích stránkách se pak odehrávají dobrodružství. Příjemným bonusem jsou také figurky hlavních hrdinů. Ty jsou provedeny netradičně v křiklavých barvách. Díky tomu však na první pohled poznáte, o jakou postavu se jedná (protože jinak jsou od sebe třeba hobiti těžko k rozeznání). Pravidlově je Kniha dobrodružných her jednoduchá na naučení i na pochopení, to z ní dělá automaticky aspiranta na rodinnou hrou. Určitě se ale neztratí v rukách každého, kdo má rád Pána prstenů. Tvůrcům se podařilo propojit hru s tématem a výsledkem je nenáročná dobrodružná hra, která moc pěkně vypráví tento světoznámý fantasy příběh.

Lord of the Rings – Confrontation Počet hráčů: 2 ● Doporučený věk: 12+ ● Herní doba: 30 minut ● Jazyk: angličtina Lord of the Rings - The Confrontation je už poměrně starší kousek, který se však v brzké době dočká reedice. Jedná se dvojkovku, v níž budete muset maximálně zapojit své mozkové závity. Jeden hráč ovládá postavy Společenstva a snaží se

Pokračování 9 / 14 Honba za prstenem Počet hráčů: 2-5 ● Doporučený věk: 13+ ● Herní doba: 180 minut ● Jazyk: čeština (REXhry) ● Cena: 999 Kč Honba za prstenem se řadí do žánru her se skrytým pohybem, kterých na trhu zase až tolik není. Pamětníci si možná vzpomenou na Fantoma staré Prahy, případně novější Běsnění Drákuly. Princip je ve všech těchto hrách stejný – jeden hráč hraje postavu, která se skrytě pohybuje po plánu, a ostatní se ji snaží najít a dopadnout. Honba za prstenem je však specifická v tom, že má dvě dějství. V tom prvním jeden hráč ovládá Froda a snaží se dostat se do Hůrky dřív, než ho dopadnou nazghûlové. Ať už tato partie dopadne jakkoli, po jejím skončení začíná dějství druhé, v němž se Frodo musí dostat z Hůrky do Roklinky. Tentokrát ale hráč ovládající Froda hraje spíše za Gandalfa a snaží se pomocí čaroděje nagzhûly pátrající po prstenu zmást a svézt ze stopy, aby Frodo v pořádku dorazil k Elrondově radě. Nutno podotknout, že první dějství Honby za prstenem je lepší a dost možná ani nebudete mít motivaci zahrát si to druhé. Na druhou stranu je příjemné, že si hru můžete uložit a k druhému dějství se vrátit třeba za pár dní. Kromě netradičního rozdělení se hra může pyšnit také stylovým vizuálem, jenž se odkazuje na knižní předlohu. V krabici najdete také 7 miniatur: Gandalfa, Froda a pět černých jezdců. Je faktem, že tento styl se řadě hráčů nelíbí, jak se můžete dočíst na internetových fórech, zároveň se ale najde také početný tábor obdivovatelů.

Pokračování 10 / 14 Middle-Earth Strategy Battle Game Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: - ● Herní doba: 120 minut ● Jazyk: angličtina Svého zástupce v našem článku má také společnost Game Workshop, která je známá především díky Warhammeru. V jejich stáji figurkových her však najdeme i tuto záležitost ze světa J. R. R. Tolkiena. Jedná se o klasickou figurkovku, v níž má každý z hráčů armádu, kterou si sám poskládá. Vybírat můžete z velkého množství jednotek jak na straně Svobodných národů, tak na straně Stínu. Samozřejmostí je špičková kvalita těchto miniatur – tak jak jsme na to u Games Workshop zvyklí. Dokoupit si můžete i figurky hrdinů a nejrůznější scény. Můžete si tak například koupit celé Společenstvo prstenu, Stromovouse, Balroga, bitvu o Osgiliath obsahující jak miniatury, tak terén a spoustu dalšího. Primárně se jedná o skirmishovku, hrát ale můžete i další módy, v nichž máte stanovenou maximální cenu armády nebo třeba scénáře. Jako u každé figurkovky je tady však nevýhodou vysoká pořizovací cena. A věřte, že jakmile jednou do něčeho takového spadnete, určitě nezůstane jen u starter setu... Pokud se navíc posléze vrhnete i na barvení miniatur, počítejte s tím, že ve hře necháte klidně i nižší desítky tisíc.

Pokračování 11 / 14 The Battle of Five Armies Počet hráčů: 2 ● Doporučený věk: 12+ ● Herní doba: 120 minut ● Jazyk: angličtina Cena: 2 249 Kč až 2 299 Kč Jak zkušení tolkienologové jistě poznali z názvu hry, The Battle of Five Armies se odehrává ještě v průběhu děje Hobita a přenese vás do největší bitvy této útlé knihy. Hra je určená pro dva hráče, jeden z nich se ujme role obránců Osamělé hory, tedy trpaslíků, elfů a lidí. Druhý hráč pak dostane pod velení armády Stínu, tedy skřety a vrrky. Podobně jako ve Válce o prsten, i v tomto případě jsou vaše akce řízeny pomocí kostek (jedná se totiž o stejné autory). Bitva pěti armád je však na rozdíl od Války o prsten zaměřena výhradně na samotný boj. Budete tedy verbovat jednotky, pohybovat jimi, útočit a případně se bránit. Budete tak trochu ochuzeni o příběh kolem Společenstva prstenu. Na druhou stranu má hra jednodušší pravidla a také hrací doba není tak dlouhá. Oproti Válce o prsten by také mohlo být nevýhodou to, že hra není lokalizovaná do českého jazyka. V krabici najdete více než 100 plastových miniatur včetně figurek postav známých z Hobita. Nechybí tu třeba Pán orlů, Thorin Pavéza, Bilbo Pytlík, Bard nebo vůdce armád Stínu Bolg. Jestliže se vám tento výčet zdá být poněkud nevyvážený směrem ke straně Stínu, tak máte pravdu. Strana zla je ve hře celkově ve slabší pozici a má těžší podmínky vítězství. Jejich jedinou možnosti je Svobodné národy zkrátka převálcovat silou.

Pokračování 12 / 14 Magic the Gathering: Lord of the Rings Počet hráčů: 2-8 ● Doporučený věk: 12+ ● Herní doba: 20 minut ● Jazyk: angličtina Svět karetní hry Magic se už spojil s celou řadou silných licencí, z těch nejnovějších můžeme jmenovat například Assassin's Creed nebo Fallout. Před nedávnem se své vlastní edice dočkal také svět J. R. R. Tolkiena, jež nese podtitul Tales of Middle Earth. Hru si můžete zakoupit ve všech obvyklých typech balení od draft boosterů, přes set boostery až po commander balíčky či bundly. V jednotlivých balíčcích pak najdete známé postavy, předměty, lokace či události. Specialitou edice jsou sériové karty, kterých je jen omezený počet. Tato limitovaná verze se týká například prstenů. Samozřejmostí jsou klasické i foliované karty. Pokud byste v hraní Magiců nebyli zběhlí a tápali nad všemi těmi boostery a bundly, bude pro vás ideální volba starter kit, který obsahuje dva kompletní balíčky určené pro plnohodnotnou hru dvou hráčů a navrch také kódy digitální platformy MTG Aréna.

Pokračování 13 / 14 EXIT: Pán Prstenů – Stíny nad Středozemí Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 10+ ● Herní doba: 90 minut ● Jazyk: čeština (Dino) ● Cena: 306 Kč až 639 Kč Série únikových her EXIT není na českém trhu žádnou novinkou a vyzkoušet si můžete celou řadu dílů. Jedním z nich je i exitovka zasazená do prostředí Pána prstenů. Alfou a omegou jsou v tomto žánru samozřejmě nejrůznější logické a postřehové hádanky, zároveň je ale celé vaše hádání zasazeno do dějového rámce, v němž budete chodit po Středozemi a plnit úkoly od Gandalfa tak, abyste pro Froda získali co nejvíce času potřebného k dovršení jeho nelehkého úkolu. Hra funguje jako kterýkoli další titul z této řady. K dispozici tedy budete mít zápisník, karty rébusů, karty předmětů, dešifrovací kotouč a karty nápověd. Obtížnostně by měly Stíny nad Středozemí patřit k těm lehčím únikovkám. To však neznamená, že hru prosvištíte na jedno podívání se na rébus. Pokud byste však přece jen tápali déle, než by bylo zdrávo, můžete se podívat na kartičky nápověd, přičemž nápovědy jsou tady dokonce odstupňovány. První nápověda vám poskytne prvotní vodítko, druhá nabídne konkrétnější pomoc, a kdybyste si přesto vůbec nevěděli rady, můžete se podívat i na celé řešení. Jakmile se vám podaří vyluštit všechny rébusy, můžete si do tabulky zapsat výsledný čas a počet karet nápověd, které jste využili. Pokud však nejste soutěživý typ, s klidem můžete stopování času i počítání nápověd přeskočit a luštit jen ve chvílích, kdy na to budete mít náladu.

Pokračování 14 / 14 Pán prstenů: Duel o Středozem (v přípravě) Závěrem našeho článku pro vás máme tip na titul, který vyjde až na podzim, ale už nyní je hráčskou obcí velmi netrpělivě očekáván. Jedná se o karetní dvojkovku Pán prstenů: Duel o Středozem. Mechanicky tento titul vychází z oblíbené karetní hry pro dva hráče 7 divů světa: Duel, jež je považována za jednu z nejlepších dvojkovek vůbec. V tomto případě však budou hráči v roli Saurona a Svobodných národů bojovat o osud Středozemě. Pod hrou je podepsáni autoři původního konceptu, tedy Bruno Cathala a Antoine Bauza. O grafické zpracování se pak postaral Vincent Dutrait, jehož tvorbu můžete znám například z Hledání Eldoráda. V češtině můžete Pána prstenů: Duel o Středozem očekávat 4. října 2024.

