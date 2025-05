Jen pro ty nejodvážnější stratégy. Paradox představil velkolepou strategii Europa Universalis V

Vydavatelství Paradox Interactive patří mezi největší jména, co se žánru velkolepých strategií týče. Určitě jste někdy slyšeli názvy Crusader Kings, Hearts of Iron a samozřejmě i Europa Universalis. Právě poslední jmenovaná série chystá pokračování, které má koncept historické strategie udělat zase o něco peprnější. Dostali jsme trailer a řadu obrázků, na datum vydání stále čekáme. Prozatím nám musí stačit „Paradox vydá EU V již brzy“.

Europa Universalis V staví na základech nejnovějších generací velkolepých strategií. Tým Paradox Tinto na ní pracuje přes pět let a hodlá už tak rozsáhlé možnosti rozšířit snad ve všech směrech. Herní mapa bude detailnější. Přesněji na ní vyobrazí velikosti kontinentů a rozmanitost topografii. Díky tomu se mohou utvořit stovky společenství. I tentokrát se do historického dění můžeme zapojit rovnou jako král kterékoliv země, nebo začít od nižších ranků a na vyšší posty se postupně vypracovat.

Historie si celkově užijeme víc. Zatímco čtyřka začíná rokem 1444, v pátém díle se do utváření dějin pustíme na začátku stoleté války, tedy roku 1337. Vře to obzvlášť ve Francii, kde probíhají tahanice o trůn. Jestli se do nich sami zapojíte, nebo z dálky budete sledovat, jak se to vyvrbí, je na vás. Jednou ale nastane situace, kdy se stanete součástí důležitých momentů. V průběhu hraní dojde na tisíce událostí, které dynamicky reagují na stav hry.

Paradox rovnou změní i některé ze základních systémů, které byly postaveny na provinciích. Místo nich bude záviset hlavně na samotné populaci. Každá část vašeho panství má obyvatelstvo vyobrazené do detailu, spravujete jeho kulturu i náboženství. Hra vám neklade omezení. Můžete přejít k centralizaci nebo dát svým lidem větší volnost. Budete tolerantní k ostatním náboženstvím, nebo prosadíte jednu pravou víru? Podobnou otázku si můžete položit i pro další důležitá témata.

Ještě než přejdete k pravidlům a tvorbě zákonů by to ale chtělo zajistit, aby vaše panství vůbec fungovalo. Některé budovy potřebují k provozu specifické suroviny, které na svém území nemusíte mít. Tady přichází na řadu systémy obchodu a diplomacie. Nebo si raději to, co potřebujete, vezmete násilím?