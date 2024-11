„Jestli si nejste jisti, kdy budou DLC ke hře k dostání, neměli byste na Steamu nabízet season pass,“ vzkazuje Valve vývojářům

Steam v minulosti už několikrát změnil své podmínky či pravidla tak, že z nich benefitují hlavně zákazníci. Máme tady další takový případ. Tentokrát se týká season passů, které v posledních letech nechybí u žádné velké hry. Hlavně Ubisoft je má v oblibě. Pokud budou chtít vydavatelé na Steamu dodatečný obsah nabízet v tomto stylu nadále, musí dodržovat nová pravidla.

Nejzásadnější novinkou je to, že vydavatel musí jasně dát hráčům vědět, jaká DLC v rámci season passu vyjdou, přibližné období vydání a alespoň hrubý popis obsahu. Minimálně tak vždy budeme vědět čtvrtletí, kdy by měla další část season passu vyjít.

Valve si v podmínkách nechává prostor pro manévrování a uvádí, že mohou nastat výjimky. Ty se ale týkají jen společností, se kterými má Valve dlouhodobě kladný vztah a zároveň za sebou mají bezproblémovou historii.

„Nabízením season passu slibujete budoucí obsah. Při uvedení season passu budete požádání, abyste se zavázali k dodržení období vydání každé části obsahu. Toto období je závazkem vůči zákazníkům i společnosti Steam.“ Je jasné, že občas okolnosti nepřejí, a tak se musí DLC odložit. To lze v rámci season passu udělat jen jednou a odklad může být maximálně o tři měsíce. Pokud je potřeba víc, musí to vydavatel řešit přímo se Steamem.

Jestli náhodou toto pravidlo některá z her poruší, Valve může zasáhnout i bez toho, aby si stěžovali sami hráči. Výsledkem může být stažení season passu z prodeje, vracení peněz za nedodaný DLC obsah a další postihy. „Pokud nejste připraveni přesně mluvit o obsahu zahrnutém v každém DLC a kdy bude každé DLC k dostání, neměli byste nabízet season pass na Steamu.“

Pak tady máme ještě další doplňková pravidla pro vydávání season passů. Jakmile si ho hráči mohou koupit, musí být k dispozici alespoň jedno DLC. Výjimkou je případ, kdy se prodává jako součást předobjednávek. U takového scénáře platí ono pravidlo o dostupnosti jednoho DLC v moment, kdy skončí fáze předobjednávek.

Vydavatelům a vývojářům to nejspíš znepříjemní fázi plánování nového obsahu. Pro zákazníky to je ale každopádně dobrá zpráva. Jak uvádí Valve, season pass je v podstatě předobjednávkou pro DLC obsah, se kterou může hráč dostat lepší cenu či menší přídavek zdarma. Proto by mělo být jasné, kdy by měl být obsah, za který si předem zaplatí, k dostání a co vlastně bude zahrnovat.