Jurassic Park: Survival se po odmlce ozývá s náhledem do zákulisí vývoje. Navštívíme místa, která film neukázal

Dobrodružná hra navazující na filmový Jurský park se nám poprvé ukázala na konci roku 2023. Od té doby ale zůstalo ticho po pěšině a ani po necelých dvou letech od oznámení pro nás nemají další plnohodnotnou ukázku a Survival se neukáže ani příští týden na Gamescomu. V novém videu alespoň můžeme nahlédnout do zákulisí vývoje.
Jurassic Park: Survival je akce z pohledu první osoby, ve které se zhostíme role doktorky Mayi Joshi v podání herečky Payal Mistry, která zůstala uvězněná na ostrově Isla Nublar. Tvůrci plynule naváží na předlohu, události herního příběhu se odehrávají hned den po původním Jurském parku.
Vývojáři si dávají záležet na tom, aby v Survivalu byl každý fanoušek dinosaurů jako doma. Samotné prehistorické potvory se snaží zpracovat tak, aby bylo jasně zřetelné, jak nebezpečné jsou. Předlohy se hodlají držet ve všech detailech. Jdou až do takových podrobností, jako je identické rozmístění předmětů na stolech v laboratoři.
I když spousta míst bude fanouškům filmů povědomých, v Survivalu budeme moci navštívit i části ostrova, které jsme ve Jurském parku neviděli. Mezi nimi je třeba hotel, ve kterém právě probíhá rekonstrukce.