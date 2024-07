Kdo je Emio? Nintendo vydalo tajemný teaser, nejspíš láká na oznámení nového hororu

V posledních letech není žádným překvapením, že Nintendo i své větší novinky představí nečekaně skrz sociální sítě. Tentokrát se ale děje něco trochu jiného. Bez dalších informací vypustili do světa krátké video s jednoduchý, nic neříkajícím názvem Emio. Po sítích se nyní šíří #WhoIsEmio a komunita horlivě spekuluje o tom, co se to vlastně chystá. Podle záběrů to vypadá, že se chystá odhalení nového hororu.

V teaseru se objevuje pouze muž v kabátě s papírovým pytlíkem na hlavě, na kterém je nakreslený obličej. Na závěr ho na scéně vystřídají japonské znaky, které podle Google překladače znamenají "muž, který se směje". Na japonských stránkách Nintenda můžete najít stejnou frázi.

Zatím můžeme opravdu jen spekulovat. Více informací k dispozici není. Těžko říct, jestli je to přímo projekt Nintenda nebo na něm spolupracují s jiným studiem. Bylo by ale opravdu nečekané, kdyby zrovna Nintendo přišlo s hororovkou vzhledem k tomu, že tuto společnost máme spojenou hlavně s rodinnými a pohádkovými hrami. Změna by to ale byla určitě vítaná. Různorodost přeci jen ničemu neuškodí.