Kdyby GTA vypadalo jako anime. Tenhle popis přesně sedí na nově představenou hru Ananta

Hry z asijských trhů k nám začínají prosakovat čím dál víc. S grafikou ve stylu anime slavil úspěch Genshin Impact, letos se přidalo Wuthering Waves nebo Zenless Zone Zero. Čínský NetEase nyní představuje další novinku, která po prvním zhlédnutí připomene sérii GTA. Očividně si vypůjčili i pár momentů z traileru na netrpělivě očekávaný šestý díl. O hratelnosti a mechanikách toho zatím moc nevíme, má jít o free-to-play RPG s dynamickými souboji, které připomenou kung-fu filmy.

Není to ale jen GTA, jedna ze scén dá vzpomenout třeba na Spider-Mana. Kombinací toho všeho má Ananta být městským RPG. O jeho existenci víme už přes rok. Jako Project Mugen se ukázal na loňském Gamescomu, nyní mění název a chystá se na první sérii testování, která proběhne začátkem roku. Bohužel pro místní hráče půjde o offline event v Chang-čou, takže pokud se vám zrovna nechce na výlet do Číny, budete na Anantu muset počkat. Snad v příštím roce by měla vyjít v plné parádě.

Zhostíme se role agentů jednotky A.C.D. v Nova City. Město v sobě má kloubit humor a záhady, během kterých budeme bojovat proti stoupencům Chaosu. Naším úkolem je jednoduše ochrana lidstva. Nebude to ale neustále jen o práci. V traileru se na chvíli mihnou i vedlejší aktivity. Můžete vyrazit na party do klubu, navštívit knihovnu nebo museum.

Ananta se oproti ostatním anime hrám podobného stylu bude snažit odlišit právě otevřeností. Platformami ale vybočovat nehodlá. Bude dostupná na PC, PlayStationu 5 a na mobilech se systémy Android a iOS.

Vzhledem k tomu, že jde o free-to-play hru, je více než jisté, že bude postavená na gača mechanikách, kdy pro získání všech věcí potřebujete naditou peněženku a pořádnou dávku štěstí. Rovnou představili osm hratelných postav a lze očekávat, že půjdou získat z náhodných pullů.

Zdroj: NetEase