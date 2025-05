Když to s bojovými hrami myslíte vážně. Test herního ovladače Razer Kitsune

Plusy Kvalita zpracování Pohodlná ergonomie Jednoduchá výměna switchů a tlačítek Kompaktní velikost Možnost uzamknutí kabelu Minusy Vysoká cena Kompatibilita omezená na PC a PS5 9 /10

Už v dobách, kdy bojové hry dominovaly na arkádových automatech, mělo ovládání daleko od konzolových gamepadů. Set tlačítek pro pravou ruku doplňovala páčka pro levačku. Toto rozložení se poté přeneslo do přenosné podoby zvané fighting stick. Existuje velká komunita kutilů, kteří se specializují na jejich tvorbu v různých tvarech a provedeních. Za poslední generace ale začal dominovat styl leverless, tedy ovladače, kde páku nahradila čtveřice klasických tlačítek pro pohyb.

S dostupností leverless ovladačů je to všelijaké a Razer je jeden z mála výrobců hardwaru, který na trh dostal takový ovladač s oficiální licencí PlayStationu. Provedením se jedná o naprostou špičku. Fighting sticky jsou i v dnešní době většinou obrovské. Oproti tomu působí Kitsune jako drobeček. Váží 800 gramů a díky tomu, že je tělo tlusté jen necelé 2 centimetry, ho jednoduše hodíte do batohu. Což se o spoustě speciálních ovladačů pro bojovky říct nedá.

K čemu je speciální ovladač na bojovky? Při pár bitkách s partou kamarádů si bohatě vystačíte s běžným konzolovým gamepadem. Když ale chcete zapracovat na svém ranku či zabodovat na turnajích, ovladač specificky určený pro bojovky může razantně pomoct. Kombinaci ⬇⬊⮕ + X zvládne každý i s klasickým gamepadem. Zkuste ale současně stisknout třeba X a △ a nezamotat si při tom prsty. Osobně mám z aktuálních bojovek nejvíc v oblibě Tekken 8 (i když je druhá sezóna docela peklo) a některé postavy provedou s takovými kombinacemi velmi efektivní útoky. Nejenže je během zápasů nesmírně důležitá přesnost, musíte si také udržet konzistenci. Že se vám kombo povede v jednom z deseti případů, je dobrý začátek, při boji o vyšší rank to ovšem není ideální. Speciální ovladače na druhou stranu nejsou povinnost. Na velkých turnajích se nezřídkakdy objeví hráči, kteří nedají dopustit na obyčejné gamepady. Je to hlavně o zvyku, který styl vám sedne do ruky nejlépe.

Přestože je malý, působí Kitsune bytelně. Pomáhá tomu hlavně hliníkový plát, který překrývá horní stranu ovladače. Jediným negativem je, že jsou na ní velmi rychle vidět ťapky od rukou a prstů. Spodek ovladače je potažený protiskluzovou vrstvou, díky které pevně drží na stole. Stejně ale většinou hraju tak, že mám ovladač položený na klíně. V tom případě alespoň tato vrstva nestudí do nohou, jako kdyby byl i spodek hliníkový.

Vrchní plát je odnímatelný, ale není moc důvod, proč by to měl člověk dělat (pokud se nechce vrtat ve vnitřnostech). Tlačítka i samotné switche lze vyjmout i bez toho. Výměna tlačítek a modifikace dalších součástek jsou v komunitě bojových her velkým tématem. Každému zkrátka vyhovuje něco jiného. Do Kitsune můžete zasadit i switche třetích stran. Stejně tak na ně můžete napasovat většinu neoficiálních tlačítek, protože ty základní jsou oproti ostatním o pár milimetrů širší. Prostoru pro náhradu je tedy dost.

Sám ale nemám moc důvod měnit. V základu tady máme nízkoprofilové lineární optické switche přímo od Razeru, které jsou pocitově i funkčně bezproblémové. Mohou se možná zdát až příliš citlivé. Ke stisku stačí mít prst na tlačítku jen lehce položený. Zrovna v bojovkách opravdu nechcete mačkat tlačítka omylem.

Nebyl by to Razer, kdyby jeho produkt nesvítil všemi možnými barvičkami. Tělo ovladače je obtažené svítícím pásem. Nedá se říct, že bych byl fanouškem RBG podsvícení, takže ho mám většinou vypnuté. Základní nastavení zvládnete kombinacemi tlačítek přímo na ovladači. Upravit si ho můžete také skrz aplikaci Razer Chroma.

V balení kromě samotného ovladače a stručného manuálu najdete také opletený kabel. S délkou 3,1 metru dosáhl tak akorát od mé televize ke gauči. Pokud budete potřebovat delší kabel, nabízí se výměna. To ale může být problém. Kitsune má totiž mechanismus pro uzamknutí kabelu, aby se nemohlo stát, že během zápasu náhodou vypadne. Pokud budete mít koncovku USB-C o něco širší, zámek na ni budete cpát docela těžko.

Technické specifikace Nízkoprofilové lineární optické switche Razer

3,1 m dlouhý opletený kabel, USB-C do USB-A

Podsvícení Razer Chroma RGB

Rozměry: 296 mm délka, 210 mm šířka, 19,2 mm tloušťka

Váha: 800 g

Kompatibilita: PC a PlayStation 5

Přes kapesnější provedení se povedlo zachovat pohodlnou ergonomii. Na ovladači je tak akorát prostoru na to, abyste si mohli přirozeně položit dlaně. Díky zkosené hraně vás do nich navíc nic netlačí. Rozložení tlačítek mi s mojí větší rukou přišlo také bez problému. Ruka si sedne tak, že v ní není cítit žádné napětí. Spodní tlačítko můžete používat palcem pravé i levé ruky, ale rozhodně bych doporučil zvyknout si na levačku. Omezit pohyb pravačky není úplně dobrý nápad vzhledem k tomu, že už tak s ní musíte pokrýt 8 tlačítek.

V rozložení jako takovém nevidím problém. Musel jsem si zvykat akorát na to, že tlačítko R1 je vlevo a L1 vpravo. Pokud by vám to hlava nebrala, ve většině bojovek lze tlačítka přemapovat. Horní linii během zápasu moc nevyužijete. Hodí se možnost horní řadu uzamknout, kdyby vám náhodou sklouznul prst na pauzu.

Zní to všechno skvěle, ale takové provedení má svoji cenu, která není úplně malá. Do toho si musíme započítat i samotnou značku. Výrobky Razeru se obecně řadí do vyšších cenových kategorií a jinak to není ani s Kitsune. Doporučená cena je 349,99€, v některých českých obchodech stojí dokonce přes 10 tisíc korun.

Běžný hráč si nákup takového kusu hardwaru už bude hodně rozmýšlet vzhledem k tomu, že za takovou částku může klidně mít novou konzoli. V tuzemských obchodech to také není žádná sláva s dostupností, nemluvě o speciálních variantách s potiskem ve stylu série Street Fighter.

Kitsune má ještě jedno důležité negativum. Je kompatibilní pouze s PC a konzolí PlayStation 5. Když ho připojíte k jakékoliv jiné platformě, konzole ho nerozpozná. Je celkem bizarní, že i když jde o oficiálně licencovaný produkt pro PlayStation, podpory se nedočkala ani PS4, kterou mají stále doma miliony hráčů. Je pochopitelné, že se snaží tlačit na nejnovější generaci, ale u takhle drahého kousku podobná omezení nedávají smysl. Navíc když některé novější leverless ovladače s licencí PS4 podporují.

Konzole od Microsoftu a Nintenda mají smůlu úplně. Existují způsoby, jak problémy s kompatibilitou obejít. Kitsune může fungovat se starším PlayStationem, s Xboxem i Switchem, ale budete k tomu potřebovat redukci od výrobce třetích stran. Jedním z nich je Brook a cenově to také nevychází zrovna levně.