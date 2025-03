Kingdom Come 2 dostalo obří patch. S Jindrou můžete nově zajít k holiči, vyšly také nástroje pro tvorbu modifikací

Bylo jasné, že po prvotních fixech Warhorse s vylepšováním druhého Kingdom Come nekončí. Po menší odmlce vychází patch 1.2, který mimo jiné zahrnuje přes tisícovku úprav a vylepšení. Je to pěkný macek, hráči na PlayStationu budou stahovat přes 50 GB dat. Patch se netýká jen oprav chyb v grafice či doplnění chybějícího dabingu. Mění se i vlastnosti některých předmětů, aby byla hra lépe vybalancovaná. Vše dopodrobna najdete rozepsané na oficiálních stránkách.

Kromě opravování ale přišla řada i na novinky. Jindřich si může během toulání po kraji zajít i k holiči. Je na vás, jestli mu necháte trochu přistřihnout ofinu, nebo se raději budete věnovat jeho vousům. Jde o první z přídavků, které dostanou všichni hráči zdarma. V dohledné době by měl následovat avizovaný Hardcore mód a závody na koních. Poté už přijde řada na placená příběhová rozšíření.

Vydání nového patche je velkou událostí také pro tvůrce modifikací. Moddeři si s Kingdom Come 2 pohrávali od prvního dne, ale s oficiálními nástroji, které Warhorse vypustilo do světa, jsou jejich možnosti přece jen trochu jinde. Vše potřebné pro tvůrce najdete zde. Pokud naopak patříte mezi hráče, kteří chtějí komunitní tvorbu vyzkoušet, nyní to bude ještě jednodušší díky propojení se Steam Workshopem. Instalace je tak otázkou pár kliknutí. Stále platí, že komunitní tvorba bude dostupná pouze pro PC verzi.