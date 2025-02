Kingdom Come 2 dostane oficiální podporu modifikací. Do hry je jednoduše dostanete přes Steam Workshop

„Čechy budou ještě zajímavější,“ hlásí studio Warhorse ve svém příspěvku na sociálních sítích. O ony zajímavosti se postará sama komunita. Do Kingdom Come: Deliverance 2 se totiž chystá oficiální podpora fanouškovských modifikací. Místo toho, abyste je museli řešit přes separátní stránky či klienty, budou součástí Steam Workshopu. Jejich instalace tak bude otázkou jednoho klinutí. Na podrobnosti o uvedení do provozu si ještě musíme počkat.

Modifikace byly vždy dominantou PC verzí, což bude nejspíš platit i v případě druhého Kingdom Come. Hry jako Baldur's Gate nebo Skyrim podporují komunitní tvorbu i na konzolích, ale jde spíš o výjimky potvrzující pravidlo.

Fanoušci ale nelenili a spoustu modů najdete už nyní třeba na NexusMods. Tím nejpopulárnějším je s jasným přehledem Unlimited Saving II, který vám dovolí ukládat si hru, jak je libo. Stáhlo si ho už více než 150 000 hráčů. Oblíbená je také modifikace, která přeskakuje animaci sběru bylin nebo rozšíření inventáře, kdy Jindra nebude tak rychle přetížený. Tohle všechno a mnoho dalšího se určitě objeví i na Steam Workshopu, až hra dostane jeho podporu.