Kingdom Come 2 dostane první rozšíření v polovině května. Jindra bude pomáhat záhadnému malíři

Jak avizovalo studio Warhorse už před vydáním, Kingdom Come 2 po vydání dostane 3 příběhová rozšíření, která jsou zahrnutá v Gold edici, nebo je můžete získat zakoupením Expansion Passu. Na vydání prvního přídavku jménem Brushes with Death nebudeme muset čekat dlouho. Vychází totiž už v polovině května.

Pokud vám nevadí lehké spoilery, můžete se podívat na první ukázku z nedávného vývojářského streamu, kde nám novinky předvedli PR manažer Tobias Stolz-Zwilling a vedoucí designer Prokop Jirsa. Už podle názvu vám jistě dojde, že hlavním tématem prvního rozšíření bude umění. Sami si roli umělce můžeme vyzkoušet při malování vlastních štítů. Nový příběh nás opět zavede na hrad Trosky.

Vedle toho se chystají i další věci. V přípravě je patch 1.3, se kterým tvůrci hodlají upravit balanc hry v některých částech. Zapomínat nesmíme ani na závody koní, což je poslední přídavek pro všechny hráče zdarma po příchodu kadeřníka a hardcore módu.

Pokud vše půjde podle plánu, na podzim bychom se měli dočkat druhého placeného rozšíření jménem Legacy of the Forge, kde se Jindřich pustí do obnovy kutnohorské kovárny. Do třetice nás pak v zimě čeká Mysteria Ecclesiae, kdy konečně navštívíme i Sedlecký klášter.