Kingdom Come 2 má po dvou týdnech dva miliony prodaných kopií. Prvnímu dílu to trvalo rok

Už koncem minulého týdne se objevily zprávy z Embracer Group, podle kterých se prodeje Kingdom Come: Deliverance 2 pomalu blížily dalšímu milníku. Nyní se sami Warhorse pochlubili, že jejich novinka pokořila hranici dvou milionů prodaných kopií, což je po dvou týdnech obrovský úspěch.

Jak připomíná komunitní manažer Tobi Stolz-Zwilling na svém X, jednička překonala tuto hranici až po celém roce. Je jasné, že postupně bude tempo prodejů zpomalovat, ale podle odhadů by tvůrci na další milion nemuseli čekat příliš dlouho. K úplnému překonání prvního dílu je ale ještě dlouhá cesta. Má totiž na kontě přes 8 milionů kopií.

Úspěch je to o to větší díky tomu, že se doposud všechny kopie prodávají za plnou cenu a hráči si mohou pořídit i dražší Gold edici zahrnující budoucí DLC. Oproti tomu si první Kingdom Come našlo cestu ve velkých slevách či během akce na Epic Store, kdy si ho každý mohl aktivovat zdarma.