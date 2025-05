Kingdom Come 2 překonalo hranici 3 milionů prodaných kopií. Jindřich vybral kapsy 132 milionům lidí a preferuje víno

Po překonání prvních prodejních milníků sami vývojáři z Warhorse říkali, že dalších velkých hranic pokračování Kingdom Come dosáhne až za delší dobu. Po třech měsících do vydání přišlo oznámení, že se prodeje druhého dílu přehouply přes 3 miliony, zatímco první Kingdom Come se dostalo už k více než 10 milionům hráčů.

Vedle toho se tvůrci podělili i o řadu statistik ohledně toho, co ve hře fanoušci natropili. Během hraní padlo téměř půl miliardy lidí. Mezi hráči je jasně nejoblíbenější zbraní dlouhý meč. Daleko za ním je jednoruční meč a ještě o kus dál na třetím místě najdeme dýku. Řada hráčů tedy očividně spoléhá na plížení místo toho, aby se s každým porvali napřímo.

S plížením se pojí také zlodějina a nedá se říct, že by se hráči zdráhali šlohnout cokoliv, co není přibité. Rozkradlo se přes 38 miliard itemů, Jindřich vybral kapsy více než 132 milionům nešťastníků. Navíc i přes to, že někdo stále může mít problémy se systémem vylamování zámků, jich hráči prolomili necelých 200 milionů, takže tak složité to přeci jen nebude.

Pokud jde o boj na dálku, největší úspěch má kuše. I luk a píšťala mají na kontě pěkných pár milionů zářezů. Celkově výstřely z těchto zbraní padlo přes 55 milionů nepřátel, přičemž každá sedmá rána šla přímo do kebule.

A nakonec pár hospodských statistik. Jindrovi očividně víno jede víc než pivo. Vypilo se ho totiž téměř o 7 milionů kousků víc. Hráči jsou také úspěšní gambleři. V kostkách to pro ně v 67 % případů skončí výhrou.