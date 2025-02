Kingdom Come 2 se se začátečníky nemazlí. Pokročilé RPG hráči nevysvětluje, jak se chodí a skáče

Úspěch Kingdom Come 2 přesáhnul hranice herního světa, což obzvlášť platí v našich končinách. Je to jedna z her, která láká i úplné nehráče. Ti ale mohou velmi rychle narazit, protože co do přístupnosti není Kingdom Come zrovna tím nejjednodušším vstupním bodem pro úplného začátečníka.

Příběh kováře Jindřicha ze Skalice táhne i nehráče na první dobrou hned díky několika věcem. Hra je zasazená do obecně známého historického období na začátku 15. století v reálně zpracovaných historických kulisách, jejichž dominantou je středověká Kutná Hora. Velký podíl na zájmu širší veřejnosti má určitě také český dabing, který svým rozsahem jasně překonává jakýkoliv předchozí projekt a uslyšíte v něm i hlasy filmových herců a hereček.

Obtížný start

Je ale na místě si připomenout, že Kingdom Come: Deliverance 2 je v základu hlavně tuhým RPGčkem, které občas dělá problémy kdekomu a nemusí jít nutně o úplného začátečníka. V takovém případě by to platilo dvojnásob. Pohybujete se v otevřeném světě, kam vás tvůrci hry vypustí s hromadou možností. Jenže dostat je všechny do ruky a naučit se je správně používat chce trénink a notnou dávku trpělivosti. Přece je to hra, která i zkušenému hráči bez problému spolkne stovku hodin.

Vezměte si třeba obyčejný screenshot ze hry. Hráč jako já z něj vyčte mrknutím oka vše potřebné. V ruce mám meč v poloze pro útok shora, plné životy, víc jak polovinu staminy. Nepřítel už má kousek života ukrojený, takže ještě pár seknutí a půjde k zemi. Taky mám poničenou zbroj, takže bych se po souboji měl stavit u kováře.

Člověka, který hraje hry běžně, ani nenapadne, kolik věcí vlastně musí řešit. A to jsem popsal jen prvky týkající se souboje. Určitě to bude chtít naučit se pracovat s inventářem, aby nebyl člověk pořád přetížený, s čímž se pojí několik negativ. Něco hodit na koně, nepotřebné věci postupně prodávat, nezapomenout si umývat oblečení, aby vám lidé z měst a vesnic nenadávali, že je kolem vás smradu jako v Cařihradu.

Mrknout se můžeme i na inventář samotný. Co mně hned padne do oka? Mám na sobě oděv zaměřený na charisma. Sice hezky vypadá a pomůže mi při přesvědčování, ale moc mě neochrání, takže bych se neměl pouštět do žádných větších akcí. Nejsem přetížený, a ještě pár kousků drahé zbroje unesu a za necelých 500 grošů se dá pořídit leccos. Možná bych ale měl něco zakousnout, aby mi Jindra za chvíli nehlásil, že začíná být hladový.



Samotná orientace a správa inventáře může být pro začátečníka složitá záležitost

Kapitolou samou o sobě je ovládání. Zrovna inventář a obecně všechny nabídky se lépe ovládají s myší na PC, při hraní s ovladačem je to zase úplně něco jiného. To platí obecně. Znám to od své mámy, která nehraje skoro vůbec. Když má zároveň s postavou chodit a u toho pohybovat s kamerou, už to začíná být problém.

Kingdom Come hráči spoustu věci vysvětlí hned v úvodní pasáži. Po první jízdě se dozvíte, jak funguje přesvědčování a vyjednávání, s panem Ptáčkem si potrénujete souboj. Úplně dopodrobna se ale nejde, protože se zkrátka počítá s tím, že ty úplné základy bude běžný hráč mít v hlavě a nebude mu dělat problém pochopit, jak funguje systém výzbroje, statistik a pasivních perků bez toho, aby je bylo nutné rozebírat.

Čas a trénink

Nepomáhá tomu ani fakt, že začátek hry je docela táhlý a člověku může přijít, že se vlastně nic neděje a netrpělivě vyhlíží, kdy konečně dojde na nějaké královské tahanice. Žádný strach, však na ně také dojde, ale rozhodně to tady nefunguje tak, že hned po zapnutí hry se člověk stane epickým rytířem a jde se do akce.

Překážek pro nezkušeného hráče je dost. Ale ani tak bych neřekl, že je pro běžného smrtelníka, který nemá nahráno pár stovek hodin v dalších RPG hrách, nemožné, aby si vychutnal krásy digitální Kutné Hory a Českého ráje.

Na začátku to bude drhnout, to je jasné. Ale každý nějak začínal. Sám si vzpomínám na upírské Vampire The Masquerade – Redemption, které mě mimo jiné nalákalo tím, že se odehrává v Praze. Vy na rozdíl ode mě budete mít výhodu v podobě českého dabingu, kdežto já si musel vystačit se svou tehdy ještě neexistující znalostí angličtiny, takže jsem pořádně netušil, co se vlastně děje. Český překlad dokáže udělat divy a hraní je díky němu bezesporu přístupnější.

Nakonec to šlo i bez něj a nějak jsem se zvládal prokousat dál, a nakonec se VtM stalo jednou z mých nejoblíbenějších her vůbec. A nedivil bych se, kdyby na mnoho začátečníků mělo druhé Kingdom Come podobný efekt. Pokud jako nováček budete chtít vidět opravdu všechno, vydrží vám tenhle herní svět na několik stovek hodin úplně bez problému.

Začít od konce

Je logické, že si chce člověk projít příběh od začátku. V případě Kingdom Come to znamená návštěvu Posázaví, během které se prostý vesničan Jindra teprve dostává mezi šlechtu. Jenže v rámci přístupnosti je na tom první díl ještě hůř než dvojka.

Není to kvůli komplexnějším soubojům nebo proto, že na pohled vypadá o trochu hůř. První Kingdom Come je celkově více neohrabané a hůř se dostává do ruky. I když od jeho vydání uplynulo už 7 let, narážel jsem během svého loňského průchodu na chyby a bugy častěji, než při hraní pokračování.

I když příběhově dává smysl se pustit nejdřív do jedničky, neuděláte chybu ani v případě, kdy spolu s jízdou pana Ptáčka vyrazíte rovnou na Trosky. Nebudete znát pár zásadních momentů, ale hra samotná vás už v úvodu zvládne zasvětit do děje celkem bez problému. A pokud si nechcete nechat nic ujít, můžete před hraní zhlédnout třeba oficiální shrnutí příběhu prvního dílu.

Nehráč hraje KCD: Stream dnes od 17 h Vývojář Michal Altair Valášek před týdnem streamoval svůj první pokus s hraním Kingdom Come: Deliverance 2. S hrami nemá žádné zkušenosti a z tohoto pohledu bylo zajímavé sledovat, jak se pere s mechanikami, které mají hráči zažité a automatické. Za pár hodin, kdy velkou část věnoval zkoumání, jak se vlastně hýbat, se samozřejmě nikam nedostal. Dnes – v pondělí 17. února v 17 h – proto chystá pokračování a další živý stream.

Kam zajít pro radu?

I když není hra venku ještě ani dva týdny, všude možně po internetu jsou tipy i podrobné návody, které pomohou s pochopením mechanik, ať už jsou to ty nejzákladnější, nebo pokročilé. Za zvážení stojí také sledování videí na YouTube nebo živých vysílání na Twitch.tv.

Jasně, chápu, že si chce člověk zahrát sám a koukáním na to, jak hraje někdo jiný, si některé části vyzradí. Je to ale dobrý způsob, jak pochytit od zkušenějšího hráče či hráčky nějakou vychytávku nebo se naučit, jak vlastně hra funguje a co by měl člověk v daných situacích dělat.

Každý herní žánr má to své. Některé jsou na pochopení naprosto banální. Jiné je potřeba se více učit a jsou tu i takové, které toho času vyžadují ještě víc. Hutná RPG spadají právě do té poslední kategorie, což pro začátečníka nezní zrovna pozitivně. Je ale spousta cest, které pomohou i takové sortě hráčů zamilovat se do Kingdom Come, jen to bude chtít trpělivost a snahu naučit se i to, co má běžný hráč v malíku na první dobrou.