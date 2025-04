Kingdom Come 2 se zařadilo do žebříčku nejvlivnějších her historie. Společnost mu dělají velikáni jako GTA a Doom

Ocenění BAFTA už 20 let vedle filmové tvorby získávají také herní studia. Těsně před dalším ročníkem, který se chystá na 8. dubna, proběhl veřejný průzkum s jednoduchou otázkou: Jaká hra je podle vás nejvlivnější? Otázka jednoduchá, odpověď by ale v mnoha případech vyžadovala přemýšlení na hodiny.

Jak uvádí Chris Schilling v úvodu finálního žebříčku, hry ovlivňují i další odvětví nejen zábavního průmyslu. Někdo by volil staré veterány, kteří dali základ největším hitům současnosti. Jiní zase očividně vybírali z her, které dělají největší rozruch v posledních letech. Umístil se i český hit Kingdom Come: Deliverance 2, a to rovnou v první desítce.

Je otázkou, jestli na hodnocení vlivu Kingdom Come 2 není příliš brzy vzhledem k tomu, že je venku jen 2 měsíce. Společnost mu v žebříčku dělají naprosté legendy průmyslu. Nezáleží na tom, jestli vypíchneme Tetris, Metal Gear Solid, Dark Souls nebo Doom. Všechno to jsou nezapomenutelné hity.

První místo ale pro mnohé hráče může být nečekané. Shenmue v našich končinách přeci jen není tak známé, jak by si zasloužilo. Vyšlo roce 1999 exkluzivně na Sega Dreamcast a šlo o průkopníka příběhových akčních adventur a městských akcí. Ve své době bylo nejdražší hrou všech dob. Její autor Ju Suzuki chtěl mít svět zpracovaný co nejvíce do detailu. To vše několik let před příchodem GTA III, oproti kterému je svět Shenmue navíc mnohem živější.

Nejvlivnější hry všech dob 21. Grand Theft Auto

20. The Elder Scrolls V: Skyrim

19. Grand Theft Auto III

18. Dark Souls

17. Final Fantasy VII

16. Baldur's Gate 3

15. World of Warcraft

14. Metal Gear Solid

13. Pong

12. Tomb Raider

11. Tetris

10. The Sims

9. Half-Life 2

8. Super Mario 64

7. Kingdom Come: Deliverance 2

6. Minecraft

5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

4. Half-Life

3. Super Mario Bros.

2. Doom

1. Shenmue