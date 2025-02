Kingdom Come: Deliverance 2 hodnotí skvěle po celém světě. Je to jedna z nejlepších českých her všech dob

Čekání na největší českou hru letošního roku stálo za to. Není to jen náš názor, shodují se na tom i desítky recenzentů ze všech koutů světa. Řada z nich dokonce neváhala Kingdom Come 2 udělit absolutní známku.

Níže najdete výčet recenzí od největších zahraničních i českých médií. Vycházeli jsme z dat na agregátoru Metacritic a přihodili k tomu hodnocení od tuzemských recenzentů. Průměrné hodnocení tak vychází na 89 % s mediánem 90 %. Což je z celkem 109 recenzí úctyhodné číslo. A také zasloužené.

100 %

Dexerto (PC), DualShockers (PS5), Eurogamer Germany (PS5), Game Rant (PC), Gameliner (PC), Gamer Escape (PC), Gamers Heroes (PS5), Hey Poor Player (PC), IGN Benelux (PS5), IGN Portugal (PC), Meristation (PS5), Novinky (PS5), Push Square (PS5), TechRadar Gaming (PS5), TheGamer (PS5), Try Hard Guides (PC), VG247 (PC), VGC (PS5), Windows Central (PC)

95 %

Dot Esports (PC), GameGrin (PS5), GamingTrend (PS5), GIGA (PS5), INVEN (PC), PSX Brasil (PS5), Wccftech (PC)

90–94 %

Areajugones (PC), Ragequit.gr (PC), Generación Xbox (Xbox), Player 2 (PC), Atomix (PS5), Bonusweb (PS5), CD-Action (PS5), Digitally Downloaded (PS5), Doupě.cz (PS5), Eurogamer Poland (PS5), Finger Guns (PS5), GameOver.gr (PS5), Gamepressure (PC), Gamer.nl (PC), Gamer.no (Xbox), Gamereactor UK (PC), Games.cz (PC), GAMES.CH (PS5), GameSpew (PS5), GameSpot (PC), GameStar (PC), Gaming Nexus (PS5), GamingBolt (PS5), GINX TV (PC), GRYOnline.pl (PC), Hobby Consolas (PS5), Hrej.cz (PC), IGN (PC), IGN Adria (PS5), IGN Italia (PC), IGN Spain (PS5), JeuxActu (PS5), Malditos Nerds (PC), Multiplayer.it (PC), Oyungezer (PC), PC Gamer (PC), PC Games (PC), PCGamesN (PC), PlayStation LifeStyle (PS5), PlayStation Universe (PS5), Power Unlimited (PS5), Press Start Australia (Xbox), Pure Xbox (Xbox), SECTOR.sk (PC), Shacknews (PC), SomosXbox (Xbox), The Games Machine (PC), TheXboxHub (Xbox), WellPlayed (PC), XGN (PS5), Zing (Xbox)

85–89 %

MeuPlayStation (PS5), Everyeye.it (PC), GamePro Germany (Xbox), Vandal (PC), 4P.de (PC), COGconnected (PC), Gamersky (PC), GamersRD (PS5), MMORPG.com (PS5)

80–84 %

Xbox Achievements (Xbox), ComicBook (PC), Gameblog.fr (PC), GamesRadar+ (PS5), GAMINGbible (PS5), IGN Brasil (PS5), IGN Deutschland (PC), IGN France (PC), Jeuxvideo.com (PS5), Loot Level Chill (PS5), MGG (PC), SpazioGames (PC), The Enemy (PS5), TheSixthAxis (PS5), Vortex (PC), XboxEra (Xbox)

70 %

Gamekult (PC), Checkpoint Gaming (PS5), Metro GameCentral (PS5), VideoGamer (PC)

60 % a méně

Eurogamer (PC), CGMagazine (PS5), GamesHub (PC)