Kingdom Come: Deliverance 2 předvádí necelou hodinu z úvodní části hry

Za pár měsíců se do pokračování Jindřichova příběhu budeme moci pustit sami. Zatím si ale musíme vystačit s útržky, které Warhorse vypouští do světa. Dnes tady máme pořádnou porci. Web IGN v průběhu prosince přinese řadu exkluzivního materiálu včetně rozhovorů a detailů ohledně postav a hry samotné. Odstartovala to 43 minut dlouhá ukázka z úvodu hry.

Samozřejmě je potřeba dávat pozor na spoilery. Pokud si nechcete o druhém Kingdom Come vyzradit příliš mnoho, můžete novou ukázku vynechat. Ty zbývající z vás čeká pořádná bitva, projížďka na koni, trocha toho souboje a bez partičky kostek by to také nešlo. Tato část se odehrává na mapě, kde najdeme hrad Trosky. Celé to pak uzavírá rybník Věžák.

Už také víme, jak to autoři vymysleli s Jindrovými schopnostmi. Pokračování RPGček často využívají ztrátu paměti k tomu, abychom se všechny schopnosti museli učit zase od začátku. V tomhle případě místo toho bude Jindra těžce zraněn, a tak si zase řadu vychytávek musí postupně osvojit. Věci, jako je čtení, mu ale zůstanou v hlavě tak jako tak.