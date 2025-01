Kingdom Come: Deliverance 2 půjde stáhnout v předstihu na všech platformách. Známe i přesný čas vydání hry

Řada z vás jistě odpočítává poslední dny do vydání další kapitoly příběhu kováře Jindřicha. Abyste se na středověké dobrodružství pořádně připravili a mohli se do hraní pustit okamžitě, jak to bude možné, Kingdom Come: Deliverance 2 si budete moci stáhnout v předstihu na všech třech platformách.